Родри Барселонага ўтишга розилик берди ва Реал Мадрид шокка тушди
Манчестер Сити яримҳимоячиси Родри Барселонага ўтишга розилик берди ва бу Реал Мадриднинг уни таркибига қўшиб олиш умидларини пучга чиқарди. Барселона Родрини Френки де Ёнгнинг сурункали жароҳати сабаб марказий чизиқни кучайтириш учун жалб қилмоқчи. 2019-йилда Атлетико Мадриддан Манчестер Сити сафига ўтган Родри Англия Премер-лигасида тўрт карра чемпионлик ва Чемпионлар лигаси ғолиблигини қўлга киритган.
Испания футболида жорий мавсумнинг энг шов-шувли трансфери амалга ошишига бир қадам қолди, чунки Манчестер Сити яримҳимоячиси Родри Каталониянинг Барселона клубига ўтишга розилик берди. Marca нашри тарқатган маълумотларга кўра, испаниялик футболчи “кўк-анорранглилар” спорт департаментига ўзининг ижобий жавобини берган ва бу Реал Мадриднинг тажрибали таянч яримҳимоячини ўз сафига қўшиб олиш борасидаги барча умидларини пучга чиқарган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Родри Барселона бош мураббийи Ханси Флик лойиҳасига қўшилиш истагида эканини каталонияликлар спорт директори билан мулоқотда маълум қилган. Ушбу кескин бурилиш пойтахт клуби билан олиб борилаётган ҳар қандай музокараларни амалда тўхтатиб қўйди. Натижада Барселона раҳбарияти трансфер шартномаси логистикасини тайёрлашга киришди ва Манчестер Сити билан расмий музокараларни бошлаш учун футболчининг розилигини олди.
Френки де Ёнгнинг жароҳати ва янги режаКаталония клубининг Родри ортидан бунчалик фаол қувиб қолишига Френки де Ёнгнинг жисмоний ҳолати сабаб бўлди. Нидерландиялик яримҳимоячининг сурункали жароҳати консерватив даволаш усуллари билан ижобий натижа бермагач, у жарроҳлик столига ётишга мажбур бўлиши кутилмоқда. Де Ёнгнинг сўнгги мавсумларда муҳим ўйинларни ўтказиб юбориб келгани клуб раҳбариятини марказий чизиқ учун жаҳон даражасидаги ишончли футболчи излашга мажбур қилди.
2019-йилда Атлетико Мадрид сафидан Манчестер Сити сафига келиб қўшилган Родри Англия Премер-лигасида тўрт карра чемпионликни қўлга киритиб, Чемпионлар лигаси ғолиби бўлишга эришди. Шунингдек, у Испания терма жамоаси сафида ҳам муҳим ғалабаларни қўлга киритиб келмоқда. Мутахассислар фикрича, унинг ўйини Ханси Флик тактик схемасига жуда мос тушади ва бу трансфер каталонияликлар яримҳимоясини янада кучайтиради.
Реал Мадриднинг режаси барбод бўлдиАслида Флорентино Перес бошчилигидаги Реал Мадрид раҳбарияти ҳам Манчестер Сити яримҳимоячиси билан яқиндан қизиқиб, унинг вакиллари билан дастлабки келишувга эришган эди. Бироқ келишув жараёни чўзилиб кетгани Барселона учун қўл келди ва улар бу имкониятдан жуда тез фойдаланишди. Родрининг бой берилиши Мадрид клуби учун нафақат спорт, балки жиддий обрў зарбаси ҳам бўлди.
Хабарларга кўра, сўнгги совринсиз мавсумдан сўнг Жозе Моуринью бошчилигида катта ўзгаришларни бошлаган Реал Мадрид Марк Кукурелла, Ибраима Конате, Бернардо Силва, Дензел Думфриес ҳамда Ян Диомандени ўз сафига қўшиб улгурганди. Родрининг трансфери эса ушбу ёзги трансферлар мавсумининг энг асосий нуқтаси бўлиши керак эди. Эндиликда эса Барселона бу кутилмаган трансфер орқали асосий рақибини ортда қолдириб, катта устунликка эга чиқишга яқин турибди.
…