Родри Барселонага ўтишга розилик берди ва Реал Мадрид шокка тушди

·101·Спорт
Родри Барселонага ўтишга розилик берди ва Реал Мадрид шокка тушди
Қисқача

Манчестер Сити яримҳимоячиси Родри Барселонага ўтишга розилик берди ва бу Реал Мадриднинг уни таркибига қўшиб олиш умидларини пучга чиқарди. Барселона Родрини Френки де Ёнгнинг сурункали жароҳати сабаб марказий чизиқни кучайтириш учун жалб қилмоқчи. 2019-йилда Атлетико Мадриддан Манчестер Сити сафига ўтган Родри Англия Премер-лигасида тўрт карра чемпионлик ва Чемпионлар лигаси ғолиблигини қўлга киритган.

Испания футболида жорий мавсумнинг энг шов-шувли трансфери амалга ошишига бир қадам қолди, чунки Манчестер Сити яримҳимоячиси Родри Каталониянинг Барселона клубига ўтишга розилик берди. Marca нашри тарқатган маълумотларга кўра, испаниялик футболчи “кўк-анорранглилар” спорт департаментига ўзининг ижобий жавобини берган ва бу Реал Мадриднинг тажрибали таянч яримҳимоячини ўз сафига қўшиб олиш борасидаги барча умидларини пучга чиқарган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Родри Барселона бош мураббийи Ханси Флик лойиҳасига қўшилиш истагида эканини каталонияликлар спорт директори билан мулоқотда маълум қилган. Ушбу кескин бурилиш пойтахт клуби билан олиб борилаётган ҳар қандай музокараларни амалда тўхтатиб қўйди. Натижада Барселона раҳбарияти трансфер шартномаси логистикасини тайёрлашга киришди ва Манчестер Сити билан расмий музокараларни бошлаш учун футболчининг розилигини олди.

Френки де Ёнгнинг жароҳати ва янги режа

Каталония клубининг Родри ортидан бунчалик фаол қувиб қолишига Френки де Ёнгнинг жисмоний ҳолати сабаб бўлди. Нидерландиялик яримҳимоячининг сурункали жароҳати консерватив даволаш усуллари билан ижобий натижа бермагач, у жарроҳлик столига ётишга мажбур бўлиши кутилмоқда. Де Ёнгнинг сўнгги мавсумларда муҳим ўйинларни ўтказиб юбориб келгани клуб раҳбариятини марказий чизиқ учун жаҳон даражасидаги ишончли футболчи излашга мажбур қилди.

2019-йилда Атлетико Мадрид сафидан Манчестер Сити сафига келиб қўшилган Родри Англия Премер-лигасида тўрт карра чемпионликни қўлга киритиб, Чемпионлар лигаси ғолиби бўлишга эришди. Шунингдек, у Испания терма жамоаси сафида ҳам муҳим ғалабаларни қўлга киритиб келмоқда. Мутахассислар фикрича, унинг ўйини Ханси Флик тактик схемасига жуда мос тушади ва бу трансфер каталонияликлар яримҳимоясини янада кучайтиради.

Реал Мадриднинг режаси барбод бўлди

Аслида Флорентино Перес бошчилигидаги Реал Мадрид раҳбарияти ҳам Манчестер Сити яримҳимоячиси билан яқиндан қизиқиб, унинг вакиллари билан дастлабки келишувга эришган эди. Бироқ келишув жараёни чўзилиб кетгани Барселона учун қўл келди ва улар бу имкониятдан жуда тез фойдаланишди. Родрининг бой берилиши Мадрид клуби учун нафақат спорт, балки жиддий обрў зарбаси ҳам бўлди.

Хабарларга кўра, сўнгги совринсиз мавсумдан сўнг Жозе Моуринью бошчилигида катта ўзгаришларни бошлаган Реал Мадрид Марк Кукурелла, Ибраима Конате, Бернардо Силва, Дензел Думфриес ҳамда Ян Диомандени ўз сафига қўшиб улгурганди. Родрининг трансфери эса ушбу ёзги трансферлар мавсумининг энг асосий нуқтаси бўлиши керак эди. Эндиликда эса Барселона бу кутилмаган трансфер орқали асосий рақибини ортда қолдириб, катта устунликка эга чиқишга яқин турибди.

РодриБарселонаРеал МадридМанчестер СитиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)