Snowflake хакери 165 дан ортиқ компания маълумотларини ўғирлагани учун айбини тан олди
26 ёшли Канада фуқароси Коннор Моукка 165 дан ортиқ компания тармоқларига ноқонуний кириб, миллиардлаб ёзувларни ўғирлагани ва жабрланувчилардан товламачилик йўли билан пул ундирганини тан олди. У шериклари билан Snowflake булутли провайдерининг ҳимоя тизимини бузиб, АТ&Т, ЛендингТрее ва Тиккетмастер каби компанияларнинг маълумотларини қўлга киритган, жумладан АТ&Т компаниясининг 100 миллиондан ортиқ мижозларига тегишли қўнғироқлар ва СМС ёзувларини ўғирла…
АҚШ Адлия вазирлиги йирик кибержиноят иши бўйича муҳим баёнот эълон қилди. Унга кўра, 26 ёшли Канада фуқароси Коннор Моукка 165 дан ортиқ компания тармоқларига ноқонуний кириб, миллиардлаб ёзувларни ўғирлагани ва жабрланувчилардан товламачилик йўли билан пул ундирганини тан олди. Ушбу киберҳужумлар замонавий булутли технологиялар хавфсизлиги ва корпоратив маълумотларни ҳимоя қилиш тизимидаги жиддий заифликларни фош этди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
АҚШ Адлия вазирлиги маълумотларига қараганда, Коннор Моукка ўз шериклари билан биргаликда Snowflake булутли провайдерининг ҳимоя тизимини бузиб кирган. Бунинг натижасида АТ&Т, ЛендингТреэ ва Тиккетмастер каби ўнлаб йирик компанияларнинг мижозлар базаси хакерлар қўлига ўтган. Хусусан, фақат АТ&Т компаниясининг 100 миллиондан ортиқ мижозларига тегишли қўнғироқлар ва СМС ёзувлари ўғирлангани аниқланган.
Киберҳужумлар кўлами ва молиявий зарарЖиноятчилар турли манбалардан қўлга киритилган маълумотлар, жумладан, банк реквизитлари, ҳайдовчилик гувоҳномалари ва шахсий рақамларни тарқатиш билан таҳдид қилган. ixbt.com маълумотига кўра, Коннор Моукка ва унинг шериклари йиллар давомида тўлов эвазига шантаж қилиш орқали 2,5 миллион доллардан ортиқ маблағ олган. Шунингдек, улар ўғирланган базаларни БреачФоруms каби машҳур хакерлик форумларида сотишдан қўшимча равишда ярим миллион доллар ишлаб топган.
Федерал қидирув бюроси (ФҚБ) ҳисоб-китобларига кўра, мазкур киберҳужумлар оқибатида жабрланувчиларга етказилган умумий молиявий зарар 9,5 миллион долларни ташкил этади. ФҚБ махсус агенти В. Мике Ҳеррингтон бу ҳаракатларни “ҳисоб-китоб қилинган ва йиртқичларча қилинган таҳдидлар” деб атаб, миллионлаб оддий фуқаролар зарар кўрганини таъкидлади.
Мутахассислар баҳоси ва келгуси суд жараёниИнтернетда Ваифу ва Жудисче тахаллуслари остида танилган хакер 2024 йилнинг охирида, Snowflake'га қилинган ҳужумлардан бир неча ой ўтиб Канадада ҳибсга олинган эди. Google компаниясига қарашли Мандиант киберхавфсизлик фирмасининг катта тадқиқотчиси Аустин Ларсен ўша пайтда Моуккани 2024 йилнинг “энг хавфли ва оқибатлари оғир” хакерларидан бири сифатида баҳолаган эди.
Ҳозирги вақтда тергов ҳаракатлари якунланиб, суд олди босқичига ўтилган. Коннор Моуккага нисбатан ҳукм жорий йилнинг 27 октябрь куни ўқилиши режалаштирилган бўлиб, у ўн йиллаб қамоқ жазосига ҳукм қилиниши мумкин. Ушбу иш киберхавфсизлик соҳасида булутли хизматлар хавфсизлигини янада кучайтириш зарурлигини яна бир бор кўрсатди.
…