Snowflake хакери 165 дан ортиқ компания маълумотларини ўғирлагани учун айбини тан олди

·42·Техно
Snowflake хакери 165 дан ортиқ компания маълумотларини ўғирлагани учун айбини тан олди
Қисқача

26 ёшли Канада фуқароси Коннор Моукка 165 дан ортиқ компания тармоқларига ноқонуний кириб, миллиардлаб ёзувларни ўғирлагани ва жабрланувчилардан товламачилик йўли билан пул ундирганини тан олди. У шериклари билан Snowflake булутли провайдерининг ҳимоя тизимини бузиб, АТ&Т, ЛендингТрее ва Тиккетмастер каби компанияларнинг маълумотларини қўлга киритган, жумладан АТ&Т компаниясининг 100 миллиондан ортиқ мижозларига тегишли қўнғироқлар ва СМС ёзувларини ўғирла…

АҚШ Адлия вазирлиги йирик кибержиноят иши бўйича муҳим баёнот эълон қилди. Унга кўра, 26 ёшли Канада фуқароси Коннор Моукка 165 дан ортиқ компания тармоқларига ноқонуний кириб, миллиардлаб ёзувларни ўғирлагани ва жабрланувчилардан товламачилик йўли билан пул ундирганини тан олди. Ушбу киберҳужумлар замонавий булутли технологиялар хавфсизлиги ва корпоратив маълумотларни ҳимоя қилиш тизимидаги жиддий заифликларни фош этди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

АҚШ Адлия вазирлиги маълумотларига қараганда, Коннор Моукка ўз шериклари билан биргаликда Snowflake булутли провайдерининг ҳимоя тизимини бузиб кирган. Бунинг натижасида АТ&Т, ЛендингТреэ ва Тиккетмастер каби ўнлаб йирик компанияларнинг мижозлар базаси хакерлар қўлига ўтган. Хусусан, фақат АТ&Т компаниясининг 100 миллиондан ортиқ мижозларига тегишли қўнғироқлар ва СМС ёзувлари ўғирлангани аниқланган.

Киберҳужумлар кўлами ва молиявий зарар

Жиноятчилар турли манбалардан қўлга киритилган маълумотлар, жумладан, банк реквизитлари, ҳайдовчилик гувоҳномалари ва шахсий рақамларни тарқатиш билан таҳдид қилган. ixbt.com маълумотига кўра, Коннор Моукка ва унинг шериклари йиллар давомида тўлов эвазига шантаж қилиш орқали 2,5 миллион доллардан ортиқ маблағ олган. Шунингдек, улар ўғирланган базаларни БреачФоруms каби машҳур хакерлик форумларида сотишдан қўшимча равишда ярим миллион доллар ишлаб топган.

Федерал қидирув бюроси (ФҚБ) ҳисоб-китобларига кўра, мазкур киберҳужумлар оқибатида жабрланувчиларга етказилган умумий молиявий зарар 9,5 миллион долларни ташкил этади. ФҚБ махсус агенти В. Мике Ҳеррингтон бу ҳаракатларни “ҳисоб-китоб қилинган ва йиртқичларча қилинган таҳдидлар” деб атаб, миллионлаб оддий фуқаролар зарар кўрганини таъкидлади.

Мутахассислар баҳоси ва келгуси суд жараёни

Интернетда Ваифу ва Жудисче тахаллуслари остида танилган хакер 2024 йилнинг охирида, Snowflake'га қилинган ҳужумлардан бир неча ой ўтиб Канадада ҳибсга олинган эди. Google компаниясига қарашли Мандиант киберхавфсизлик фирмасининг катта тадқиқотчиси Аустин Ларсен ўша пайтда Моуккани 2024 йилнинг “энг хавфли ва оқибатлари оғир” хакерларидан бири сифатида баҳолаган эди.

Ҳозирги вақтда тергов ҳаракатлари якунланиб, суд олди босқичига ўтилган. Коннор Моуккага нисбатан ҳукм жорий йилнинг 27 октябрь куни ўқилиши режалаштирилган бўлиб, у ўн йиллаб қамоқ жазосига ҳукм қилиниши мумкин. Ушбу иш киберхавфсизлик соҳасида булутли хизматлар хавфсизлигини янада кучайтириш зарурлигини яна бир бор кўрсатди.

КиберхавфсизликSnowflakeХакерАТ&ТАҚШ Адлия вазирлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди