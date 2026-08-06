Huawei янги МатеБоок Pro ноутбукини ўз процессори ва HarmonyOS билан тақдим этди
Huawei янгиланган МатеБоок Pro ноутбукида Windows, Линух, AMD ва Intel ечимларидан воз кечиб, ўзининг Кирин X90 Plus процессори ҳамда HarmonyOS 6.1 тизимидан фойдаланди. 14 дюймли OLED дисплейли қурилманинг оғирлиги 970 грамм бўлиб, у 3120x2080 пиксел аниқлик ва 70 В/соат сиғимли аккумуляторга эга. Базавий версия 24 GB тезкор хотира ва 512 GB SSD билан жиҳозланган, унинг бошланғич нархи тахминан 1480 АҚШ долларини ташкил этади.
Huawei компанияси технология бозорида муҳим қадам ташлаб, Windows операцион тизими ҳамда AMD ёки Intel процессорларидан батамом воз кечган ҳолда янгиланган МатеБоок Pro ноутбукини намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма тўлиқ мустақил экотизимда ишлайдиган ва компаниянинг ўз ишланмаларига таянган навбатдаги флагман маҳсулотга айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги ноутбук ўзининг енгил ва ихчам дизайни билан ажралиб туради. Қурилма 14 дюймли OLED дисплей билан жиҳозланган бўлиб, унинг умумий оғирлиги атиги 970 граммни ташкил этади. Бу фойдаланувчиларга уни доимо ўзлари билан олиб юришда катта қулайлик яратади.
Мустақил аппарат таъминоти ва унумдорликҚурилманинг асосий ўзига хос жиҳати унинг 'ички дунёси' ҳисобланади. Анъанавий хорижий чиплар ўрнига ноутбоққа Huawei компаниясининг ўзига тегишли бўлган Кирин X90 Plus процессори ўрнатилган. Ушбу аппарат ечими қурилманинг барча ҳисоб-китоб амалларини бажаришда юқори самарадорликни таъминлайди.
Базавий версияда ноутбук 24 GB тезкор хотира (ОЗУ) ҳамда 512 GB сиғимга эга SSD хотира билан жиҳозланган. Харидорларнинг эҳтиёжидан келиб чиқиб, бундан каттароқ хотира ҳажмига эга моделлар ҳам савдога чиқарилиши режалаштирилган. Бошланғич моделнинг нархи тахминан 1480 АҚШ долларини ташкил этади.
HarmonyOS 6.1 операцион тизимиПроцессордан ташқари, дастурий таъминот борасида ҳам кескин бурилиш ясалган. Ноутбукда Windows ёки Линух операцион тизимлари ўрнига тўғридан-тўғри HarmonyOS 6.1 тизими ўрнатилган. Бу эса компаниянинг ўз қурилмалари орасидаги ўзаро боғлиқликни янада кучайтиришга хизмат қилади.
Қурилманинг мультимеди имкониятлари ҳам эътирофга лойиқ. OLED дисплей 3120x2080 пикселлар юқори аниқлигини тақдим этиб, тасвирларнинг тиниқлиги ва ранглар жилосини таъминлайди. Шунингдек, ноутбук узоқ вақт давомида автоном ишлашини таъминлаш учун 70 В/соат сиғимли аккумулятор билан таъминланган.
…