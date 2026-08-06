Huawei янги МатеБоок Pro ноутбукини ўз процессори ва HarmonyOS билан тақдим этди

·43·Техно
Huawei янги МатеБоок Pro ноутбукини ўз процессори ва HarmonyOS билан тақдим этди
Қисқача

Huawei янгиланган МатеБоок Pro ноутбукида Windows, Линух, AMD ва Intel ечимларидан воз кечиб, ўзининг Кирин X90 Plus процессори ҳамда HarmonyOS 6.1 тизимидан фойдаланди. 14 дюймли OLED дисплейли қурилманинг оғирлиги 970 грамм бўлиб, у 3120x2080 пиксел аниқлик ва 70 В/соат сиғимли аккумуляторга эга. Базавий версия 24 GB тезкор хотира ва 512 GB SSD билан жиҳозланган, унинг бошланғич нархи тахминан 1480 АҚШ долларини ташкил этади.

Huawei компанияси технология бозорида муҳим қадам ташлаб, Windows операцион тизими ҳамда AMD ёки Intel процессорларидан батамом воз кечган ҳолда янгиланган МатеБоок Pro ноутбукини намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма тўлиқ мустақил экотизимда ишлайдиган ва компаниянинг ўз ишланмаларига таянган навбатдаги флагман маҳсулотга айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги ноутбук ўзининг енгил ва ихчам дизайни билан ажралиб туради. Қурилма 14 дюймли OLED дисплей билан жиҳозланган бўлиб, унинг умумий оғирлиги атиги 970 граммни ташкил этади. Бу фойдаланувчиларга уни доимо ўзлари билан олиб юришда катта қулайлик яратади.

Мустақил аппарат таъминоти ва унумдорлик

Қурилманинг асосий ўзига хос жиҳати унинг 'ички дунёси' ҳисобланади. Анъанавий хорижий чиплар ўрнига ноутбоққа Huawei компаниясининг ўзига тегишли бўлган Кирин X90 Plus процессори ўрнатилган. Ушбу аппарат ечими қурилманинг барча ҳисоб-китоб амалларини бажаришда юқори самарадорликни таъминлайди.

Базавий версияда ноутбук 24 GB тезкор хотира (ОЗУ) ҳамда 512 GB сиғимга эга SSD хотира билан жиҳозланган. Харидорларнинг эҳтиёжидан келиб чиқиб, бундан каттароқ хотира ҳажмига эга моделлар ҳам савдога чиқарилиши режалаштирилган. Бошланғич моделнинг нархи тахминан 1480 АҚШ долларини ташкил этади.

HarmonyOS 6.1 операцион тизими

Процессордан ташқари, дастурий таъминот борасида ҳам кескин бурилиш ясалган. Ноутбукда Windows ёки Линух операцион тизимлари ўрнига тўғридан-тўғри HarmonyOS 6.1 тизими ўрнатилган. Бу эса компаниянинг ўз қурилмалари орасидаги ўзаро боғлиқликни янада кучайтиришга хизмат қилади.

Қурилманинг мультимеди имкониятлари ҳам эътирофга лойиқ. OLED дисплей 3120x2080 пикселлар юқори аниқлигини тақдим этиб, тасвирларнинг тиниқлиги ва ранглар жилосини таъминлайди. Шунингдек, ноутбук узоқ вақт давомида автоном ишлашини таъминлаш учун 70 В/соат сиғимли аккумулятор билан таъминланган.

HuaweiМатеБоок ProКирин X90 PlusHarmonyOSНоутбуклар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди