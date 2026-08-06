Темиров Истанбулда шов-шувли жанг ўтказади: Рақиб UFC собиқ юлдузи...
Ramазон Темиров 30 август куни Истанбулда бўлиб ўтадиган АКБЖЖ 22 турнирида собиқ UFC жангчиси Муҳаммад Мокаевга қарши дебют жангини ўтказади. Асли доғистонлик бўлган, Буюк Британия шарафини ҳимоя қилувчи Муҳаммад Мокаев Темировга турнирнинг марказий жангларидан бирида рақиблик қилади. Темиров 25 июл куни Абу-Дабида ўтказилган UFC Фигҳт Нигҳт 282 турнирида австралиялик Стив Эрсегни биринчи раунддаёқ техник нокаутга учратган эди.
Абу-Дабидаги ёрқин ғалабаси билан дунё спорт жамоатчилигини ҳайратда қолдирган ўзбекистонлик UFC жангчиси Рамазон Темиров тез орада яна октагонга қайтмоқда. Ҳамюртимиз ACBJJ Лигасидаги дебют жангида UFC собиқ юлдузига қарши октагонга кўтарилади.
Oktogonuz нашрининг хабар беришича, Рамазон Темиров жорий йилнинг 30 август куни Туркиянинг Истанбул шаҳрида бўлиб ўтадиган ACBJJ 22 турнирида ўз дебютини ўтказади.
Рақиб номи маълум: Буюк Британиялик Муҳаммад Мокаев!
Истанбулдаги марказий жанглардан бирида Темировга асли дағистонлик бўлган, Буюк Британия шарафини ҳимоя қилувчи собиқ UFC жангчиси Муҳаммад Мокаев рақиблик қилиши кутилмоқда.
Илгарироқ, Истанбулдаги турнирда ўта тажрибали атлетга қарши жанг ўтказиши ҳақида Темировнинг ўзи Olamsport.com мухбирлари билан суҳбатда маълум қилган эди. Эндиликда ушбу рақиб шахсига ойдинлик киритилди.
Прoфессионал спортдаги ёрқин серия
Эслатиб ўтамиз, Рамазон Темиров яқиндагина — 25 июль куни Абу-Даби шаҳрида ўтказилган UFC Fight Night 282 турнири доирасида ўзининг навбатдаги ёрқин жангини ўтказган эди.
Ўшанда ҳамюртимиз Австралия вакили, рейтингнинг юқори ўринларида бораётган Стив Эрцегни бор-yoғи биринчи раунддаёқ даҳшатли техник нокаутга учратиб, мухлисларни ҳайратда қолдирганди.
Мокаевга қарши кечадиган бўлажак тўқнашув ҳам икки томон учун ўта муҳим ва муросасиз кечиши кутилмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…