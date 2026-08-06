Темиров Истанбулда шов-шувли жанг ўтказади: Рақиб UFC собиқ юлдузи...

·86·Спорт
Темиров Истанбулда шов-шувли жанг ўтказади: Рақиб UFC собиқ юлдузи...
Қисқача

Ramазон Темиров 30 август куни Истанбулда бўлиб ўтадиган АКБЖЖ 22 турнирида собиқ UFC жангчиси Муҳаммад Мокаевга қарши дебют жангини ўтказади. Асли доғистонлик бўлган, Буюк Британия шарафини ҳимоя қилувчи Муҳаммад Мокаев Темировга турнирнинг марказий жангларидан бирида рақиблик қилади. Темиров 25 июл куни Абу-Дабида ўтказилган UFC Фигҳт Нигҳт 282 турнирида австралиялик Стив Эрсегни биринчи раунддаёқ техник нокаутга учратган эди.

Абу-Дабидаги ёрқин ғалабаси билан дунё спорт жамоатчилигини ҳайратда қолдирган ўзбекистонлик UFC жангчиси Рамазон Темиров тез орада яна октагонга қайтмоқда. Ҳамюртимиз ACBJJ Лигасидаги дебют жангида UFC собиқ юлдузига қарши октагонга кўтарилади.

Oktogonuz нашрининг хабар беришича, Рамазон Темиров жорий йилнинг 30 август куни Туркиянинг Истанбул шаҳрида бўлиб ўтадиган ACBJJ 22 турнирида ўз дебютини ўтказади.

Рақиб номи маълум: Буюк Британиялик Муҳаммад Мокаев!

Истанбулдаги марказий жанглардан бирида Темировга асли дағистонлик бўлган, Буюк Британия шарафини ҳимоя қилувчи собиқ UFC жангчиси Муҳаммад Мокаев рақиблик қилиши кутилмоқда.

Илгарироқ, Истанбулдаги турнирда ўта тажрибали атлетга қарши жанг ўтказиши ҳақида Темировнинг ўзи Olamsport.com мухбирлари билан суҳбатда маълум қилган эди. Эндиликда ушбу рақиб шахсига ойдинлик киритилди.

Прoфессионал спортдаги ёрқин серия

Эслатиб ўтамиз, Рамазон Темиров яқиндагина — 25 июль куни Абу-Даби шаҳрида ўтказилган UFC Fight Night 282 турнири доирасида ўзининг навбатдаги ёрқин жангини ўтказган эди.

Ўшанда ҳамюртимиз Австралия вакили, рейтингнинг юқори ўринларида бораётган Стив Эрцегни бор-yoғи биринчи раунддаёқ даҳшатли техник нокаутга учратиб, мухлисларни ҳайратда қолдирганди.

Мокаевга қарши кечадиган бўлажак тўқнашув ҳам икки томон учун ўта муҳим ва муросасиз кечиши кутилмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Рамазон ТемировМуҳаммад МокаевИстанбулТуркияЮФС
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)