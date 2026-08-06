Google Валлет хизматида ота-оналар учун янги молиявий имкониятлар яратилди

·48·Техно
Google Валлет хизматида ота-оналар учун янги молиявий имкониятлар яратилди
Қисқача

Google 18 ёшга тўлмаган фарзандлар учун Google Валлет хизматида хавфсиз балансни созлаш ва харажатларни ота-оналар назорат қилиши имконини берувчи янги функсияни тақдим этди. Ота-оналар кундалик харажатлар лимитини белгилаши, транзаксиялар тарихини кузатиши, харидлар ҳақида билдиришнома олиши, ҳисобни блоклаши ёки харажатларни «спендинг тимеоут» функсияси орқали вақтинча тўхтатиши мумкин.

Google компанияси 18 ёшга тўлмаган фарзандлар учун хавфсиз балансни созлаш имконини берувчи янги функцияни тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур янгиланиш ёш авлодда соғлом молиявий одатларни шакллантиришга ҳамда ота-оналарга фарзандларининг харажатларини назорат қилишда қулай восита вазифасини ўтайди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу янги имконият ота-оналарга фарзандларининг харажатлари устидан тўлиқ назорат ўрнатиш имконини беради. Жумладан, катталар кундалик харажатлар учун лимитлар белгилаши, транзакциялар тарихини кузатиб бориши ва ҳар бир харид амалга оширилганда билдиришномалар олишни танлаши мумкин.

Хавфсизлик ва вақтинчалик чекловлар

Фарзанднинг қурилмаси йўқолиб қолган ёки унинг хавфсизлиги хавф остида қолган ҳолатларда ота-оналар ҳисобни дарҳол блоклаши ёки блокдан чиқариши мумкин. Шунингдек, харажатларни исталган вақтда вақтинча тўхтатиб туриш учун махсус «спендинг тимеоут» (харажатлар танаффуси) функциясини фаоллаштириш имконияти ҳам мавжуд.

Мазкур функция Google Валлет хизматини рақобатдош бошқа молиявий воситалар, хусусан, Apple Каш Фамилй тизими билан бир қаторга қўяди. Эслатиб ўтамиз, Apple хизмати ҳам ота-оналарга ўз фарзандларига пул юбориш, харажатларни кузатиш ва молиявий назоратни бошқариш имконини бериб келади.

Шу билан бирга, технология гиганти ушбу қадам орқали ФамЗоо ва Греэнlight каби стартаплар билан рақобатни кучайтирмоқда. Мазкур стартаплар олдиндан тўланадиган дебет карталар тизими орқали болаларга молиявий саводхонликни ўргатишга ихтисослашган.

Банк ҳисобварақисиз рақамли тўловлар

Болалар Android операцион тизимидаги смартфонлар ёки Wear OS ақлли соатлари ёрдамида Google Pay қабул қилинадиган исталган савдо нуқталарида контактсиз тўловларни амалга оширишлари мумкин. Компания ушбу янги функцияни ёшларга алоҳида банк ҳисобварақисини очмасдан туриб, ўз маблағларини мустақил бошқариш усули сифатида баҳоламоқда.

Ҳозирги вақтда ушбу янгиланиш фақат Қўшма Штатлар ҳудудида босқичма-босқич жорий этилмоқда. Google компанияси бу имкониятни бошқа минтақаларда қачон ва қайси муддатларда ишга тушириши ҳозирча номаълумлигича қолмоқда.

Мазкур янгилик ўтган йили эълон қилинган қоиданинг мантиқий давоми ҳисобланади. Ошкора қилинган маълумотларга кўра, ота-оналар розилиги билан болалар нафақат рақамли тўловларни амалга ошириши, балки Google Валлет орқали чипталар, кутубхона карталари ва совға карталари каби қўллаб-қувватланадиган рухсатномалардан ҳам фойдаланиш имкониятига эга бўлган эди.

Google ВаллетТехнологияМобил тўловларМолиявий саводхонликAndroid
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди