Google Валлет хизматида ота-оналар учун янги молиявий имкониятлар яратилди
Google 18 ёшга тўлмаган фарзандлар учун Google Валлет хизматида хавфсиз балансни созлаш ва харажатларни ота-оналар назорат қилиши имконини берувчи янги функсияни тақдим этди. Ота-оналар кундалик харажатлар лимитини белгилаши, транзаксиялар тарихини кузатиши, харидлар ҳақида билдиришнома олиши, ҳисобни блоклаши ёки харажатларни «спендинг тимеоут» функсияси орқали вақтинча тўхтатиши мумкин.
Google компанияси 18 ёшга тўлмаган фарзандлар учун хавфсиз балансни созлаш имконини берувчи янги функцияни тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур янгиланиш ёш авлодда соғлом молиявий одатларни шакллантиришга ҳамда ота-оналарга фарзандларининг харажатларини назорат қилишда қулай восита вазифасини ўтайди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу янги имконият ота-оналарга фарзандларининг харажатлари устидан тўлиқ назорат ўрнатиш имконини беради. Жумладан, катталар кундалик харажатлар учун лимитлар белгилаши, транзакциялар тарихини кузатиб бориши ва ҳар бир харид амалга оширилганда билдиришномалар олишни танлаши мумкин.
Хавфсизлик ва вақтинчалик чекловларФарзанднинг қурилмаси йўқолиб қолган ёки унинг хавфсизлиги хавф остида қолган ҳолатларда ота-оналар ҳисобни дарҳол блоклаши ёки блокдан чиқариши мумкин. Шунингдек, харажатларни исталган вақтда вақтинча тўхтатиб туриш учун махсус «спендинг тимеоут» (харажатлар танаффуси) функциясини фаоллаштириш имконияти ҳам мавжуд.
Мазкур функция Google Валлет хизматини рақобатдош бошқа молиявий воситалар, хусусан, Apple Каш Фамилй тизими билан бир қаторга қўяди. Эслатиб ўтамиз, Apple хизмати ҳам ота-оналарга ўз фарзандларига пул юбориш, харажатларни кузатиш ва молиявий назоратни бошқариш имконини бериб келади.
Шу билан бирга, технология гиганти ушбу қадам орқали ФамЗоо ва Греэнlight каби стартаплар билан рақобатни кучайтирмоқда. Мазкур стартаплар олдиндан тўланадиган дебет карталар тизими орқали болаларга молиявий саводхонликни ўргатишга ихтисослашган.
Банк ҳисобварақисиз рақамли тўловларБолалар Android операцион тизимидаги смартфонлар ёки Wear OS ақлли соатлари ёрдамида Google Pay қабул қилинадиган исталган савдо нуқталарида контактсиз тўловларни амалга оширишлари мумкин. Компания ушбу янги функцияни ёшларга алоҳида банк ҳисобварақисини очмасдан туриб, ўз маблағларини мустақил бошқариш усули сифатида баҳоламоқда.
Ҳозирги вақтда ушбу янгиланиш фақат Қўшма Штатлар ҳудудида босқичма-босқич жорий этилмоқда. Google компанияси бу имкониятни бошқа минтақаларда қачон ва қайси муддатларда ишга тушириши ҳозирча номаълумлигича қолмоқда.
Мазкур янгилик ўтган йили эълон қилинган қоиданинг мантиқий давоми ҳисобланади. Ошкора қилинган маълумотларга кўра, ота-оналар розилиги билан болалар нафақат рақамли тўловларни амалга ошириши, балки Google Валлет орқали чипталар, кутубхона карталари ва совға карталари каби қўллаб-қувватланадиган рухсатномалардан ҳам фойдаланиш имкониятига эга бўлган эди.
…