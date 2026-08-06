Чемпионликдан кейин Гави ваъдасини бажариб, қиёфасини кескин ўзгартирди

·66·Спорт
Чемпионликдан кейин Гави ваъдасини бажариб, қиёфасини кескин ўзгартирди
Қисқача

Гави Испания 2026 йилги Жаҳон чемпионатида ғолиб бўлгач, мухлисларга берган вадасини бажариб, сочларини пушти рангга бўяди. 22 ёшли футболчи янги қиёфасини расмий Instagram саҳифасида намойиш этди ва сурат катта қизиқиш уйғотди. Испания финалда Аргентина устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди, ягона голни Ферран Торрес урди.

Испания ва «Барселона» клубининг иқтидорли ярим ҳимоячиси Гави 2026 йилги Жаҳон чемпионати давомида мухлисларга берган ваъдасига содиқ қолди. Испания терма жамоаси мундиал бош совринини қўлга киритгач, футболчи айтган сўзининг устидан чиқиб, сочларини пушти рангга бўяди. Бу ҳақда у ўзининг расмий Instagram саҳифаси орқали маълум қилди.

22 ёшли футболчи ижтимоий тармоқда янги имижда тушган суратини эълон қилиб, мухлисларига ўзгарган қиёфасини намойиш этди. Қисқа вақт ичида ушбу сурат кенг муҳокамаларга сабаб бўлиб, ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари томонидан катта қизиқиш билан қарши олинди.

Маълумки, Гави жорий йилги Жаҳон чемпионати давомида Испания чемпионликни қўлга киритса, сочларини пушти рангга бўяшини маълум қилган эди. Терма жамоа мусобақада ғалаба қозонгач, футболчи ўз ваъдасини кечиктирмасдан амалга оширди ва сўзида туришини яна бир бор исботлади.

Қизиғи шундаки, Испания чемпионликдан кейин ваъдасини бажарган ягона футболчи Гави эмас. «Реал Мадрид» ҳимоячиси Марк Кукурелья ҳам аввал берган ваъдасига амал қилиб, қўлига Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуэнтенинг юзи тасвирланган татуировка чиздирган эди.

Эслатиб ўтамиз, Испания терма жамоаси 2026 йилги Жаҳон чемпионати финалида Аргентина устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Учрашувдаги ягона голга Ферран Торрес муаллифлик қилди ва айнан шу гол испанларга навбатдаги жаҳон чемпионлиги унвонини тақдим этди.

Гавининг янги қиёфаси эса футбол мухлислари орасида катта қизиқиш уйғотиб, унинг чемпионлик муносабати билан берган ваъдасига содиқ қолганини яна бир бор намоён қилди.

ГавиИспанияБарселонаРеал МадридАргентина
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)