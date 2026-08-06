Чемпионликдан кейин Гави ваъдасини бажариб, қиёфасини кескин ўзгартирди
Гави Испания 2026 йилги Жаҳон чемпионатида ғолиб бўлгач, мухлисларга берган вадасини бажариб, сочларини пушти рангга бўяди. 22 ёшли футболчи янги қиёфасини расмий Instagram саҳифасида намойиш этди ва сурат катта қизиқиш уйғотди. Испания финалда Аргентина устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди, ягона голни Ферран Торрес урди.
Испания ва «Барселона» клубининг иқтидорли ярим ҳимоячиси Гави 2026 йилги Жаҳон чемпионати давомида мухлисларга берган ваъдасига содиқ қолди. Испания терма жамоаси мундиал бош совринини қўлга киритгач, футболчи айтган сўзининг устидан чиқиб, сочларини пушти рангга бўяди. Бу ҳақда у ўзининг расмий Instagram саҳифаси орқали маълум қилди.
22 ёшли футболчи ижтимоий тармоқда янги имижда тушган суратини эълон қилиб, мухлисларига ўзгарган қиёфасини намойиш этди. Қисқа вақт ичида ушбу сурат кенг муҳокамаларга сабаб бўлиб, ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари томонидан катта қизиқиш билан қарши олинди.
Маълумки, Гави жорий йилги Жаҳон чемпионати давомида Испания чемпионликни қўлга киритса, сочларини пушти рангга бўяшини маълум қилган эди. Терма жамоа мусобақада ғалаба қозонгач, футболчи ўз ваъдасини кечиктирмасдан амалга оширди ва сўзида туришини яна бир бор исботлади.
Қизиғи шундаки, Испания чемпионликдан кейин ваъдасини бажарган ягона футболчи Гави эмас. «Реал Мадрид» ҳимоячиси Марк Кукурелья ҳам аввал берган ваъдасига амал қилиб, қўлига Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуэнтенинг юзи тасвирланган татуировка чиздирган эди.
Эслатиб ўтамиз, Испания терма жамоаси 2026 йилги Жаҳон чемпионати финалида Аргентина устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Учрашувдаги ягона голга Ферран Торрес муаллифлик қилди ва айнан шу гол испанларга навбатдаги жаҳон чемпионлиги унвонини тақдим этди.
Гавининг янги қиёфаси эса футбол мухлислари орасида катта қизиқиш уйғотиб, унинг чемпионлик муносабати билан берган ваъдасига содиқ қолганини яна бир бор намоён қилди.
…