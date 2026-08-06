Лос-Анжелесда "қирғинбарот": UFC 331 турнирида кимлар октагонга чиқади?

·99·Спорт
Лос-Анжелесда "қирғинбарот": UFC 331 турнирида кимлар октагонга чиқади?
Қисқача

UFC 331 турнири 20 сентябр куни тонг саҳарда АҚШнинг Лос-Анжелес шаҳрида бўлиб ўтади. Асосий жангда амалдаги чемпион Джошуа Ван камарини собиқ чемпион Александр Пантожага қарши ҳимоя қилади. Ко-мейин эвентда Арман Сарукян Маурисио Руффи билан жанг қилади ва ғолиб чемпионлик камари учун асосий даъвогарга айланиши мумкин.

Дунёнинг энг нуфузли ММА промоушени навбатдаги грандиоз рақамли оқшомга тайёргарликни якунлади. Бизнинг вақт билан 20 сентябрь куни тонг саҳарда АҚШнинг Лос-Анжелес шаҳрида "UFC 331" турнири бўлиб ўтади.

Промоушен раҳбарияти мухлислар интиқлик билан кутаётган ушбу кечанинг пўлатдек мустаҳкам ва юқори рейтингли жангдан иборат тўлиқ кардини расман тақдим этди.

Асосий жанг: Жошуа Ван камарини Александр Пантожадан ҳимоя қилади

Оқшомнинг марказий жанги энг енгил вазн тоифасида кечади. Унда амалдаги UFC чемпиони, мьянмалик Жошуа Ван ушбу вазннинг собиқ ҳукмрон чемпиони, тажрибали бразилиялик Александр Пантожага қарши октагонга чиқади. Реванш ва чемпионлик камари учун кечадиган бу баҳс кечанинг ҳақиқий безагига айланиши кутилмоқда.

Ко-мейин эвент: Арман Царукян ва Маурисио Руффи тўқнашуви

Турнирнинг аҳамияти жиҳатидан иккинчи муҳим жанги (co-main event) енгил вазн тоифасида ташкил этилади. Анчадан бери ўз имкониятини ва даъвогарлик мақомини кутаётган арманистонлик Арман Царукян хавфли бразилиялик нокаутер Маурисио Руффи билан куч синашади. Бу жанг ғолиби кейинчалик чемпионлик камари учун асосий даъвогарга айланиши мумкин.

UFC 331 турнирининг тўлиқ карди:

Асосий кард (Main Card):

  • Жошуа Ван (АҚШ) — Александр Пантожа (Бразилия) (Чемпионлик жанги)

  • Арман Царукян (Арманистон) — Маурисио Руффи (Бразилия)

  • Патрисио Фрейре (Бразилия) — Ду Ху Чой (Жанубий Корея)

  • Алонзо Менифилд (АҚШ) — Иво Бараньевски (Польша)

  • Гейбл Стивсон (АҚШ) — Шон Шараф (АҚШ)

  • Марлон Вера (Эквадор) — Чарльз Жорден (Канада)

Са Saralash жанглари (Prelims Card):

  • Тай Туиваса (Австралия) — Робелис Деспанье (Куба)

  • Эдмен Шахбазян (АҚШ) — Брунно Феррейра (Бразилия)

  • Гига Чикадзе (Грузия) — Жоандерсон Брито (Бразилия)

  • Кейси О’Нилл (Шотландия) — Эдуарда Моура (Бразилия)

  • Райан Гандра (Бразилия) — Оззи Диаз (АҚШ)

  • Майкл Асвелл (АҚШ) — Жу Сай Ю (Жанубий Корея)

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Лос-АнжелесЮФСЖошуа ВанАлександр ПантожаАрман Царукян
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиБугун, 16:36Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиНаполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиБугун, 16:33Лионель Месси ўглининг Барселона академиясига қайтиши ҳақидаги миш-мишларга чек қўйдиЛионель Месси ўглининг Барселона академиясига қайтиши ҳақидаги миш-мишларга чек қўйдиБугун, 16:14Марк-Андре тер Стеген Барселонадан Аяксга кўчиб ўтдиМарк-Андре тер Стеген Барселонадан Аяксга кўчиб ўтдиБугун, 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)