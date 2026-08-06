Лос-Анжелесда "қирғинбарот": UFC 331 турнирида кимлар октагонга чиқади?
UFC 331 турнири 20 сентябр куни тонг саҳарда АҚШнинг Лос-Анжелес шаҳрида бўлиб ўтади. Асосий жангда амалдаги чемпион Джошуа Ван камарини собиқ чемпион Александр Пантожага қарши ҳимоя қилади. Ко-мейин эвентда Арман Сарукян Маурисио Руффи билан жанг қилади ва ғолиб чемпионлик камари учун асосий даъвогарга айланиши мумкин.
Дунёнинг энг нуфузли ММА промоушени навбатдаги грандиоз рақамли оқшомга тайёргарликни якунлади. Бизнинг вақт билан 20 сентябрь куни тонг саҳарда АҚШнинг Лос-Анжелес шаҳрида "UFC 331" турнири бўлиб ўтади.
Промоушен раҳбарияти мухлислар интиқлик билан кутаётган ушбу кечанинг пўлатдек мустаҳкам ва юқори рейтингли жангдан иборат тўлиқ кардини расман тақдим этди.
Асосий жанг: Жошуа Ван камарини Александр Пантожадан ҳимоя қилади
Оқшомнинг марказий жанги энг енгил вазн тоифасида кечади. Унда амалдаги UFC чемпиони, мьянмалик Жошуа Ван ушбу вазннинг собиқ ҳукмрон чемпиони, тажрибали бразилиялик Александр Пантожага қарши октагонга чиқади. Реванш ва чемпионлик камари учун кечадиган бу баҳс кечанинг ҳақиқий безагига айланиши кутилмоқда.
Ко-мейин эвент: Арман Царукян ва Маурисио Руффи тўқнашуви
Турнирнинг аҳамияти жиҳатидан иккинчи муҳим жанги (co-main event) енгил вазн тоифасида ташкил этилади. Анчадан бери ўз имкониятини ва даъвогарлик мақомини кутаётган арманистонлик Арман Царукян хавфли бразилиялик нокаутер Маурисио Руффи билан куч синашади. Бу жанг ғолиби кейинчалик чемпионлик камари учун асосий даъвогарга айланиши мумкин.
UFC 331 турнирининг тўлиқ карди:
Асосий кард (Main Card):
Жошуа Ван (АҚШ) — Александр Пантожа (Бразилия) (Чемпионлик жанги)
Арман Царукян (Арманистон) — Маурисио Руффи (Бразилия)
Патрисио Фрейре (Бразилия) — Ду Ху Чой (Жанубий Корея)
Алонзо Менифилд (АҚШ) — Иво Бараньевски (Польша)
Гейбл Стивсон (АҚШ) — Шон Шараф (АҚШ)
Марлон Вера (Эквадор) — Чарльз Жорден (Канада)
Са Saralash жанглари (Prelims Card):
Тай Туиваса (Австралия) — Робелис Деспанье (Куба)
Эдмен Шахбазян (АҚШ) — Брунно Феррейра (Бразилия)
Гига Чикадзе (Грузия) — Жоандерсон Брито (Бразилия)
Кейси О’Нилл (Шотландия) — Эдуарда Моура (Бразилия)
Райан Гандра (Бразилия) — Оззи Диаз (АҚШ)
Майкл Асвелл (АҚШ) — Жу Сай Ю (Жанубий Корея)
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…