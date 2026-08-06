Сент-Луисда Синдаров шоуси: Жавоҳир Каруанани мағлуб этиб, 2-ўринга кўтарилди!

·99·Спорт
Сент-Луисда Синдаров шоуси: Жавоҳир Каруанани мағлуб этиб, 2-ўринга кўтарилди!
Қисқача

Жавоҳир Синдаров блис баҳсларида Фабиано Каруанани мағлуб этиб, 16,5 очко билан иккинчи ўринга кўтарилди. АҚШнинг Сент-Луис шаҳрида ўтаётган, мукофот жамғармаси 200 000 доллар бўлган "Гранд Чесс Тоур" мусобақасида у Фабиано Каруана, Эвондер Лианг ва Ленер Домингесни мағлуб этди. Ramешбабу Праггнанандҳа 18 очко билан пешқадамлик қилмоқда, Уэсли Со эса 15 очко билан учинчи ўринда бормоқда.

АҚШнинг Сент-Луис шаҳрида мукофот жамғармаси 200 000 долларни ташкил этувчи нуфузли "Grand Chess Tour" сериясининг навбатдаги босқичида блиц баҳсларига старт берилди. Жаҳоннинг энг кучли 10 нафар гроссмейстери қаторида ҳамюртимиз Жавоҳир Синдаров ҳам ғолиблик учун муносиб кураш олиб бормоқда.

Мусобақанинг тўртинчи кунида шахматчилар блиц, яъни тезкор шахмат бўйича дастлабки 9 та тур учрашувларида дона суришди.

Синдаровдан шиддатли старт: Каруана ва Домингес мағлуб этилди

Ўзбекистонлик ёш гроссмейстер блицнинг биринчи кунини ўта юқори нотада ўтказди. Жавоҳир ягона мағлубиятни нидерландиялик Йорден ван Форестдан қабул қилиб олган бўлса-да, қолган барча партияларда муҳим очколарни қўлга киритди.

Ҳамюртимиз дунё шахмати гигантлари — Фабиано Каруана, Эвондер Лианг ва Леньер Домингесни таслим этди. Шунга қарамай, Левон Аронян, Аниш Гири, Венсан Кеймер, Рамешбабу Праггнанандҳа ва Уэсли Со билан кечган муросасиз партияларда дуранг натижа қайд этилди.

Сент-Луисда Синдаров шоуси: Жавоҳир Каруанани мағлуб этиб, 2-ўринга кўтарилди!

Турнир жадвалидаги вазият: Синдаров пешқадамлар қаторида!

Рапид ва блиц баҳсларининг умумий очколар ҳисобига кўра, айни пайтда кучли учлик қуйидагича кўриниш олган:

  1. Рамешбабу Праггнанандҳа (Ҳиндистон) — 18 очко

  2. Жавоҳир Синдаров (Ўзбекистон) — 16,5 очко

  3. Уэсли Со (АҚШ) — 15 очко

  4. Левон Аронян (АҚШ) — 14,5 очко

Сент-Луисда Синдаров шоуси: Жавоҳир Каруанани мағлуб этиб, 2-ўринга кўтарилди!

Бугун ҳал қилувчи баҳслар: Жавоҳир чемпионлик учун курашади!

Бугун блиц бўйича қолган сўнгги 9 та партия ўтказилади ва рапид ҳамда блиц йўналишлари бўйича мусобақанинг мутлақ ғолиби аниқланади.

Жавоҳир Синдаров иккинчи кунги блиц баҳсларини айнан Левон Аронянга қарши оқ доналарда бошлайди. Партиялар Тошкент вақти билан соат 22:00 да старт олади.

Турнирнинг тўлиқ иштирокчилар таркиби: Жавоҳир Синдаров (Ўзбекистон), Фабиано Каруана, Левон Аронян, Уэсли Со, Леньер Домингес, Эвондер Лианг (барчаси АҚШ), Венсан Кеймер (Германия), Аниш Гири, Йорден ван Форест (Нидерландия), Рамешбабу Праггнанандҳа (Ҳиндистон).

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Жавоҳир СиндаровФабиано КаруанаСент-ЛуисГранд Чесс ТурЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиБугун, 16:36Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиНаполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиБугун, 16:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)