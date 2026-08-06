Ўзбекистонлик Лайма Владсон Лейпцигда катта "сенсация" қилди
Ўзбекистоннинг тўртинчи ракеткаси Лайма Владсон Лейпсигдаги ИТФ W75 турнирида мусобақанинг бешинчи рақами Тесса Ёханна Брокманнни 69 дақиқада 6:2, 6:1 ҳисобида мағлуб этди. Саралашдан асосий тўрга йўл олган Владсон ҳал қилувчи учрашувда украиналик Анастасия Фирман устидан 6:3, 6:1 ҳисобида ғалаба қозонган эди. Энди у чорак финал йўлланмаси учун рейтингда юқорироқ ўринда турувчи эстониялик Елена Малигина билан баҳслашади.
Ўзбекистоннинг тўртинчи ракеткаси Лайма Владсон Германиядаги нуфузли турнирда рейтинглар ўртасидаги улкан тафовутни йўққа чиқарди. Саралашдан асосий тўрга етиб келган теннисчимиз мусобақанинг бешинчи рақамини атиги 69 дақиқада таслим этди.
Энди Владсонни яна бир жиддий синов кутмоқда. У чорак финал йўлланмаси учун ўзига нисбатан рейтингда анча юқори турган Елена Малигина билан баҳс олиб боради.
Саралашдан бошланган муваффақиятли юриш
Лейпциг шаҳри 3–9 август кунлари ITF W75 тоифасидаги аёллар турнирига мезбонлик қилмоқда. Очиқ грунт кортларида ўтаётган мусобақанинг мукофот жамғармаси 60 минг долларни ташкил этади, асосий тўрда эса 32 нафар теннисчи иштирок этмоқда.
Лайма Владсон асосий босқичдаги иштирокини саралашдан бошлади. Ҳал қилувчи учрашувда унга украиналик Анастасия Фирман рақиблик қилди.
Ўзбекистон вакили биринчи сетда 6:3 ҳисобида устун келди. Иккинчи партияда эса рақибига деярли имконият қолдирмай, 6:1 натижаси билан ғалабани расмийлаштирди ва асосий тўрга йўл олди.
Бешинчи рақамга қарши кутилмаган сценарий
Асосий тўрнинг илк босқичида Владсонни мусобақанинг бешинчи рақами Тесса Йоханна Брокманн кутиб турганди. Рейтинг ва тажриба жиҳатидан устунлик германиялик теннисчи томонида эди, аммо кортда бутунлай бошқа манзара кузатилди.
Лайма учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ ташаббусни қўлга олди. У рақибининг зарбаларига босим билан жавоб қайтариб, биринчи сетни ишончли 6:2 ҳисобида ўз фойдасига ҳал қилди.
Иккинчи партияда ҳам ўйин йўналиши ўзгармади. Владсон Брокманнга вазиятни ўнглаш имконини бермай, сетни 6:1 ҳисобида якунлади. Баҳс бор-йўғи 69 дақиқа давом этди.
Якуний ҳисоб: Лайма Владсон — Тесса Йоханна Брокманн — 6:2, 6:1.
Рейтингдаги 500 поғоналик фарқ сезилмади
Бу натижанинг аҳамияти рақибларнинг жаҳон рейтингидаги ўрни билан янада яққол кўринади. WTA маълумотларида Владсон саккизинчи юзлик атрофида, Брокманн эса 267-поғонада қайд этилган. Ўзбекистон вакилининг фаолиятидаги энг юқори кўрсаткичи 755-ўрин бўлса, германиялик теннисчи 254-поғонагача кўтарилган.
Шунга қарамай, кортдаги ўйинда рейтинглар ўртасидаги 500 поғонадан ортиқ фарқ кўзга ташланмади. Аксинча, Владсон учрашув суръатини назорат қилди ва икки сет давомида устунлигини рақибига қабул қилдирди.
Бундай ғалаба Лаймага фақат навбатдаги босқич йўлланмасини эмас, юқори рейтингли рақибларга қарши ҳам тенг кураша олишига ишонч бериши мумкин.
Навбатда Елена Малигина тўсиғи
Нимчорак финалда Владсон Эстония вакили Елена Малигина билан тўқнаш келди. 26 ёшли теннисчи жаҳоннинг кучли 320 нафар ўйинчиси қаторида бўлиб, фаолияти давомида 294-поғонагача кўтарилган.
Малигина тажриба ва рейтинг жиҳатидан устун ҳисобланади. Қолаверса, у 2026 йил март ойида Хельсинкидаги мусобақада Владсонни 6:0, 6:3 ҳисобида мағлуб этган. Лейпцигдаги баҳс шу тариқа Лайма учун ўша мағлубият реваншини олиш имкониятига ҳам айланди.
Владсон саралаш ва асосий тўрдаги ўйинларда кўрсатган ишончли тенниси билан яна бир сюрпризга тайёр эканини намойиш қилди. Энди асосий вазифа — тезлик ва босимни тажрибали рақибга қарши бутун учрашув давомида сақлаб қолиш.
Лайманинг Лейпцигдаги юриши аллақачон турнирнинг эътиборли воқеаларидан бирига айланди. Чорак финалга чиқиш эса ушбу сенсацион натижани янада катта муваффақиятга айлантириши мумкин.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…