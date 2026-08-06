Ўзбекистонлик Лайма Владсон Лейпцигда катта "сенсация" қилди

·93·Спорт
Ўзбекистонлик Лайма Владсон Лейпцигда катта "сенсация" қилди
Қисқача

Ўзбекистоннинг тўртинчи ракеткаси Лайма Владсон Лейпсигдаги ИТФ W75 турнирида мусобақанинг бешинчи рақами Тесса Ёханна Брокманнни 69 дақиқада 6:2, 6:1 ҳисобида мағлуб этди. Саралашдан асосий тўрга йўл олган Владсон ҳал қилувчи учрашувда украиналик Анастасия Фирман устидан 6:3, 6:1 ҳисобида ғалаба қозонган эди. Энди у чорак финал йўлланмаси учун рейтингда юқорироқ ўринда турувчи эстониялик Елена Малигина билан баҳслашади.

Ўзбекистоннинг тўртинчи ракеткаси Лайма Владсон Германиядаги нуфузли турнирда рейтинглар ўртасидаги улкан тафовутни йўққа чиқарди. Саралашдан асосий тўрга етиб келган теннисчимиз мусобақанинг бешинчи рақамини атиги 69 дақиқада таслим этди.

Энди Владсонни яна бир жиддий синов кутмоқда. У чорак финал йўлланмаси учун ўзига нисбатан рейтингда анча юқори турган Елена Малигина билан баҳс олиб боради.

Саралашдан бошланган муваффақиятли юриш

Лейпциг шаҳри 3–9 август кунлари ITF W75 тоифасидаги аёллар турнирига мезбонлик қилмоқда. Очиқ грунт кортларида ўтаётган мусобақанинг мукофот жамғармаси 60 минг долларни ташкил этади, асосий тўрда эса 32 нафар теннисчи иштирок этмоқда.

Лайма Владсон асосий босқичдаги иштирокини саралашдан бошлади. Ҳал қилувчи учрашувда унга украиналик Анастасия Фирман рақиблик қилди.

Ўзбекистон вакили биринчи сетда 6:3 ҳисобида устун келди. Иккинчи партияда эса рақибига деярли имконият қолдирмай, 6:1 натижаси билан ғалабани расмийлаштирди ва асосий тўрга йўл олди.

Бешинчи рақамга қарши кутилмаган сценарий

Асосий тўрнинг илк босқичида Владсонни мусобақанинг бешинчи рақами Тесса Йоханна Брокманн кутиб турганди. Рейтинг ва тажриба жиҳатидан устунлик германиялик теннисчи томонида эди, аммо кортда бутунлай бошқа манзара кузатилди.

Лайма учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ ташаббусни қўлга олди. У рақибининг зарбаларига босим билан жавоб қайтариб, биринчи сетни ишончли 6:2 ҳисобида ўз фойдасига ҳал қилди.

Иккинчи партияда ҳам ўйин йўналиши ўзгармади. Владсон Брокманнга вазиятни ўнглаш имконини бермай, сетни 6:1 ҳисобида якунлади. Баҳс бор-йўғи 69 дақиқа давом этди.

Якуний ҳисоб: Лайма Владсон — Тесса Йоханна Брокманн — 6:2, 6:1.

Рейтингдаги 500 поғоналик фарқ сезилмади

Бу натижанинг аҳамияти рақибларнинг жаҳон рейтингидаги ўрни билан янада яққол кўринади. WTA маълумотларида Владсон саккизинчи юзлик атрофида, Брокманн эса 267-поғонада қайд этилган. Ўзбекистон вакилининг фаолиятидаги энг юқори кўрсаткичи 755-ўрин бўлса, германиялик теннисчи 254-поғонагача кўтарилган.

Шунга қарамай, кортдаги ўйинда рейтинглар ўртасидаги 500 поғонадан ортиқ фарқ кўзга ташланмади. Аксинча, Владсон учрашув суръатини назорат қилди ва икки сет давомида устунлигини рақибига қабул қилдирди.

Бундай ғалаба Лаймага фақат навбатдаги босқич йўлланмасини эмас, юқори рейтингли рақибларга қарши ҳам тенг кураша олишига ишонч бериши мумкин.

Навбатда Елена Малигина тўсиғи

Нимчорак финалда Владсон Эстония вакили Елена Малигина билан тўқнаш келди. 26 ёшли теннисчи жаҳоннинг кучли 320 нафар ўйинчиси қаторида бўлиб, фаолияти давомида 294-поғонагача кўтарилган.

Малигина тажриба ва рейтинг жиҳатидан устун ҳисобланади. Қолаверса, у 2026 йил март ойида Хельсинкидаги мусобақада Владсонни 6:0, 6:3 ҳисобида мағлуб этган. Лейпцигдаги баҳс шу тариқа Лайма учун ўша мағлубият реваншини олиш имкониятига ҳам айланди.

Владсон саралаш ва асосий тўрдаги ўйинларда кўрсатган ишончли тенниси билан яна бир сюрпризга тайёр эканини намойиш қилди. Энди асосий вазифа — тезлик ва босимни тажрибали рақибга қарши бутун учрашув давомида сақлаб қолиш.

Лайманинг Лейпцигдаги юриши аллақачон турнирнинг эътиборли воқеаларидан бирига айланди. Чорак финалга чиқиш эса ушбу сенсацион натижани янада катта муваффақиятга айлантириши мумкин.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Лайма ВладсонЛейпцигЎзбекистонЕлена МалигинаТесса Йоханна Брокманн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)