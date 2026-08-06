Пентагонда қўрқув ва ваҳима: Трамп Эрондаги мағлубият учун Пит Хегсетни айблади

·461·Дунё
Пентагонда қўрқув ва ваҳима: Трамп Эрондаги мағлубият учун Пит Хегсетни айблади
Қисқача

Доналд Трамп Кемп-Девиддаги учрашувда Пит Хегсетни Эрондаги уруш сабаб АҚШ ҳарбий имкониятлари чеклангани ва стратегик қурол-яроғ захиралари камайгани учун кескин танқид қилди. Патриот ва ТААД тизимлари ракеталари, шунингдек АТАКМС, ПрСМ ва ЖАССМ ракеталари захираси деярли тугаган бўлиб, уларни тўлдириш учун АҚШга 5-7 йил керак бўлиши мумкин.

АҚШнинг Эрондаги ҳарбий саргузашти Вашингтонда кутилмаган инқироз ва Оқ уй ичидаги кескин можароларга сабаб бўлди. Дональд Трамп маъмуриятининг ёпиқ учрашувида Мудофаа вазири (Уруш котиби) Пит Хегсетга кескин ҳужум қилинди ҳамда у АҚШнинг стратегик қурол-яроғ арсеналлари бўшаб қолгани учун бош айбдор деб топилмоқда.

Америкалик таниқли сиёсатшунос Малек Дудаковнинг таъкидлашича, Пентагон раҳбарияти атрофидаги бундай кескинлик бежиз эмас.

Кэмп-Дэвиддаги сукунат ва Оқ уйдаги тарқоқлик

Ўтган ҳафта Дональд Трамп Кэмп-Дэвиддаги қароргоҳида ўтказилган учрашувда Эрон билан уруш туфайли АҚШ ҳарбий имкониятлари чекланиб қолгани ва ўқ-дорилар етишмаслиги сабабли Пит Хегсетни қаттиқ танқид қилди.

"Хегсетнинг танқид қилинишига етарлича асослар бор. У Трамп жамоасида Эронда уруш бошланишини охиригача қўллаб-қувватлаган ягона мулозим эди. Жинснинг бошқа вакиллари — Давлат котиби Марко Рубио, МРБ (ЦРУ) директори Джон Ратклифф ва вице-президент Ж.Д. Вэнс бу ҳарбий саргузаштга ўта шубҳа билан қарашган эди", — деб ёзади эксперт ўзининг Телеграм каналида.

Зарба беришга ракета қолмади: Захираларни тўлдиришга 5-7 йил кетади

Эронда режимни ағдаришга бўлган уриниш тезда муваффақиятсизликка учради. Оқибатда америкаликлар Яқин Шарқдаги аланга олган тартибсизликларга чуқур ботиб қолди.

Пентагоннинг энг хавфли муаммоси — Patriot ва THAAD ҳаво ҳужумидан ҳимоя тизимлари учун ракеталар захираси критиксиз даражада тушиб кетганида. Бундан ташқари, Эрон ҳудудига зарба беришда фойдаланилган юқори аниқликдаги ATACMS, PrSM ва JASSM ракеталари деярли тамом бўлган. Мутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, бу йўқотишларни қайта тўлдириш учун АҚШга камида 5 йилдан 7 йилгача вақт керак бўлади.

АҚШ ҳарбий-саноат комплексидаги монополия ва инқироз

Сиёсатшуносларнинг фикрича, Америка ҳарбий саноатидаги тизимли инқироз кеча ёки бугун пайдо бўлгани йўқ. Унинг илдизлари 1990-йилларга бориб тақалади — ўшанда АҚШ ҳарбий бозори йирик корпорациялар томонидан бирлаштирилган ва монополияга олинган эди.

Резервларнинг тугаб бориши ортида қуйидаги асосий омиллар ётибди:

  • Рақобатнинг йўқлиги: Йирик саноат гигантлари рақобат йўқлиги сабабли қурол-яроғни оммавий ва тезкор ишлаб чиқаришга бўлган мотивацияни йўқотган.

  • Лойдан ясалган оёқлар: Трамп жамоаси ушбу чуқур инқирозни ҳал қила олмаслигини кўрсатди — Пентагон ташқи томондан қудратли кўрингани билан, аслида "лойдан ясалган оёқлари бор улкан гигант" экани ошкор бўлиб қолди.

Хегсет истеъфога чиқариладими?

Экспертларнинг хулоса қилишича, Республикачилар учун кечадиган оғир Конгресс сайловларидан сўнг Пит Хегсет катта эҳтимол билан лавозимидан четлатилади ва Эрондаги мағлубият учун асосий "гуноҳкор" деб эълон қилинади.

Аммо Уруш котибининг кетиши билан муаммо ҳал бўлиб қолмайди: Эрон саргузаштининг ҳарбий, техник ва иқтисодий оғир оқибатлари АҚШ ҳарбий машинасини ҳали узоқ вақт таъқиб қилишда давом этади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Доналд ТрампПит ХегсетПентагонЭронМарко Рубио
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда автомобил ҳавода муаллақ қолиб кетди (видео)Хитойда автомобил ҳавода муаллақ қолиб кетди (видео)Бугун, 17:51Бир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБугун, 16:58Таиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганТаиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганБугун, 16:56Таиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиТаиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиБугун, 16:39Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Бугун, 16:36Айиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиАйиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиБугун, 15:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди