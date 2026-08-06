Пентагонда қўрқув ва ваҳима: Трамп Эрондаги мағлубият учун Пит Хегсетни айблади
Доналд Трамп Кемп-Девиддаги учрашувда Пит Хегсетни Эрондаги уруш сабаб АҚШ ҳарбий имкониятлари чеклангани ва стратегик қурол-яроғ захиралари камайгани учун кескин танқид қилди. Патриот ва ТААД тизимлари ракеталари, шунингдек АТАКМС, ПрСМ ва ЖАССМ ракеталари захираси деярли тугаган бўлиб, уларни тўлдириш учун АҚШга 5-7 йил керак бўлиши мумкин.
АҚШнинг Эрондаги ҳарбий саргузашти Вашингтонда кутилмаган инқироз ва Оқ уй ичидаги кескин можароларга сабаб бўлди. Дональд Трамп маъмуриятининг ёпиқ учрашувида Мудофаа вазири (Уруш котиби) Пит Хегсетга кескин ҳужум қилинди ҳамда у АҚШнинг стратегик қурол-яроғ арсеналлари бўшаб қолгани учун бош айбдор деб топилмоқда.
Америкалик таниқли сиёсатшунос Малек Дудаковнинг таъкидлашича, Пентагон раҳбарияти атрофидаги бундай кескинлик бежиз эмас.
Кэмп-Дэвиддаги сукунат ва Оқ уйдаги тарқоқлик
Ўтган ҳафта Дональд Трамп Кэмп-Дэвиддаги қароргоҳида ўтказилган учрашувда Эрон билан уруш туфайли АҚШ ҳарбий имкониятлари чекланиб қолгани ва ўқ-дорилар етишмаслиги сабабли Пит Хегсетни қаттиқ танқид қилди.
"Хегсетнинг танқид қилинишига етарлича асослар бор. У Трамп жамоасида Эронда уруш бошланишини охиригача қўллаб-қувватлаган ягона мулозим эди. Жинснинг бошқа вакиллари — Давлат котиби Марко Рубио, МРБ (ЦРУ) директори Джон Ратклифф ва вице-президент Ж.Д. Вэнс бу ҳарбий саргузаштга ўта шубҳа билан қарашган эди", — деб ёзади эксперт ўзининг Телеграм каналида.
Зарба беришга ракета қолмади: Захираларни тўлдиришга 5-7 йил кетади
Эронда режимни ағдаришга бўлган уриниш тезда муваффақиятсизликка учради. Оқибатда америкаликлар Яқин Шарқдаги аланга олган тартибсизликларга чуқур ботиб қолди.
Пентагоннинг энг хавфли муаммоси — Patriot ва THAAD ҳаво ҳужумидан ҳимоя тизимлари учун ракеталар захираси критиксиз даражада тушиб кетганида. Бундан ташқари, Эрон ҳудудига зарба беришда фойдаланилган юқори аниқликдаги ATACMS, PrSM ва JASSM ракеталари деярли тамом бўлган. Мутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, бу йўқотишларни қайта тўлдириш учун АҚШга камида 5 йилдан 7 йилгача вақт керак бўлади.
АҚШ ҳарбий-саноат комплексидаги монополия ва инқироз
Сиёсатшуносларнинг фикрича, Америка ҳарбий саноатидаги тизимли инқироз кеча ёки бугун пайдо бўлгани йўқ. Унинг илдизлари 1990-йилларга бориб тақалади — ўшанда АҚШ ҳарбий бозори йирик корпорациялар томонидан бирлаштирилган ва монополияга олинган эди.
Резервларнинг тугаб бориши ортида қуйидаги асосий омиллар ётибди:
Рақобатнинг йўқлиги: Йирик саноат гигантлари рақобат йўқлиги сабабли қурол-яроғни оммавий ва тезкор ишлаб чиқаришга бўлган мотивацияни йўқотган.
Лойдан ясалган оёқлар: Трамп жамоаси ушбу чуқур инқирозни ҳал қила олмаслигини кўрсатди — Пентагон ташқи томондан қудратли кўрингани билан, аслида "лойдан ясалган оёқлари бор улкан гигант" экани ошкор бўлиб қолди.
Хегсет истеъфога чиқариладими?
Экспертларнинг хулоса қилишича, Республикачилар учун кечадиган оғир Конгресс сайловларидан сўнг Пит Хегсет катта эҳтимол билан лавозимидан четлатилади ва Эрондаги мағлубият учун асосий "гуноҳкор" деб эълон қилинади.
Аммо Уруш котибининг кетиши билан муаммо ҳал бўлиб қолмайди: Эрон саргузаштининг ҳарбий, техник ва иқтисодий оғир оқибатлари АҚШ ҳарбий машинасини ҳали узоқ вақт таъқиб қилишда давом этади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…