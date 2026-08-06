TikTok АҚШдаги офисини ёпиб, ходимларини қисқартирмоқда
TikTok АҚШнинг Нашвилле шаҳридаги офисини бутунлай ёпиб, 250 нафар ходимни ишдан бўшатади. Офис 5-октябрдан фаолиятини тўхтатади, қисқартиришлар эса асосан контент модерацияси мутахассисларига таъсир қилади. TikTok УСДС Жоинт Вентуре вакили Занна Кровлейнинг айтишича, ўзгаришлар компания операцияларини тартибга солиш ва узоқ муддатли ўсиш стратегиясига мослашиш учун амалга оширилмоқда.
Машҳур TikTok ижтимоий тармоғи ўз фаолиятини оптимизация қилиш мақсадида АҚШдаги Нашвилле шаҳрида жойлашган офисини бутунлай ёпишга қарор қилди. Те Нев Ёрк Times нашри тарқатган хабарга кўра, мазкур жараён доирасида 250 нафар ходим ишдан бўшатилади. Ушбу қисқартиришлар асосан платформанинг контент модерацияси билан шуғулланувчи мутахассисларига таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Маълум бўлишича, ёпилаётган Нашвилле шаҳридаги офис бундан унчалик узоқ бўлмаган вақт илгари — 2024-йилда ижарага олинган эди. Офис расман жорий йилнинг 5-октябрь кунидан бошлаб ўз фаолиятини тўхтатади. Ушбу ўзгаришлар компаниянинг АҚШдаги хавфсизлик ва махфийлик йўналишидаги фаолиятини мувофиқлаштирувчи TikTok УСДС Жоинт Вентуре қўшма корхонаси таркибида амалга оширилмоқда.
Операцияларни оптимизация қилиш заруратиTikTok УСДС Жоинт Вентуре вакили Занна Кровлейнинг таъкидлашича, ушбу кадрлар сиёсати ва тузилмавий ўзгаришлар компания операцияларини тартибга солиш ҳамда келгусидаги узоқ муддатли ўсиш стратегиясига мослашиш учун ташланмоқда. Унинг сўзларига кўра, платформа АҚШдаги 200 миллиондан ортиқ фойдаланувчилар учун хавфсиз ва қулай муҳит яратиш мажбуриятига содиқ қолади.
Компания вакиллари платформада яратилаётган, кашф этилаётган ва фойдаланувчиларни ўзаро боғловчи контентлар хавфсизлигини таъминлаш устувор вазифа эканини урғулашди. Бироқ, бизнес жараёнларини қайта кўриб чиқиш муқаррар равишда ходимлар сонини қисқартиришни талаб қилган.
Сунъий интеллектнинг таъсириМазкур қисқартиришлар замонавий ижтимоий тармоқлар ва йирик технология компаниялари модерация жараёнларида инсон меҳнатидан кўра сунъий интеллект имкониятларига кўпроқ таянаётган бир даврга тўғри келмоқда. Бугунги кунда алгоритмлар зўравонлик, эксплуатация ёки бошқа тақиқланган контентларни аниқлаш ҳамда ўчиришда асосий воситага айланиб бормоқда.
Гарчи сунъий интеллект технологиялари самарадорликни ошириб, харажатларни қисқартириш имконини берса-да, бу каби ўзгаришлар кўплаб ходимларнинг иш ўрнини йўқотишига сабаб бўлмоқда. TikTok мисолида ҳам модерация гуруҳларининг қисқариши айнан автоматлаштирилган тизимларга бўлган эҳтиёжнинг ортиб бораётгани билан изоҳланмоқда.
…