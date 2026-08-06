TikTok АҚШдаги офисини ёпиб, ходимларини қисқартирмоқда

·45·Техно
TikTok АҚШдаги офисини ёпиб, ходимларини қисқартирмоқда
Қисқача

TikTok АҚШнинг Нашвилле шаҳридаги офисини бутунлай ёпиб, 250 нафар ходимни ишдан бўшатади. Офис 5-октябрдан фаолиятини тўхтатади, қисқартиришлар эса асосан контент модерацияси мутахассисларига таъсир қилади. TikTok УСДС Жоинт Вентуре вакили Занна Кровлейнинг айтишича, ўзгаришлар компания операцияларини тартибга солиш ва узоқ муддатли ўсиш стратегиясига мослашиш учун амалга оширилмоқда.

Машҳур TikTok ижтимоий тармоғи ўз фаолиятини оптимизация қилиш мақсадида АҚШдаги Нашвилле шаҳрида жойлашган офисини бутунлай ёпишга қарор қилди. Те Нев Ёрк Times нашри тарқатган хабарга кўра, мазкур жараён доирасида 250 нафар ходим ишдан бўшатилади. Ушбу қисқартиришлар асосан платформанинг контент модерацияси билан шуғулланувчи мутахассисларига таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Маълум бўлишича, ёпилаётган Нашвилле шаҳридаги офис бундан унчалик узоқ бўлмаган вақт илгари — 2024-йилда ижарага олинган эди. Офис расман жорий йилнинг 5-октябрь кунидан бошлаб ўз фаолиятини тўхтатади. Ушбу ўзгаришлар компаниянинг АҚШдаги хавфсизлик ва махфийлик йўналишидаги фаолиятини мувофиқлаштирувчи TikTok УСДС Жоинт Вентуре қўшма корхонаси таркибида амалга оширилмоқда.

Операцияларни оптимизация қилиш зарурати

TikTok УСДС Жоинт Вентуре вакили Занна Кровлейнинг таъкидлашича, ушбу кадрлар сиёсати ва тузилмавий ўзгаришлар компания операцияларини тартибга солиш ҳамда келгусидаги узоқ муддатли ўсиш стратегиясига мослашиш учун ташланмоқда. Унинг сўзларига кўра, платформа АҚШдаги 200 миллиондан ортиқ фойдаланувчилар учун хавфсиз ва қулай муҳит яратиш мажбуриятига содиқ қолади.

Компания вакиллари платформада яратилаётган, кашф этилаётган ва фойдаланувчиларни ўзаро боғловчи контентлар хавфсизлигини таъминлаш устувор вазифа эканини урғулашди. Бироқ, бизнес жараёнларини қайта кўриб чиқиш муқаррар равишда ходимлар сонини қисқартиришни талаб қилган.

Сунъий интеллектнинг таъсири

Мазкур қисқартиришлар замонавий ижтимоий тармоқлар ва йирик технология компаниялари модерация жараёнларида инсон меҳнатидан кўра сунъий интеллект имкониятларига кўпроқ таянаётган бир даврга тўғри келмоқда. Бугунги кунда алгоритмлар зўравонлик, эксплуатация ёки бошқа тақиқланган контентларни аниқлаш ҳамда ўчиришда асосий воситага айланиб бормоқда.

Гарчи сунъий интеллект технологиялари самарадорликни ошириб, харажатларни қисқартириш имконини берса-да, бу каби ўзгаришлар кўплаб ходимларнинг иш ўрнини йўқотишига сабаб бўлмоқда. TikTok мисолида ҳам модерация гуруҳларининг қисқариши айнан автоматлаштирилган тизимларга бўлган эҳтиёжнинг ортиб бораётгани билан изоҳланмоқда.

TikTokТехнологияҚисқартиришСуний интеллектАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди