Токиода хавотирли ҳолат: мактабда ёнғин чиқди

·0·Дунё
Токиода хавотирли ҳолат: мактабда ёнғин чиқди

Япония пойтахти Токио марказида жойлашган мактаблардан бирида кутилмаган ёнғин содир бўлди. Хабарларга кўра, ёнғин бинодаги мусиқа хонасида бошланган бўлиб, қисқа вақт ичида тутун бутун қаватга тарқалган.

Ҳодиса пайтида мактабда бўлган қарийб 300 нафар ўқувчи ва ўқитувчи тезкор равишда эвакуация қилинган. Фавқулодда хизматларнинг тезкор ҳаракати туфайли катта фожианинг олди олинди. Шунга қарамасдан, 5 нафар киши енгил тан жароҳатлари олгани маълум қилинмоқда.

Дастлабки тахминларга кўра, ёнғинга электр симларидаги носозлик ёки қисқа туташув сабаб бўлган бўлиши мумкин. Айни пайтда мутахассислар воқеа жойида текширув ишларини олиб бормоқда ва ёнғиннинг аниқ сабаблари ўрганилмоқда.

Ушбу ҳодиса яна бир бор таълим муассасаларида хавфсизлик қоидаларига қатъий риоя қилиш қанчалик муҳим эканини эслатиб ўтди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дўстини қутқармоқчи бўлган 8 яшар қаҳрамоннинг жасади топилдиДўстини қутқармоқчи бўлган 8 яшар қаҳрамоннинг жасади топилдиБугун, 11:42Канада конида икки миллиард йиллик сув топилди Канада конида икки миллиард йиллик сув топилди Бугун, 11:35Месси учун рекорд ҳайкал: Аргентинада 26 метрлик улкан ёдгорлик очилдиМесси учун рекорд ҳайкал: Аргентинада 26 метрлик улкан ёдгорлик очилдиКеча, 22:35Нью-Йорк метросида Ўзбекистон вагониНью-Йорк метросида Ўзбекистон вагониКеча, 22:10Қатардаги газ заводида даҳшатли портлаш содир бўлдиҚатардаги газ заводида даҳшатли портлаш содир бўлдиКеча, 21:04Дунёни ҳайратга солган аэропорт: Сингапур мўъжизасиДунёни ҳайратга солган аэропорт: Сингапур мўъжизасиКеча, 20:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди