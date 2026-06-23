Токиода хавотирли ҳолат: мактабда ёнғин чиқди
Япония пойтахти Токио марказида жойлашган мактаблардан бирида кутилмаган ёнғин содир бўлди. Хабарларга кўра, ёнғин бинодаги мусиқа хонасида бошланган бўлиб, қисқа вақт ичида тутун бутун қаватга тарқалган.
Ҳодиса пайтида мактабда бўлган қарийб 300 нафар ўқувчи ва ўқитувчи тезкор равишда эвакуация қилинган. Фавқулодда хизматларнинг тезкор ҳаракати туфайли катта фожианинг олди олинди. Шунга қарамасдан, 5 нафар киши енгил тан жароҳатлари олгани маълум қилинмоқда.
Дастлабки тахминларга кўра, ёнғинга электр симларидаги носозлик ёки қисқа туташув сабаб бўлган бўлиши мумкин. Айни пайтда мутахассислар воқеа жойида текширув ишларини олиб бормоқда ва ёнғиннинг аниқ сабаблари ўрганилмоқда.
Ушбу ҳодиса яна бир бор таълим муассасаларида хавфсизлик қоидаларига қатъий риоя қилиш қанчалик муҳим эканини эслатиб ўтди.
…