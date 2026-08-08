Лайма Владсон 478 поғона юқоридаги рақибни енгди: Лейпцигда сенсация!
Ўзбекистонлик 18 ёшли теннисчи Лайма Владсон Германиядаги ИТФ W75 турнирида Елена Малигинани 3:6, 6:2, 2:6 ҳисобида мағлуб этиб, чорак финалга чиқди. Учрашув вақтида Малигина WTA рейтингида 317, Владсон эса 795-поғонада қайд этилган бўлиб, улар ўртасидаги фарқ 478 ўринни ташкил этган. Владсон турнирни саралаш босқичидан бошлаган ва асосий тўрда Тесса Ёханна Брокманнни ҳам 6:2, 6:1 ҳисобида енгган.
Ўзбекистонлик 18 ёшли теннисчи Лайма Владсон Германиядаги ITF W75 турнирида яна бир катта ғалабага эришди. Саралаш босқичидан асосий тўргача етиб келган вакиламиз бу сафар жаҳон рейтингида ўзидан қарийб 500 поғона юқори турган Елена Малигинани уч сетда мағлуб этди.
Энг муҳими, Владсон биринчи сетдаги устунлигини иккинчи партиядаги муваффақиятсизликдан кейин бой бериб қўймади. Ҳал қилувчи сетда у яна ташаббусни қўлга олиб, чорак финал йўлланмасини қўлга киритди.
Иккинчи сетдан кейин ҳам синмади
Нимчорак финалда Владсонга 26 ёшли эстониялик Елена Малигина рақиблик қилди.
Лайма учрашувни жуда ишончли бошлади ва биринчи сетни 6:3 ҳисобида ўз фойдасига ҳал қилди. Аммо иккинчи партияда Малигина ўйин суръатини ошириб, 6:2 натижаси билан мувозанатни тиклади.
Барчаси ҳал қилувчи учинчи сетга қолди.
Айнан шу пайтда 18 ёшли ўзбекистонлик теннисчи характер кўрсатди. Владсон муҳим геймларда хатоларни камайтириб, яна ташаббусни қўлга олди ва сетни 6:2 ҳисобида якунлади.
Якуний ҳисоб: Елена Малигина — Лайма Владсон — 3:6, 6:2, 2:6.
Теннис маълумотлар базаси учрашув 2 соат 12 дақиқа давом этганини қайд этган.
Рейтингдаги 478 поғоналик фарқ кортда сезилмади
Ушбу ғалабанинг қийматини рақибларнинг рейтингдаги ўрни янада яққол кўрсатади.
Учрашув пайтида Малигина WTA рейтингида 317, Владсон эса 795-поғонада қайд этилган. Демак, икки теннисчи ўртасида 478 ўринлик фарқ мавжуд эди.
Бироқ кортда бу тафовут ҳал қилувчи омилга айланмади.
Аксинча, Владсон юқори рейтингли рақибга қарши уч сетлик оғир жангни психологик жиҳатдан ҳам тўғри ўтказди. Айниқса, иккинчи сетни бой бергандан кейин учинчи партияни ишончли бошқариб кетиши ёш теннисчининг энг муҳим ютуқларидан бири бўлди.
Саралашдан чорак финалгача
Лайманинг Лейпцигдаги юриши асосий тўрдан эмас, саралаш босқичидан бошланган.
Асосий сеткадаги биринчи ўйинида эса Владсон мусобақанинг кучли иштирокчиларидан бири Тесса Йоханна Брокманнни 6:2, 6:1 ҳисобида мағлуб этган эди. Энди Малигина устидан қозонилган ғалаба уни турнирнинг энг яхши саккиз теннисчиси қаторига олиб кирди.
Лейпцигдаги мусобақа ITF Women’s World Tennis Tour’нинг W75 тоифасига киради. Турнир 3–9 август кунлари очиқ грунт кортларида ўтказилмоқда, мукофот жамғармаси эса 60 минг долларни ташкил этади. Яккалик асосий тўрида 32 нафар теннисчи иштирок этади.
Бу натижа Владсон учун нега муҳим?
18 ёшли теннисчи учун бундай турнирда кетма-кет юқори рейтингли рақибларни енгиш оддий бир чорак финалдан кўпроқ аҳамиятга эга.
W75 даражасидаги мусобақалардаги натижалар WTA рейтинги учун муҳим очколар олиб келади. Қолаверса, ёш спортчига кучлироқ рақибларга қарши тажриба ва ишонч беради.
ITF профилига кўра, Владсоннинг фаолиятидаги энг юқори WTA рейтинги 755-ўрин бўлган. Лейпцигдаги муваффақиятли юриш давом этса, у шахсий рекордига яна яқинлашиши ва ҳатто уни янгилаш имкониятига эга бўлади.
Энг катта сигнал эса рейтинг рақамида эмас. Владсон бир турнирнинг ўзида саралаш босқичидан ўтиб, асосий тўрда икки рақибни енгди ва улардан бири ундан қарийб 500 поғона юқори турарди.
Энди 18 ёшли ўзбекистонлик теннисчини чорак финалда яна бир жиддий синов кутмоқда. Лейпцигда бошланган бу юриш қаергача давом этиши эса турнирнинг асосий интригаларидан бирига айланмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…