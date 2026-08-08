Лайма Владсон 478 поғона юқоридаги рақибни енгди: Лейпцигда сенсация!

·84·Спорт
Лайма Владсон 478 поғона юқоридаги рақибни енгди: Лейпцигда сенсация!
Қисқача

Ўзбекистонлик 18 ёшли теннисчи Лайма Владсон Германиядаги ИТФ W75 турнирида Елена Малигинани 3:6, 6:2, 2:6 ҳисобида мағлуб этиб, чорак финалга чиқди. Учрашув вақтида Малигина WTA рейтингида 317, Владсон эса 795-поғонада қайд этилган бўлиб, улар ўртасидаги фарқ 478 ўринни ташкил этган. Владсон турнирни саралаш босқичидан бошлаган ва асосий тўрда Тесса Ёханна Брокманнни ҳам 6:2, 6:1 ҳисобида енгган.

Ўзбекистонлик 18 ёшли теннисчи Лайма Владсон Германиядаги ITF W75 турнирида яна бир катта ғалабага эришди. Саралаш босқичидан асосий тўргача етиб келган вакиламиз бу сафар жаҳон рейтингида ўзидан қарийб 500 поғона юқори турган Елена Малигинани уч сетда мағлуб этди.

Энг муҳими, Владсон биринчи сетдаги устунлигини иккинчи партиядаги муваффақиятсизликдан кейин бой бериб қўймади. Ҳал қилувчи сетда у яна ташаббусни қўлга олиб, чорак финал йўлланмасини қўлга киритди.

Иккинчи сетдан кейин ҳам синмади

Нимчорак финалда Владсонга 26 ёшли эстониялик Елена Малигина рақиблик қилди.

Лайма учрашувни жуда ишончли бошлади ва биринчи сетни 6:3 ҳисобида ўз фойдасига ҳал қилди. Аммо иккинчи партияда Малигина ўйин суръатини ошириб, 6:2 натижаси билан мувозанатни тиклади.

Барчаси ҳал қилувчи учинчи сетга қолди.

Айнан шу пайтда 18 ёшли ўзбекистонлик теннисчи характер кўрсатди. Владсон муҳим геймларда хатоларни камайтириб, яна ташаббусни қўлга олди ва сетни 6:2 ҳисобида якунлади.

Якуний ҳисоб: Елена Малигина — Лайма Владсон — 3:6, 6:2, 2:6.

Теннис маълумотлар базаси учрашув 2 соат 12 дақиқа давом этганини қайд этган.

Рейтингдаги 478 поғоналик фарқ кортда сезилмади

Ушбу ғалабанинг қийматини рақибларнинг рейтингдаги ўрни янада яққол кўрсатади.

Учрашув пайтида Малигина WTA рейтингида 317, Владсон эса 795-поғонада қайд этилган. Демак, икки теннисчи ўртасида 478 ўринлик фарқ мавжуд эди.

Бироқ кортда бу тафовут ҳал қилувчи омилга айланмади.

Аксинча, Владсон юқори рейтингли рақибга қарши уч сетлик оғир жангни психологик жиҳатдан ҳам тўғри ўтказди. Айниқса, иккинчи сетни бой бергандан кейин учинчи партияни ишончли бошқариб кетиши ёш теннисчининг энг муҳим ютуқларидан бири бўлди.

Саралашдан чорак финалгача

Лайманинг Лейпцигдаги юриши асосий тўрдан эмас, саралаш босқичидан бошланган.

Асосий сеткадаги биринчи ўйинида эса Владсон мусобақанинг кучли иштирокчиларидан бири Тесса Йоханна Брокманнни 6:2, 6:1 ҳисобида мағлуб этган эди. Энди Малигина устидан қозонилган ғалаба уни турнирнинг энг яхши саккиз теннисчиси қаторига олиб кирди.

Лейпцигдаги мусобақа ITF Women’s World Tennis Tour’нинг W75 тоифасига киради. Турнир 3–9 август кунлари очиқ грунт кортларида ўтказилмоқда, мукофот жамғармаси эса 60 минг долларни ташкил этади. Яккалик асосий тўрида 32 нафар теннисчи иштирок этади.

Бу натижа Владсон учун нега муҳим?

18 ёшли теннисчи учун бундай турнирда кетма-кет юқори рейтингли рақибларни енгиш оддий бир чорак финалдан кўпроқ аҳамиятга эга.

W75 даражасидаги мусобақалардаги натижалар WTA рейтинги учун муҳим очколар олиб келади. Қолаверса, ёш спортчига кучлироқ рақибларга қарши тажриба ва ишонч беради.

ITF профилига кўра, Владсоннинг фаолиятидаги энг юқори WTA рейтинги 755-ўрин бўлган. Лейпцигдаги муваффақиятли юриш давом этса, у шахсий рекордига яна яқинлашиши ва ҳатто уни янгилаш имкониятига эга бўлади.

Энг катта сигнал эса рейтинг рақамида эмас. Владсон бир турнирнинг ўзида саралаш босқичидан ўтиб, асосий тўрда икки рақибни енгди ва улардан бири ундан қарийб 500 поғона юқори турарди.

Энди 18 ёшли ўзбекистонлик теннисчини чорак финалда яна бир жиддий синов кутмоқда. Лейпцигда бошланган бу юриш қаергача давом этиши эса турнирнинг асосий интригаларидан бирига айланмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Лайма ВладсонЕлена МалигинаЛейпцигЎзбекистонГермания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инфантинога қўйилган оғир айбловлар: ФИФА расмий баёнот билан чиқдиИнфантинога қўйилган оғир айбловлар: ФИФА расмий баёнот билан чиқдиБугун, 10:11Суриштирув: Инфантино собиқ севгилисига УЕФА пулидан катта товон тўлатган!Суриштирув: Инфантино собиқ севгилисига УЕФА пулидан катта товон тўлатган!Бугун, 10:07Жавоҳир Синдаров АҚШдаги Grand Chess Tour’да 2-ўринни эгаллади!Жавоҳир Синдаров АҚШдаги Grand Chess Tour’да 2-ўринни эгаллади!Бугун, 07:29Умар Нурмагомедов Шанхайга йўл олмоқда: Жанг постери эълон қилинди!Умар Нурмагомедов Шанхайга йўл олмоқда: Жанг постери эълон қилинди!Бугун, 07:22Уиттакер Гусковни нишонга олди: янги жанг яқинлашдими?Уиттакер Гусковни нишонга олди: янги жанг яқинлашдими?Бугун, 07:18Макгрегор сенсация кутмоқда: У Махачевга қарши прогноз бердиМакгрегор сенсация кутмоқда: У Махачевга қарши прогноз бердиБугун, 07:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)