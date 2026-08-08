Умар Нурмагомедов Шанхайга йўл олмоқда: Жанг постери эълон қилинди!
UFC Фигҳт Нигҳт 286 турнирининг марказий жанги 29 август куни Шанхай шаҳридаги «Шанхай Индур Стедиум» аренасида Умар Нурмагомедов ва Сонг Ядонг ўртасида ўтказилади. UFC промоушени мазкур оқшомнинг расмий жанг постерини эълон қилди. 30 ёшли Умар Нурмагомедов UFCда 9 та жанг ўтказиб, 8 та ғалаба ва 1 та мағлубият қайд этган. 28 ёшли Сонг Ядонг эса UFCда 12 та ғалаба, 4 та мағлубият ва 1 та дурангга эга.
Ultimate Fighting Championship (UFC) промоушени навбатдаги ҳаяжонли ва марказий турнирлардан бири — UFC Fight Night 286 оқшомининг расмий постерини кенг жамоатчиликка намойиш этди.
Шанхай шаҳрида кечадиган ушбу оқшом марказида энг енгил вазн тоифасининг энг кучли ва хавфли жангчилари тўқнаш келишади.
Шанхай тарихий жангга мезбонлик қилади
Мусобақанинг марказий жанги ўта енгил вазн тоифасида собиқ камар даъвогари, россиялик Умар Нурмагомедов ҳамда маҳаллий мухлисларнинг севимли спортчиси, хитойлик Сонг Ядонг ўртасида бўлиб ўтади.
Ўтказилиш санаси: 29 август
Жанг манзили: Хитой, Шанхай шаҳри, «Шанхай Индур Стэдиум» аренаси
Оқшом қаҳрамонларининг статистикаси ва тажрибаси
Марказий жанг иштирокчилари UFC октагонида аллақачон ўз номларини ва мустаҳкам ўринларини мустаҳкамлаб бўлишган:
Умар Нурмагомедов (30 ёш): UFC’даги дебютини 2021 йилда ўтказган. Ҳозирга қадар промоушенда 9 та жанг ўтказиб, 8 та ғалаба ва атиги 1 та мағлубият қайд этган.
Сонг Ядонг (28 ёш): Энг кучли ММА лигасида 2017 йилдан бери давомли равишда жанг қилиб келмоқда. Унинг ҳисобида UFC’да 12 та ғалаба, 4 та мағлубият ва 1 та дуранг мавжуд.
Икки юқори даражадаги жангчи ўртасидаги ушбу қарама-қаршилик октагонда кескин ва муросасиз кечиши шубҳасиз.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…