Умар Нурмагомедов Шанхайга йўл олмоқда: Жанг постери эълон қилинди!

·101·Спорт
Умар Нурмагомедов Шанхайга йўл олмоқда: Жанг постери эълон қилинди!
Қисқача

UFC Фигҳт Нигҳт 286 турнирининг марказий жанги 29 август куни Шанхай шаҳридаги «Шанхай Индур Стедиум» аренасида Умар Нурмагомедов ва Сонг Ядонг ўртасида ўтказилади. UFC промоушени мазкур оқшомнинг расмий жанг постерини эълон қилди. 30 ёшли Умар Нурмагомедов UFCда 9 та жанг ўтказиб, 8 та ғалаба ва 1 та мағлубият қайд этган. 28 ёшли Сонг Ядонг эса UFCда 12 та ғалаба, 4 та мағлубият ва 1 та дурангга эга.

Ultimate Fighting Championship (UFC) промоушени навбатдаги ҳаяжонли ва марказий турнирлардан бири — UFC Fight Night 286 оқшомининг расмий постерини кенг жамоатчиликка намойиш этди.

Шанхай шаҳрида кечадиган ушбу оқшом марказида энг енгил вазн тоифасининг энг кучли ва хавфли жангчилари тўқнаш келишади.

Шанхай тарихий жангга мезбонлик қилади

Мусобақанинг марказий жанги ўта енгил вазн тоифасида собиқ камар даъвогари, россиялик Умар Нурмагомедов ҳамда маҳаллий мухлисларнинг севимли спортчиси, хитойлик Сонг Ядонг ўртасида бўлиб ўтади.

  • Ўтказилиш санаси: 29 август

  • Жанг манзили: Хитой, Шанхай шаҳри, «Шанхай Индур Стэдиум» аренаси

Оқшом қаҳрамонларининг статистикаси ва тажрибаси

Марказий жанг иштирокчилари UFC октагонида аллақачон ўз номларини ва мустаҳкам ўринларини мустаҳкамлаб бўлишган:

  • Умар Нурмагомедов (30 ёш): UFC’даги дебютини 2021 йилда ўтказган. Ҳозирга қадар промоушенда 9 та жанг ўтказиб, 8 та ғалаба ва атиги 1 та мағлубият қайд этган.

  • Сонг Ядонг (28 ёш): Энг кучли ММА лигасида 2017 йилдан бери давомли равишда жанг қилиб келмоқда. Унинг ҳисобида UFC’да 12 та ғалаба, 4 та мағлубият ва 1 та дуранг мавжуд.

Умар Нурмагомедов Шанхайга йўл олмоқда: Жанг постери эълон қилинди!

Икки юқори даражадаги жангчи ўртасидаги ушбу қарама-қаршилик октагонда кескин ва муросасиз кечиши шубҳасиз.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Ултимейт Файтинг ЧемпионшипУмар НурмагомедовСун ЯдонгШанхайХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инфантинога қўйилган оғир айбловлар: ФИФА расмий баёнот билан чиқдиИнфантинога қўйилган оғир айбловлар: ФИФА расмий баёнот билан чиқдиБугун, 10:11Суриштирув: Инфантино собиқ севгилисига УЕФА пулидан катта товон тўлатган!Суриштирув: Инфантино собиқ севгилисига УЕФА пулидан катта товон тўлатган!Бугун, 10:07Лайма Владсон 478 поғона юқоридаги рақибни енгди: Лейпцигда сенсация!Лайма Владсон 478 поғона юқоридаги рақибни енгди: Лейпцигда сенсация!Бугун, 07:39Жавоҳир Синдаров АҚШдаги Grand Chess Tour’да 2-ўринни эгаллади!Жавоҳир Синдаров АҚШдаги Grand Chess Tour’да 2-ўринни эгаллади!Бугун, 07:29Уиттакер Гусковни нишонга олди: янги жанг яқинлашдими?Уиттакер Гусковни нишонга олди: янги жанг яқинлашдими?Бугун, 07:18Макгрегор сенсация кутмоқда: У Махачевга қарши прогноз бердиМакгрегор сенсация кутмоқда: У Махачевга қарши прогноз бердиБугун, 07:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)