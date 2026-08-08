Макгрегор сенсация кутмоқда: У Махачевга қарши прогноз берди

·77·Спорт
Макгрегор сенсация кутмоқда: У Махачевга қарши прогноз берди
Қисқача

Конор Макгрегор Иан Мачадо Гаррини «ҳақиқий йиртқич» деб атаб, унинг Ислом Махачевни енгиб, UFC чемпиони бўлишига ишонишини билдирди. Иан Мачадо Гаррининг профессионал рекорди 17 ғалаба ва битта мағлубиятдан иборат бўлиб, у сўнгги жангларида Белал Муҳаммад ва Карлос Пратесни мағлуб этди. Ислом Махачев эса Гаррининг ҳаракатланишини чеклаб, уни девор томон ҳайдаш, партерга ўтказиш ва жисмонан чарчатишни режалаштирмоқда.

UFC’нинг ярим ўрта вазн дивизионида йилнинг энг катта жангларидан бири яқинлашмоқда. Амалдаги чемпион Ислом Махачев 23 ёшли эмас, балки 28 ёшли ирландиялик Иан Мачадо Гаррига қарши камарини ҳимоя қилади ва бу тўқнашув олдидан Конор Макгрегор ҳам ўз танловини қилди.

Ирландиялик ММА юлдузи ҳамюртининг имкониятларига ишонмоқда. Макгрегор Гаррини «ҳақиқий йиртқич» деб атаб, у Махачевни енгиб, UFC чемпиони бўлиши мумкинлигини таъкидлади.

Макгрегор танловини яширмади

Конор Макгрегор Иан Мачадо Гаррининг энг мураккаб синови олдидан унга очиқчасига ишонч билдирди.

«Гарри — ҳақиқий йиртқич. Мен унинг Махачевни енгиб, UFC чемпиони бўлишига ишонаман», — дея ёзди Макгрегор.

Бу прогноз тасодифий эмас. Гарри фаолияти бошиданоқ Макгрегор изидан бориш ниятини яширмаган ва UFC’нинг расмий профилида ҳам айнан Конорнинг юксалиши уни ММА билан жиддий шуғулланишга илҳомлантирганини айтган. Ҳозир ирландияликнинг профессионал рекорди 17 ғалаба ва битта мағлубиятни ташкил этади.

Гарри Махачевга қандай муаммо туғдириши мумкин?

Иан Мачадо Гаррининг асосий қуроллари — бўй ва қўл узунлигидан фойдаланиш, масофани назорат қилиш ва ҳаракатчан зарба техникаси.

Унинг ўзи ҳам Махачевга қарши жанг олдидан айнан шу жиҳатларга урғу берган. Ирландиялик рақиби илгари бундай узун ва ҳаракатчан оппонент билан тўқнашмаганини айтиб, ҳатто курашда ҳам чемпион билан куч синашишга тайёр эканини билдирган.

Гарри сўнгги жангларида Белал Муҳаммад ва Карлос Пратесни мағлуб этди. У UFC’даги 11 жангидан фақат биттасида ютқазган ва айнан шу серия уни чемпионлик жангига олиб келди.

Махачев эса бошқа режа тайёрлаган

Аммо амалдаги чемпион ҳам Гаррининг услубини яхши ўрганган.

Махачевнинг айтишича, ирландиялик масофани сақлаб, доимий ҳаракат қилишга интилади. Шунинг учун чемпион унга босим ўтказиш, девор томон ҳайдаш, партерга ўтказиш ва жисмонан чарчатишни режалаштирган.

Махачев ҳатто жангни уч раунд ичида якунлаш нияти борлигини билдирган. Унинг режаси Гаррининг эркин ҳаракатланишига йўл қўймаслик ва жангни ўзи кучли бўлган кураш йўналишига буришдан иборат.

UFC 330 қачон ўтказилади?

Махачев — Гарри жанги UFC 330 турнирининг асосий воқеаси бўлади. UFC расмий маълумотига кўра, турнир 15 август куни АҚШнинг Филадельфия шаҳридаги Xfinity Mobile Arena’да ўтказилади. Ўзбекистон вақти бўйича асосий кард 16 августга тўғри келади.

Бу Махачевнинг ярим ўрта вазндаги чемпионлик камарини илк ҳимояси бўлади. Гарри эса фаолиятида биринчи марта UFC чемпионлиги учун октагонга чиқади.

Макгрегорнинг прогнози амалга ошадими?

Қоғозда фаворит — Махачев. Унинг кураши, партер назорати ва катта жанглардаги тажрибаси Гарри учун улкан муаммо бўлиши мумкин.

Бироқ ирландияликнинг масофани назорат қилиши, тезлиги ва ноодатий ҳаракатлари жанг сценарийсини ўзгартириш имкониятига эга. Макгрегор эса айнан шу жиҳатларга ишонаётган кўринади.

16 август куни эса барча гапларга октагоннинг ўзи жавоб беради: Махачев яна чемпионлигини исботлайдими ёки Макгрегор кутган ирланд сенсацияси рўй берадими?

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Конор МакгрегорИслам МахачевИэн Мачадо ГарриЮФС
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рамазон Темиров Токиода укаси Азизбек бурчагида: мақсад — титул жангиРамазон Темиров Токиода укаси Азизбек бурчагида: мақсад — титул жангиБугун, 11:22Отажоновга чемпионлик жанги берилди: рақиб — Тожикистон вакилиОтажоновга чемпионлик жанги берилди: рақиб — Тожикистон вакилиБугун, 11:17Инфантинога қўйилган оғир айбловлар: ФИФА расмий баёнот билан чиқдиИнфантинога қўйилган оғир айбловлар: ФИФА расмий баёнот билан чиқдиБугун, 10:11Суриштирув: Инфантино собиқ севгилисига УЕФА пулидан катта товон тўлатган!Суриштирув: Инфантино собиқ севгилисига УЕФА пулидан катта товон тўлатган!Бугун, 10:07Лайма Владсон 478 поғона юқоридаги рақибни енгди: Лейпцигда сенсация!Лайма Владсон 478 поғона юқоридаги рақибни енгди: Лейпцигда сенсация!Бугун, 07:39Жавоҳир Синдаров АҚШдаги Grand Chess Tour’да 2-ўринни эгаллади!Жавоҳир Синдаров АҚШдаги Grand Chess Tour’да 2-ўринни эгаллади!Бугун, 07:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)