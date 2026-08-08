Макгрегор сенсация кутмоқда: У Махачевга қарши прогноз берди
Конор Макгрегор Иан Мачадо Гаррини «ҳақиқий йиртқич» деб атаб, унинг Ислом Махачевни енгиб, UFC чемпиони бўлишига ишонишини билдирди. Иан Мачадо Гаррининг профессионал рекорди 17 ғалаба ва битта мағлубиятдан иборат бўлиб, у сўнгги жангларида Белал Муҳаммад ва Карлос Пратесни мағлуб этди. Ислом Махачев эса Гаррининг ҳаракатланишини чеклаб, уни девор томон ҳайдаш, партерга ўтказиш ва жисмонан чарчатишни режалаштирмоқда.
UFC’нинг ярим ўрта вазн дивизионида йилнинг энг катта жангларидан бири яқинлашмоқда. Амалдаги чемпион Ислом Махачев 23 ёшли эмас, балки 28 ёшли ирландиялик Иан Мачадо Гаррига қарши камарини ҳимоя қилади ва бу тўқнашув олдидан Конор Макгрегор ҳам ўз танловини қилди.
Ирландиялик ММА юлдузи ҳамюртининг имкониятларига ишонмоқда. Макгрегор Гаррини «ҳақиқий йиртқич» деб атаб, у Махачевни енгиб, UFC чемпиони бўлиши мумкинлигини таъкидлади.
Макгрегор танловини яширмади
Конор Макгрегор Иан Мачадо Гаррининг энг мураккаб синови олдидан унга очиқчасига ишонч билдирди.
«Гарри — ҳақиқий йиртқич. Мен унинг Махачевни енгиб, UFC чемпиони бўлишига ишонаман», — дея ёзди Макгрегор.
Бу прогноз тасодифий эмас. Гарри фаолияти бошиданоқ Макгрегор изидан бориш ниятини яширмаган ва UFC’нинг расмий профилида ҳам айнан Конорнинг юксалиши уни ММА билан жиддий шуғулланишга илҳомлантирганини айтган. Ҳозир ирландияликнинг профессионал рекорди 17 ғалаба ва битта мағлубиятни ташкил этади.
Гарри Махачевга қандай муаммо туғдириши мумкин?
Иан Мачадо Гаррининг асосий қуроллари — бўй ва қўл узунлигидан фойдаланиш, масофани назорат қилиш ва ҳаракатчан зарба техникаси.
Унинг ўзи ҳам Махачевга қарши жанг олдидан айнан шу жиҳатларга урғу берган. Ирландиялик рақиби илгари бундай узун ва ҳаракатчан оппонент билан тўқнашмаганини айтиб, ҳатто курашда ҳам чемпион билан куч синашишга тайёр эканини билдирган.
Гарри сўнгги жангларида Белал Муҳаммад ва Карлос Пратесни мағлуб этди. У UFC’даги 11 жангидан фақат биттасида ютқазган ва айнан шу серия уни чемпионлик жангига олиб келди.
Махачев эса бошқа режа тайёрлаган
Аммо амалдаги чемпион ҳам Гаррининг услубини яхши ўрганган.
Махачевнинг айтишича, ирландиялик масофани сақлаб, доимий ҳаракат қилишга интилади. Шунинг учун чемпион унга босим ўтказиш, девор томон ҳайдаш, партерга ўтказиш ва жисмонан чарчатишни режалаштирган.
Махачев ҳатто жангни уч раунд ичида якунлаш нияти борлигини билдирган. Унинг режаси Гаррининг эркин ҳаракатланишига йўл қўймаслик ва жангни ўзи кучли бўлган кураш йўналишига буришдан иборат.
UFC 330 қачон ўтказилади?
Махачев — Гарри жанги UFC 330 турнирининг асосий воқеаси бўлади. UFC расмий маълумотига кўра, турнир 15 август куни АҚШнинг Филадельфия шаҳридаги Xfinity Mobile Arena’да ўтказилади. Ўзбекистон вақти бўйича асосий кард 16 августга тўғри келади.
Бу Махачевнинг ярим ўрта вазндаги чемпионлик камарини илк ҳимояси бўлади. Гарри эса фаолиятида биринчи марта UFC чемпионлиги учун октагонга чиқади.
Макгрегорнинг прогнози амалга ошадими?
Қоғозда фаворит — Махачев. Унинг кураши, партер назорати ва катта жанглардаги тажрибаси Гарри учун улкан муаммо бўлиши мумкин.
Бироқ ирландияликнинг масофани назорат қилиши, тезлиги ва ноодатий ҳаракатлари жанг сценарийсини ўзгартириш имкониятига эга. Макгрегор эса айнан шу жиҳатларга ишонаётган кўринади.
16 август куни эса барча гапларга октагоннинг ўзи жавоб беради: Махачев яна чемпионлигини исботлайдими ёки Макгрегор кутган ирланд сенсацияси рўй берадими?
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…