Вадим Абрамов: «ВАР хатоси ва чарчоқ сабаб «Локомотив»га ютқаздик»

·80·Спорт
Вадим Абрамов: «ВАР хатоси ва чарчоқ сабаб «Локомотив»га ютқаздик»
Қисқача

Вадим Абрамов «Динамо»нинг «Локомотив»га 2:1 ҳисобида мағлуб бўлишига жамоанинг чарчагани, диққат сусайгани ва позицион хатолар сабаб бўлганини айтди. У «Локомотив»да тикланиш учун икки кун кўпроқ вақт бўлганини таъкидлаб, VAR қарорлари баъзан ёрдам бериб, баъзан зарар келтиришини билдирди.

Ўзбекистон Суперлигасининг 16-туридан ўрин олган «Локомотив» — «Динамо» (2:1) баҳсидан сўнг Самарқанд клуби бош мураббийи Вадим Абрамов матбуот анжуманида иштирок этди. Тўғридан-тўғри ва очиқ мулоқотда тажрибали мутахассис мағлубият сабаблари, ВАР қарорлари, трансферлар ва жамоадаги молиявий вазиятга тўхталиб ўтди.

«Чигалёзди машқлари пайтидаёқ жамоа ўйинга тайёр эмаслиги билинди»

Вадим Абрамов мағлубият ҳаққоний бўлганини яшириб ўтирмади ва футболчиларда жисмоний чарчоқ юқори бўлганини таъкидлади:

"Ҳаққоний мағлубият бўлди. Афсуски, биринчи бўлимдаёқ кучимиз етишмаётгани сезилди. Буни ҳатто чигалёзди машқлари пайтида ҳам кўриш мумкин эди — жамоа бу ўйинга тўлиқ тайёр эмаслиги билиниб турарди.

Дарвозабоннинг хатоси эвазига ҳисобни очдик. Аммо кейин ўзимизнинг жуда оддий ва позицион хатоларимиз туфайли иккита гол ўтказиб юбордик. Чарчоқ ва диққатнинг сусайиши ўз сўзини айтди. «Локомотив»га ғалаба муборак бўлсин, уларда тикланиш учун бизга нисбатан икки кун кўпроқ вақт бор эди."

ВАР ҳақида: «Баъзан ёрдам беради, баъзан зарарингга ишлайди»

Сўндирилган гол ва баҳсли вазиятлар ҳақида гапирар экан, Абрамов ҳакамлик қарорларига муносабат билдирди:

"Иккинчи бўлимда гол урдик, лекин бекор қилишди. Аввал дарвозабонга нисбатан қоидабузарликни текширишди, кейин у йўқлигини айтиб, тўп қўлга текканини топишди. Аммо 83-дақиқада «Локомотив» ҳимоячиси хавфли ҳужумимизни қўли билан тўхтатди ва ВАР буни кўрмади. Футболда бундай ҳолатлар бўлиб туради — ВАР баъзан ёрдам беради, баъзан зарарингга ишлайди."

Қарзлар, трансфер ойнаси ва «Пахтакор» билан келишув

Самарқанд клубидаги сўнгги янгиликлар бўйича мураббий муҳим тафсилотларни очиқлади:

  • Маошлар ва қарздорлик: "Раҳбариятга раҳмат, футболчилар олдидаги қарзларнинг асосий қисми тўланди. Майда қарзлар қолган ва улар ҳам яқин орада ҳал бўлади. ФИФА санкциялари хавфи йўқ, легионерлар билан ҳамма масалани келишиб олганмиз."

  • Рустам Турдимуродов трансфери: "«Пахтакор» билан келишувга эришдик. Энди ҳаммаси футболчининг ўз қарорига боғлиқ — Самарқандга келишни истайдими ёки йўқ."

  • Ҳужумдаги танқислик: "Рўйхатга олиш ойнаси ёпилишига уч кун қолди. Ҳожимирзаев ва Амоновнинг жароҳати, шунингдек, ёшлар термасига чақирувлар сабаб ҳужум чизиғимизда кадрлар танқислиги юзага келиши мумкин, шу боис таркибни кучайтириш устида ишлаяпмиз."

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Вадим АбрамовЛокомотивДинамоПахтакорЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инфантинога қўйилган оғир айбловлар: ФИФА расмий баёнот билан чиқдиИнфантинога қўйилган оғир айбловлар: ФИФА расмий баёнот билан чиқдиБугун, 10:11Суриштирув: Инфантино собиқ севгилисига УЕФА пулидан катта товон тўлатган!Суриштирув: Инфантино собиқ севгилисига УЕФА пулидан катта товон тўлатган!Бугун, 10:07Лайма Владсон 478 поғона юқоридаги рақибни енгди: Лейпцигда сенсация!Лайма Владсон 478 поғона юқоридаги рақибни енгди: Лейпцигда сенсация!Бугун, 07:39Жавоҳир Синдаров АҚШдаги Grand Chess Tour’да 2-ўринни эгаллади!Жавоҳир Синдаров АҚШдаги Grand Chess Tour’да 2-ўринни эгаллади!Бугун, 07:29Умар Нурмагомедов Шанхайга йўл олмоқда: Жанг постери эълон қилинди!Умар Нурмагомедов Шанхайга йўл олмоқда: Жанг постери эълон қилинди!Бугун, 07:22Уиттакер Гусковни нишонга олди: янги жанг яқинлашдими?Уиттакер Гусковни нишонга олди: янги жанг яқинлашдими?Бугун, 07:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)