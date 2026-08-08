Уиттакер Гусковни нишонга олди: янги жанг яқинлашдими?

·50·Спорт
Уиттакер Гусковни нишонга олди: янги жанг яқинлашдими?
Қисқача

Роберт Уиттакер ярим оғир вазндаги эҳтимолий рақиблар қаторида Богдан Гусковни ҳам тилга олди, бироқ UFC бу жангни ҳозирча расман эълон қилмаган. 35 ёшли австралиялик 2026 йилда янги вазн тоифасига ўтиб, 11 июл куни UFC 329 турнирида Никита Криловни учинчи раунднинг 1:01 дақиқасида техник нокаут билан мағлуб этди. Богдан Гусков эса 25 июл куни Абу-Дабида Магомед Анкалаевга қарши жанг қилиб, бешинчи раундда 2 дақиқа 41 сонияда техник нокаут билан ютқазди.

UFC’нинг ярим оғир вазн дивизионида Богдан Гусков учун яна бир катта жанг варианти пайдо бўлди. Собиқ ўрта вазн чемпиони Роберт Уиттакер ўзининг кейинги рақиблари ҳақида гапирар экан, ўзбекистонлик жангчини ҳам қизиқарли номлар қаторига қўшди.

Австралиялик юлдуз янги вазн тоифасида майда қадамлар билан юришни истамаяпти. Унинг рўйхатида Магомед Анкалаев, Ян Блахович ва Богдан Гусков каби ярим оғир вазннинг таниқли жангчилари бор.

Уиттакер Гусков ҳақида нима деди?

Роберт Уиттакер Believe You Me подкастида ярим оғир вазнда кимлар билан октагонга чиқишни хоҳлаши ҳақида гапирди.

«Анкалаев билан жанг қилишни жуда хоҳлардим. Ян эндигина мағлуб бўлди, лекин у билан ҳам жанг қилишни истардим. Богдан ҳам ажойиб вариант бўларди. Умуман, юқоридаги исталган жангчи билан чиқишга тайёрман».

Шу билан бирга, австралиялик Паулу Коста билан реваншни устувор вариант сифатида кўрмаётганини билдирди. Сабаби оддий — Уиттакер уни 2024 йилда ўрта вазнда аллақачон мағлуб этган ва ҳозир янги рақиблар билан куч синашишни хоҳлаяпти.

Уиттакер энди ярим оғир вазнда

Бу ерда муҳим бир тафсилот бор: Роберт Уиттакер энди ўрта вазнда эмас.

35 ёшли австралиялик 2026 йилда ярим оғир вазнга кўтарилди. UFC маълумотига кўра, у 11 июль куни UFC 329 турнирида янги дивизиондаги дебютини ўтказиб, Никита Криловни учинчи раунднинг 1:01 дақиқасида техник нокаут билан мағлуб этди.

Бу ғалабадан кейин UFC расмий профили Уиттакерни ярим оғир вазн рейтингида 12-ўринда кўрсатмоқда.

Демак, Гусков билан эҳтимолий жанг энди вазн нуқтаи назаридан ҳам мутлақо реал вариант.

Гусков Анкалаевга қарши беш раунд курашди

Богдан Гусков эса яқиндагина фаолиятидаги энг катта жанглардан бирини ўтказди.

Ўзбекистон вакили 25 июль куни Абу-Дабида Магомед Анкалаевга қарши UFC Fight Night турнирининг асосий жангида октагонга чиқди. Гусков дастлаб бошқа рақиб билан жанг қилиши керак эди, аммо Халил Раунтрининг жароҳати сабаб Анкалаевга қарши жангни қисқа муддатда қабул қилди.

Жанг бешинчи раундгача етиб борди. Анкалаев 2 дақиқа 41 сонияда техник нокаут орқали ғалаба қозонди.

Мағлубиятга қарамай, Гусков дивизионнинг биринчи рақамли даъвогарига қарши қисқа тайёргарлик билан бешинчи раундгача етиб боргани унинг UFC’даги мавқеини кескин тушириб юбормади.

Нега Гусков — Уиттакер учун қизиқ рақиб?

Бу жуфтлик услублар жиҳатидан ҳам диққатга сазовор.

Уиттакер тез ҳаракатланиши, масофани назорат қилиши ва серияли зарбалари билан машҳур. Гусков эса жангни бир зарба билан ўзгартириб юборишга қодир кучли нокаутчи.

UFC Анкалаев билан жанг эълон қилинган пайтда Гусковнинг профессионал фаолиятидаги 18 та ғалабасининг барчаси муддатидан олдин якунланганини қайд этган — уларнинг 13 таси биринчи раундда.

Шу боис назарий жиҳатдан сценарий жуда қизиқ: Уиттакернинг тезлиги ва тажрибаси Гусковнинг нокаут кучига қарши.

Жанг амалга ошиши мумкинми?

Ҳозирча UFC Уиттакер — Гусков жанги бўйича расмий эълон бергани йўқ.

Бундан ташқари, австралияликнинг биринчи танлови Магомед Анкалаев экани кўриниб турибди. У Ян Блахович ва Гусковни ҳам вариант сифатида тилга олган. Уиттакер фақат жамоадошлари Карлос Улберг ва Навахо Стирлинг билан жанг қилмаслигини очиқ айтди.

Бироқ вазият тез ўзгариши мумкин. Ярим оғир вазнда Уиттакер янги ном, Гусков эса рейтингдаги хавфли нокаутчилардан бири. UFC уларни бир-бирига қарши қўйса, ғолиб дивизионнинг юқори поғоналарига жиддий қадам ташлаши мумкин.

Гусков учун Анкалаевдан кейин собиқ UFC чемпиони билан жанг — яна бир катта имконият бўларди. Уиттакер учун эса ўзидан табиий равишда йирикроқ ва зарбаси ўта хавфли рақибга қарши навбатдаги синов.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Роберт УиттакерБогдан ГуськовМагомед АнкалаевЮФСАбу-Даби
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рамазон Темиров Токиода укаси Азизбек бурчагида: мақсад — титул жангиРамазон Темиров Токиода укаси Азизбек бурчагида: мақсад — титул жангиБугун, 11:22Отажоновга чемпионлик жанги берилди: рақиб — Тожикистон вакилиОтажоновга чемпионлик жанги берилди: рақиб — Тожикистон вакилиБугун, 11:17Инфантинога қўйилган оғир айбловлар: ФИФА расмий баёнот билан чиқдиИнфантинога қўйилган оғир айбловлар: ФИФА расмий баёнот билан чиқдиБугун, 10:11Суриштирув: Инфантино собиқ севгилисига УЕФА пулидан катта товон тўлатган!Суриштирув: Инфантино собиқ севгилисига УЕФА пулидан катта товон тўлатган!Бугун, 10:07Лайма Владсон 478 поғона юқоридаги рақибни енгди: Лейпцигда сенсация!Лайма Владсон 478 поғона юқоридаги рақибни енгди: Лейпцигда сенсация!Бугун, 07:39Жавоҳир Синдаров АҚШдаги Grand Chess Tour’да 2-ўринни эгаллади!Жавоҳир Синдаров АҚШдаги Grand Chess Tour’да 2-ўринни эгаллади!Бугун, 07:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)