Уиттакер Гусковни нишонга олди: янги жанг яқинлашдими?
Роберт Уиттакер ярим оғир вазндаги эҳтимолий рақиблар қаторида Богдан Гусковни ҳам тилга олди, бироқ UFC бу жангни ҳозирча расман эълон қилмаган. 35 ёшли австралиялик 2026 йилда янги вазн тоифасига ўтиб, 11 июл куни UFC 329 турнирида Никита Криловни учинчи раунднинг 1:01 дақиқасида техник нокаут билан мағлуб этди. Богдан Гусков эса 25 июл куни Абу-Дабида Магомед Анкалаевга қарши жанг қилиб, бешинчи раундда 2 дақиқа 41 сонияда техник нокаут билан ютқазди.
UFC’нинг ярим оғир вазн дивизионида Богдан Гусков учун яна бир катта жанг варианти пайдо бўлди. Собиқ ўрта вазн чемпиони Роберт Уиттакер ўзининг кейинги рақиблари ҳақида гапирар экан, ўзбекистонлик жангчини ҳам қизиқарли номлар қаторига қўшди.
Австралиялик юлдуз янги вазн тоифасида майда қадамлар билан юришни истамаяпти. Унинг рўйхатида Магомед Анкалаев, Ян Блахович ва Богдан Гусков каби ярим оғир вазннинг таниқли жангчилари бор.
Уиттакер Гусков ҳақида нима деди?
Роберт Уиттакер Believe You Me подкастида ярим оғир вазнда кимлар билан октагонга чиқишни хоҳлаши ҳақида гапирди.
«Анкалаев билан жанг қилишни жуда хоҳлардим. Ян эндигина мағлуб бўлди, лекин у билан ҳам жанг қилишни истардим. Богдан ҳам ажойиб вариант бўларди. Умуман, юқоридаги исталган жангчи билан чиқишга тайёрман».
Шу билан бирга, австралиялик Паулу Коста билан реваншни устувор вариант сифатида кўрмаётганини билдирди. Сабаби оддий — Уиттакер уни 2024 йилда ўрта вазнда аллақачон мағлуб этган ва ҳозир янги рақиблар билан куч синашишни хоҳлаяпти.
Уиттакер энди ярим оғир вазнда
Бу ерда муҳим бир тафсилот бор: Роберт Уиттакер энди ўрта вазнда эмас.
35 ёшли австралиялик 2026 йилда ярим оғир вазнга кўтарилди. UFC маълумотига кўра, у 11 июль куни UFC 329 турнирида янги дивизиондаги дебютини ўтказиб, Никита Криловни учинчи раунднинг 1:01 дақиқасида техник нокаут билан мағлуб этди.
Бу ғалабадан кейин UFC расмий профили Уиттакерни ярим оғир вазн рейтингида 12-ўринда кўрсатмоқда.
Демак, Гусков билан эҳтимолий жанг энди вазн нуқтаи назаридан ҳам мутлақо реал вариант.
Гусков Анкалаевга қарши беш раунд курашди
Богдан Гусков эса яқиндагина фаолиятидаги энг катта жанглардан бирини ўтказди.
Ўзбекистон вакили 25 июль куни Абу-Дабида Магомед Анкалаевга қарши UFC Fight Night турнирининг асосий жангида октагонга чиқди. Гусков дастлаб бошқа рақиб билан жанг қилиши керак эди, аммо Халил Раунтрининг жароҳати сабаб Анкалаевга қарши жангни қисқа муддатда қабул қилди.
Жанг бешинчи раундгача етиб борди. Анкалаев 2 дақиқа 41 сонияда техник нокаут орқали ғалаба қозонди.
Мағлубиятга қарамай, Гусков дивизионнинг биринчи рақамли даъвогарига қарши қисқа тайёргарлик билан бешинчи раундгача етиб боргани унинг UFC’даги мавқеини кескин тушириб юбормади.
Нега Гусков — Уиттакер учун қизиқ рақиб?
Бу жуфтлик услублар жиҳатидан ҳам диққатга сазовор.
Уиттакер тез ҳаракатланиши, масофани назорат қилиши ва серияли зарбалари билан машҳур. Гусков эса жангни бир зарба билан ўзгартириб юборишга қодир кучли нокаутчи.
UFC Анкалаев билан жанг эълон қилинган пайтда Гусковнинг профессионал фаолиятидаги 18 та ғалабасининг барчаси муддатидан олдин якунланганини қайд этган — уларнинг 13 таси биринчи раундда.
Шу боис назарий жиҳатдан сценарий жуда қизиқ: Уиттакернинг тезлиги ва тажрибаси Гусковнинг нокаут кучига қарши.
Жанг амалга ошиши мумкинми?
Ҳозирча UFC Уиттакер — Гусков жанги бўйича расмий эълон бергани йўқ.
Бундан ташқари, австралияликнинг биринчи танлови Магомед Анкалаев экани кўриниб турибди. У Ян Блахович ва Гусковни ҳам вариант сифатида тилга олган. Уиттакер фақат жамоадошлари Карлос Улберг ва Навахо Стирлинг билан жанг қилмаслигини очиқ айтди.
Бироқ вазият тез ўзгариши мумкин. Ярим оғир вазнда Уиттакер янги ном, Гусков эса рейтингдаги хавфли нокаутчилардан бири. UFC уларни бир-бирига қарши қўйса, ғолиб дивизионнинг юқори поғоналарига жиддий қадам ташлаши мумкин.
Гусков учун Анкалаевдан кейин собиқ UFC чемпиони билан жанг — яна бир катта имконият бўларди. Уиттакер учун эса ўзидан табиий равишда йирикроқ ва зарбаси ўта хавфли рақибга қарши навбатдаги синов.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…