Кападзе «Навбаҳор»даги муаммолар ва янги трансферлар ҳақида гапирди
«Навбаҳор» бош мураббийи Temuр Кападзе «Сурхон» устидан 1:0 ҳисобидаги ғалабадан сўнг жамоа 3 очко олгани ва мухлисларни хурсанд қилганини айтди. У асосий таркиб ўйинчиларининг бир-бирига мослашгани сабабли ротация қилинмаётгани, учрашувда чарчоқ ва хатолар кузатилганини билдирди. Кападзе таркибни кучайтириш нияти борлигини, бироқ айрим футболчиларнинг амалдаги шартномалари вазиятни мураккаблаштираётганини таъкидлади.
Ўзбекистон Суперлигасининг 16-туридан ўрин олган баҳсда «Навбаҳор» ўз майдонида «Сурхон»ни 1:0 ҳисобида мағлуб этди. Учрашувдан сўнг наманганликлар бош мураббийи Темур Кападзе матбуот анжуманида иштирок этиб, ўйин ва жамоадаги сўнгги янгиликлар ҳақида атрофлича фикр билдирди.
Мураббий ўз сўзини марҳум ишқибоз хотирасига таъзия билдириш билан бошлади ҳамда таркиб ротацияси, жароҳат олган футболчилар ҳолати ва трансферлар мавзусига тўхталиб ўтди.
Фан-клуб собиқ раҳбарининг вафоти ва ўйин ҳақида
Темур Кападзе мачтдан сўнг ўзига етган оғир хабар ҳақида тўхталиб, жамоа номидан таъзия изҳор қилди:
"Биринчи навбатда ҳозиргина хабарим бўлди, «Навбаҳор» мухлисларининг олдинги раиси Абдулло ака вафот этибди. Жамоа номидан таъзия билдирамиз, жойлари жаннатдан бўлсин. У ашаддий мухлисларимиздан бири эди.
Ўйинга келсак, жуда қийин кечди. «Сурхон» ҳеч кимга осонликча таслим бўлмаяпти, тўп билан яхши муомала қилади. Ўтган ўйиндаги 5 та голдан сўнг футболчиларда бироз бўшашиш эҳтимоли бор эди, уларни огоҳлантиргандим. Асосийси — 3 очкони қўлга киритдик ва мухлисларни хурсанд қилдик."
Нега асосий таркибда ротация қилинмаяпти?
Сўнгги учта турда асосий таркиб деярли ўзгармагани юзасидан берилган саволга мураббий шундай жавоб берди:
Маромига тушган таркиб: "Жамоа ритмда яхши кетяпти. Футболчилар бир-бирига мослашиб олишгани сабабли таваккал қилмадик.
Чарчоқ омили: Ўтган ўйиндан кейин бугун кўпчиликда чарчоқ сезилди. Хатолар ва хавотирли вазиятлар бўлди, аммо бу футболда табиий ҳол. Таҳлил қилиш учун яхши ўйин бўлди."
Трансферлар ва Абдулла Абдуллаевнинг қайтиши
Мураббий таркибни кучайтириш ҳамда жароҳатланган етакчиларнинг ҳолати ҳақида ҳам тўхталди:
Янги футболчилар ҳақида: "Таркибни яна кучайтириш ниятимиз бор эди, аммо айрим футболчиларнинг амалдаги шартномаси борлиги учун вазият мураккаблашди. Аммо ҳозирги таркиб ҳам олдимизга қўйилган вазифаларни бажаришга тўлиқ қодир."
Абдулла Абдуллаев қачон қайтади?: "Кутяпмиз, у жамоамизга катта куч беради. Миллий жамоа сафида Португалияга қарши ўйинда жароҳат олганди. Анча вақт ўтди, ҳозир индивидуал шуғулланмоқда ва аста-секин жамоага қўшилади."
«Намангандаги муҳит — бошқача аура»
Тошкентдаги ўйинлардан сўнг Наманганга қайтиш жамоага қандай таъсир қилгани ҳақида Кападзе тўлқинланиб гапирди:
"Бу тамоман бошқача муҳит. Ўзимизни мухлислар қаршисида ўйнаш, уларнинг далдасини сезиш футболчиларга катта ишонч ва қайфият бағишлайди. Шунча ишқибоз келиши — бу ҳақиқий байрам. «Навбаҳор» мухлислари фақат ғалабаларга лойиқ ва биз уларни хурсанд қилишда давом этамиз!"
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…