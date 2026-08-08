Кападзе «Навбаҳор»даги муаммолар ва янги трансферлар ҳақида гапирди

·107·Спорт
Кападзе «Навбаҳор»даги муаммолар ва янги трансферлар ҳақида гапирди
Қисқача

«Навбаҳор» бош мураббийи Temuр Кападзе «Сурхон» устидан 1:0 ҳисобидаги ғалабадан сўнг жамоа 3 очко олгани ва мухлисларни хурсанд қилганини айтди. У асосий таркиб ўйинчиларининг бир-бирига мослашгани сабабли ротация қилинмаётгани, учрашувда чарчоқ ва хатолар кузатилганини билдирди. Кападзе таркибни кучайтириш нияти борлигини, бироқ айрим футболчиларнинг амалдаги шартномалари вазиятни мураккаблаштираётганини таъкидлади.

Ўзбекистон Суперлигасининг 16-туридан ўрин олган баҳсда «Навбаҳор» ўз майдонида «Сурхон»ни 1:0 ҳисобида мағлуб этди. Учрашувдан сўнг наманганликлар бош мураббийи Темур Кападзе матбуот анжуманида иштирок этиб, ўйин ва жамоадаги сўнгги янгиликлар ҳақида атрофлича фикр билдирди.

Мураббий ўз сўзини марҳум ишқибоз хотирасига таъзия билдириш билан бошлади ҳамда таркиб ротацияси, жароҳат олган футболчилар ҳолати ва трансферлар мавзусига тўхталиб ўтди.

Фан-клуб собиқ раҳбарининг вафоти ва ўйин ҳақида

Темур Кападзе мачтдан сўнг ўзига етган оғир хабар ҳақида тўхталиб, жамоа номидан таъзия изҳор қилди:

"Биринчи навбатда ҳозиргина хабарим бўлди, «Навбаҳор» мухлисларининг олдинги раиси Абдулло ака вафот этибди. Жамоа номидан таъзия билдирамиз, жойлари жаннатдан бўлсин. У ашаддий мухлисларимиздан бири эди.

Ўйинга келсак, жуда қийин кечди. «Сурхон» ҳеч кимга осонликча таслим бўлмаяпти, тўп билан яхши муомала қилади. Ўтган ўйиндаги 5 та голдан сўнг футболчиларда бироз бўшашиш эҳтимоли бор эди, уларни огоҳлантиргандим. Асосийси — 3 очкони қўлга киритдик ва мухлисларни хурсанд қилдик."

Нега асосий таркибда ротация қилинмаяпти?

Сўнгги учта турда асосий таркиб деярли ўзгармагани юзасидан берилган саволга мураббий шундай жавоб берди:

  • Маромига тушган таркиб: "Жамоа ритмда яхши кетяпти. Футболчилар бир-бирига мослашиб олишгани сабабли таваккал қилмадик.

  • Чарчоқ омили: Ўтган ўйиндан кейин бугун кўпчиликда чарчоқ сезилди. Хатолар ва хавотирли вазиятлар бўлди, аммо бу футболда табиий ҳол. Таҳлил қилиш учун яхши ўйин бўлди."

Трансферлар ва Абдулла Абдуллаевнинг қайтиши

Мураббий таркибни кучайтириш ҳамда жароҳатланган етакчиларнинг ҳолати ҳақида ҳам тўхталди:

Янги футболчилар ҳақида: "Таркибни яна кучайтириш ниятимиз бор эди, аммо айрим футболчиларнинг амалдаги шартномаси борлиги учун вазият мураккаблашди. Аммо ҳозирги таркиб ҳам олдимизга қўйилган вазифаларни бажаришга тўлиқ қодир."

Абдулла Абдуллаев қачон қайтади?: "Кутяпмиз, у жамоамизга катта куч беради. Миллий жамоа сафида Португалияга қарши ўйинда жароҳат олганди. Анча вақт ўтди, ҳозир индивидуал шуғулланмоқда ва аста-секин жамоага қўшилади."

«Намангандаги муҳит — бошқача аура»

Тошкентдаги ўйинлардан сўнг Наманганга қайтиш жамоага қандай таъсир қилгани ҳақида Кападзе тўлқинланиб гапирди:

"Бу тамоман бошқача муҳит. Ўзимизни мухлислар қаршисида ўйнаш, уларнинг далдасини сезиш футболчиларга катта ишонч ва қайфият бағишлайди. Шунча ишқибоз келиши — бу ҳақиқий байрам. «Навбаҳор» мухлислари фақат ғалабаларга лойиқ ва биз уларни хурсанд қилишда давом этамиз!"

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

НавбаҳорТимур КападзеСурхонАбдулла Абдуллаев
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рамазон Темиров Токиода укаси Азизбек бурчагида: мақсад — титул жангиРамазон Темиров Токиода укаси Азизбек бурчагида: мақсад — титул жангиБугун, 11:22Отажоновга чемпионлик жанги берилди: рақиб — Тожикистон вакилиОтажоновга чемпионлик жанги берилди: рақиб — Тожикистон вакилиБугун, 11:17Инфантинога қўйилган оғир айбловлар: ФИФА расмий баёнот билан чиқдиИнфантинога қўйилган оғир айбловлар: ФИФА расмий баёнот билан чиқдиБугун, 10:11Суриштирув: Инфантино собиқ севгилисига УЕФА пулидан катта товон тўлатган!Суриштирув: Инфантино собиқ севгилисига УЕФА пулидан катта товон тўлатган!Бугун, 10:07Лайма Владсон 478 поғона юқоридаги рақибни енгди: Лейпцигда сенсация!Лайма Владсон 478 поғона юқоридаги рақибни енгди: Лейпцигда сенсация!Бугун, 07:39Жавоҳир Синдаров АҚШдаги Grand Chess Tour’да 2-ўринни эгаллади!Жавоҳир Синдаров АҚШдаги Grand Chess Tour’да 2-ўринни эгаллади!Бугун, 07:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)