Galaxy S23 смартфонлари учун охирги йирик янгиланиш маълум қилинди
Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra ва Galaxy S23 FE учун Android 17 ҳамда One UI 9.0 энг охирги йирик дастурий янгиланиш бўлади. 2023-йилда Android 13 ва One UI 5.1 билан тақдим этилган ушбу моделлар ҳозирда Android 16 QPR2 базасидаги One UI 8.5 қобиғида ишламоқда. Қурилмалар Android 17 дан кейин хавфсизлик ямоқларини олиши мумкин, бироқ Android 18 версиясига ўта олмайди.
Samsung компанияси флагман қурилмалар учун мўлжалланган дастурий таъминот сиёсатини давом эттирган ҳолда, машҳур Galaxy S23 сериясидаги смартфонлар қайси операцион тизимгача янгиланишини расман тасдиқлади. ixbt.com нашрининг хабар беришича, Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra ҳамда Galaxy S23 FE моделларига Android 17 операцион тизими ва One UI 9.0 интерфейси энг охирги йирик дастурий янгиланиш бўлиб хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур қарор ушбу туркумдаги гаджетлар эгалари учун муҳим аҳамият касб этади, чунки мазкур янгиланишдан сўнг қурилмалар операцион тизимнинг кейинги авлодига ўта олмайди. Ушбу қадам Samsung томонидан илгари эълон қилинган узоқ муддатли қўллаб-қувватлаш стратегиясига тўлиқ мос келади ва фойдаланувчиларга ўз смартфонларининг келажакдаги имкониятларини олдиндан режалаштириш имконини беради.
Янгиланишлар тарихи ва босқичлариЭслатиб ўтамиз, Galaxy S23 туркумидаги барча моделлар бозорга 2023-йилда тақдим этилган бўлиб, дастлаб Android 13 ва One UI 5.1 дастурий таъминоти базасида ишга туширилган эди. Ишлаб чиқарувчи ўша вақтдаёқ ушбу қурилмалар учун тўртта йирик операцион тизим янгиланишини тақдим этишни вада қилган эди. Ҳозирги кунга қадар мазкур ваданинг асосий қисми бажарилиб, фойдаланувчилар дастлабки учта йирик янгиланишни қабул қилиб улгуришди.
Айни пайтда мазкур туркумдаги смартфонлар Android 16 QPR2 базасидаги One UI 8.5 қобиғи остида ишламоқда. Режага кўра, Android 17 келгусида ушбу қурилмалар учун охирги марра бўлади. Қурилма эгалари мазкур сўнгги йирик янгиланишни олганидан кейин ҳам хавфсизлик ямоқлари билан маълум муддат таъминланиши кутилмоқда, бироқ Android 18 версиясига ўтиш имконияти техник жиҳатдан тақдим этилмайди.
…