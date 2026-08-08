Galaxy S23 смартфонлари учун охирги йирик янгиланиш маълум қилинди

·78·Техно
Galaxy S23 смартфонлари учун охирги йирик янгиланиш маълум қилинди
Қисқача

Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra ва Galaxy S23 FE учун Android 17 ҳамда One UI 9.0 энг охирги йирик дастурий янгиланиш бўлади. 2023-йилда Android 13 ва One UI 5.1 билан тақдим этилган ушбу моделлар ҳозирда Android 16 QPR2 базасидаги One UI 8.5 қобиғида ишламоқда. Қурилмалар Android 17 дан кейин хавфсизлик ямоқларини олиши мумкин, бироқ Android 18 версиясига ўта олмайди.

Samsung компанияси флагман қурилмалар учун мўлжалланган дастурий таъминот сиёсатини давом эттирган ҳолда, машҳур Galaxy S23 сериясидаги смартфонлар қайси операцион тизимгача янгиланишини расман тасдиқлади. ixbt.com нашрининг хабар беришича, Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra ҳамда Galaxy S23 FE моделларига Android 17 операцион тизими ва One UI 9.0 интерфейси энг охирги йирик дастурий янгиланиш бўлиб хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур қарор ушбу туркумдаги гаджетлар эгалари учун муҳим аҳамият касб этади, чунки мазкур янгиланишдан сўнг қурилмалар операцион тизимнинг кейинги авлодига ўта олмайди. Ушбу қадам Samsung томонидан илгари эълон қилинган узоқ муддатли қўллаб-қувватлаш стратегиясига тўлиқ мос келади ва фойдаланувчиларга ўз смартфонларининг келажакдаги имкониятларини олдиндан режалаштириш имконини беради.

Янгиланишлар тарихи ва босқичлари

Эслатиб ўтамиз, Galaxy S23 туркумидаги барча моделлар бозорга 2023-йилда тақдим этилган бўлиб, дастлаб Android 13 ва One UI 5.1 дастурий таъминоти базасида ишга туширилган эди. Ишлаб чиқарувчи ўша вақтдаёқ ушбу қурилмалар учун тўртта йирик операцион тизим янгиланишини тақдим этишни вада қилган эди. Ҳозирги кунга қадар мазкур ваданинг асосий қисми бажарилиб, фойдаланувчилар дастлабки учта йирик янгиланишни қабул қилиб улгуришди.

Айни пайтда мазкур туркумдаги смартфонлар Android 16 QPR2 базасидаги One UI 8.5 қобиғи остида ишламоқда. Режага кўра, Android 17 келгусида ушбу қурилмалар учун охирги марра бўлади. Қурилма эгалари мазкур сўнгги йирик янгиланишни олганидан кейин ҳам хавфсизлик ямоқлари билан маълум муддат таъминланиши кутилмоқда, бироқ Android 18 версиясига ўтиш имконияти техник жиҳатдан тақдим этилмайди.

SamsungGalaxy S23Android 17One UIТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI хавфсизлик сабабли Astra модели устидаги ишларни тўхтатдиOpenAI хавфсизлик сабабли Astra модели устидаги ишларни тўхтатдиБугун, 03:50Хитойда денгизга ўрнатилган улкан 16 МВ қувватли шамол турбинаси ишга тушдиХитойда денгизга ўрнатилган улкан 16 МВ қувватли шамол турбинаси ишга тушдиБугун, 03:26Рипплинг сунъий интеллект харажатларини назорат қилувчи воситани тақдим этдиРипплинг сунъий интеллект харажатларини назорат қилувчи воситани тақдим этдиБугун, 02:50Полша киберхавфсизлигидаги жиддий заифликлар фош этилдиПолша киберхавфсизлигидаги жиддий заифликлар фош этилдиБугун, 02:29Sony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини қайтадан сотувга чиқармоқдаSony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини қайтадан сотувга чиқармоқдаБугун, 02:27Ваком Мовинкпад 11: рақамли ижодкорлар учун ҳамёнбоп планшетВаком Мовинкпад 11: рақамли ижодкорлар учун ҳамёнбоп планшетБугун, 02:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди