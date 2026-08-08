Жавоҳир Синдаров АҚШдаги Grand Chess Tour’да 2-ўринни эгаллади!
Жавоҳир Синдаров АҚШнинг Сент-Луис шаҳрида ўтказилган Гранд Чесс Тоур турнирида 22 очко билан 2-ўринни эгаллади. Чемпионлик учун сўнгги партияда у ҳиндистонлик Ramешбабу Праггнанандҳа билан дуранг ўйнади, Праггнанандҳа эса 23,5 очко билан 1-ўринни олди. АҚШ вакили Уэсли Со 20,5 очко билан 3-ўринни эгаллади. Жавоҳир Синдаров 2-ўрин учун $40 000 мукофот пули билан тақдирланди.
АҚШнинг Сент-Луис шаҳрида шахмат бўйича дунёнинг энг кучли 10 нафар гроссмейстери иштирокида кечган нуфузли Grand Chess Tour сериясининг навбатдаги босқичи ўз якунига етди. Мукофот жамғармаси 200 000 АҚШ долларини ташкил этган турнирда ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаров муваффақиятли иштирок этди.
Мусобақанинг сўнгги кунида шахматчилар блиц (тезкор шахмат) йўналиши бўйича яна 9 та турда ўзаро дона суришди.
Чемпионлик финал партиясида ҳал бўлди
Мусобақанинг бош соврини учун кураш сўнгги дақиқаларгача кескин кечди. Турнир давомида пешқадамликни сақлаб келган ҳиндистонлик Рамешбабу Праггнанандҳа ва ундан кейинги иккинчи ўринни эгаллаб турган Жавоҳир Синдаров ўртасидаги сўнгги партия чемпионлик номини аниқлаб берди.
Шиддатли ва муросасиз кечган баҳсда дуранг натижа қайд этилди:
1-ўрин: Рамешбабу Праггнанандҳа (Ҳиндистон) — 23,5 очко
2-ўрин: Жавоҳир Синдаров (Ўзбекистон) — 22 очко (соф 2-ўрин)
3-ўрин: Уэсли Со (АҚШ) — 20,5 очко
Мукофот пуллари қандай тақсимланди?
Турнир якунига кўра ғолиб ва совриндорлар қуйидагича мукофотланди:
Шахматчи
Мамлакат
Эгаллаган ўрни
Мукофот пули ($)
Рамешбабу Праггнанандҳа
Ҳиндистон
1-ўрин
$50 000
Жавоҳир Синдаров
Ўзбекистон
2-ўрин
$40 000
Уэсли Со
АҚШ
3-ўрин
$30 000
Эвондер Лианг
АҚШ
10-ўрин
$7 000
Энг кучли 10 талик: Турнирда кимлар иштирок этди?
Сент-Луисдаги турнирда дунёнинг энг сара шахматчилари жамланди: Жавоҳир Синдаров (Ўзбекистон), Фабиано Каруано, Левон Аронян, Уэсли Со, Леньер Домингес, Эвондер Лианг (барчаси АҚШ), Венсан Кеймер (Германия), Аниш Гири, Йорден ван Форест (Нидерландия) ва Рамешбабу Праггнанандҳа (Ҳиндистон).
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…