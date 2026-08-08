Жавоҳир Синдаров АҚШдаги Grand Chess Tour’да 2-ўринни эгаллади!

·106·Спорт
Жавоҳир Синдаров АҚШдаги Grand Chess Tour’да 2-ўринни эгаллади!
Қисқача

Жавоҳир Синдаров АҚШнинг Сент-Луис шаҳрида ўтказилган Гранд Чесс Тоур турнирида 22 очко билан 2-ўринни эгаллади. Чемпионлик учун сўнгги партияда у ҳиндистонлик Ramешбабу Праггнанандҳа билан дуранг ўйнади, Праггнанандҳа эса 23,5 очко билан 1-ўринни олди. АҚШ вакили Уэсли Со 20,5 очко билан 3-ўринни эгаллади. Жавоҳир Синдаров 2-ўрин учун $40 000 мукофот пули билан тақдирланди.

АҚШнинг Сент-Луис шаҳрида шахмат бўйича дунёнинг энг кучли 10 нафар гроссмейстери иштирокида кечган нуфузли Grand Chess Tour сериясининг навбатдаги босқичи ўз якунига етди. Мукофот жамғармаси 200 000 АҚШ долларини ташкил этган турнирда ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаров муваффақиятли иштирок этди.

Мусобақанинг сўнгги кунида шахматчилар блиц (тезкор шахмат) йўналиши бўйича яна 9 та турда ўзаро дона суришди.

Чемпионлик финал партиясида ҳал бўлди

Мусобақанинг бош соврини учун кураш сўнгги дақиқаларгача кескин кечди. Турнир давомида пешқадамликни сақлаб келган ҳиндистонлик Рамешбабу Праггнанандҳа ва ундан кейинги иккинчи ўринни эгаллаб турган Жавоҳир Синдаров ўртасидаги сўнгги партия чемпионлик номини аниқлаб берди.

Шиддатли ва муросасиз кечган баҳсда дуранг натижа қайд этилди:

  • 1-ўрин: Рамешбабу Праггнанандҳа (Ҳиндистон) — 23,5 очко

  • 2-ўрин: Жавоҳир Синдаров (Ўзбекистон) — 22 очко (соф 2-ўрин)

  • 3-ўрин: Уэсли Со (АҚШ) — 20,5 очко

Жавоҳир Синдаров АҚШдаги Grand Chess Tour’да 2-ўринни эгаллади!

Мукофот пуллари қандай тақсимланди?

Турнир якунига кўра ғолиб ва совриндорлар қуйидагича мукофотланди:

Шахматчи

Мамлакат

Эгаллаган ўрни

Мукофот пули ($)

Рамешбабу Праггнанандҳа

Ҳиндистон

1-ўрин

$50 000

Жавоҳир Синдаров

Ўзбекистон

2-ўрин

$40 000

Уэсли Со

АҚШ

3-ўрин

$30 000

Эвондер Лианг

АҚШ

10-ўрин

$7 000

Жавоҳир Синдаров АҚШдаги Grand Chess Tour’да 2-ўринни эгаллади!

Энг кучли 10 талик: Турнирда кимлар иштирок этди?

Сент-Луисдаги турнирда дунёнинг энг сара шахматчилари жамланди: Жавоҳир Синдаров (Ўзбекистон), Фабиано Каруано, Левон Аронян, Уэсли Со, Леньер Домингес, Эвондер Лианг (барчаси АҚШ), Венсан Кеймер (Германия), Аниш Гири, Йорден ван Форест (Нидерландия) ва Рамешбабу Праггнанандҳа (Ҳиндистон).

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Жавоҳир СиндаровРамешбабу ПраггнанандҳаУэсли СоСент-ЛуисГранд Чесс Тур
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инфантинога қўйилган оғир айбловлар: ФИФА расмий баёнот билан чиқдиИнфантинога қўйилган оғир айбловлар: ФИФА расмий баёнот билан чиқдиБугун, 10:11Суриштирув: Инфантино собиқ севгилисига УЕФА пулидан катта товон тўлатган!Суриштирув: Инфантино собиқ севгилисига УЕФА пулидан катта товон тўлатган!Бугун, 10:07Лайма Владсон 478 поғона юқоридаги рақибни енгди: Лейпцигда сенсация!Лайма Владсон 478 поғона юқоридаги рақибни енгди: Лейпцигда сенсация!Бугун, 07:39Умар Нурмагомедов Шанхайга йўл олмоқда: Жанг постери эълон қилинди!Умар Нурмагомедов Шанхайга йўл олмоқда: Жанг постери эълон қилинди!Бугун, 07:22Уиттакер Гусковни нишонга олди: янги жанг яқинлашдими?Уиттакер Гусковни нишонга олди: янги жанг яқинлашдими?Бугун, 07:18Макгрегор сенсация кутмоқда: У Махачевга қарши прогноз бердиМакгрегор сенсация кутмоқда: У Махачевга қарши прогноз бердиБугун, 07:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)