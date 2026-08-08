Моуринью «Реал»да темир интизом ўрнатди: янги қоидалар кучга кирди...
Жозе Моуринью янги мавсум олдидан Мадриднинг «Реал» клубида овқатланиш, интизом ва жароҳатдан тикланиш бўйича қатъий тартибларни жорий этди. Эндиликда футболчилар ва мураббийлар штаби тушликни биргаликда қилади, диетолог эса овқатланиш бўйича якуний қарорни қабул қилади. Машғулот бошланишидан камида бир соат олдин базага келмаган футболчилар жамоадан ажратилиб, спорт залида шуғулланади ва бу қоидадан ҳеч бир юлдузга истисно берилмайди.
Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуринью янги мавсум олдидан жамоанинг ички тартиб-қоидаларига тубдан ўзгартириш киритди. Испаниянинг нуфузли AS нашри хабарига кўра, португалиялик мутахассис майдондан ташқари ҳаётни ҳам тўлиқ назоратга олиб, овқатланиш, интизом ва жароҳатдан тикланиш тизимига қатъий талаблар жорий этди.
Мураббий Вальдебебас машғулот базасидаги муҳитни ўрганиб чиққач, футболчиларга ортиқча эркинлик бериб юборилган, деган хулосага келган.
Биргаликдаги тушлик ва диетологнинг сўнгги сўзи
Моуринью биринчи навбатда кийиниш хонасидаги ва жамоавий муҳитни жипслаштиришга эътибор қаратди:
Мажбурий тушлик: Эндиликда футболчилар ва мураббийлар штаби тушликни биргаликда қилишади. Авваллари бу амалиёт мунтазам бўлмаган, аммо португалиялик мутахассис уни жамоавий бирликнинг ажралмас қисми деб ҳисоблайди.
Овқатланиш режими: Клубда диетологнинг ваколати кескин оширилди. У энди оддий маслаҳатчи эмас, балки овқатланиш бўйича якуний қарор қабул қилувчи шахсдир. Нонушта ва енгил тановул менюси қатъий белгиланиб, футболчиларнинг шахсий хоҳиши эмас, балки спорт кўрсаткичлари бирламчи ўринга чиқди.
Жарималар ўрнига жазо машғулотлари ва пўлатдек интизом
Янги тартибга кўра, кечикишлар учун аввалгидек молиявий жарималар солинмайди. Бироқ жазо тизими янада жиддийлашган:
Янги қоида: Агар футболчи машғулот бошланишидан камида бир соат олдин базага етиб келмаса, у жамоадан ажратилган ҳолда мажбурий равишда спорт залида шуғулланади. Ушбу талабдан ҳеч бир юлдузга истисно берилмайди.
Жароҳатдан тикланиш фақат Вальдебебасда кечади
Жароҳат олган футболчиларнинг тикланиш жараёни ҳам тўлиқ клуб назоратига ўтказилди. Индивидуал мураббийлар билан ишлаш тақиқланмайди, аммо барча тикланиш жараёнлари — эрталаб ва кечқурун — фақат Вальдебебас базасида амалга оширилиши шарт.
AS нашрининг алоҳида таъкидлашича, бу каби қатъий ва темир интизомга қарамай, янги қоидалар кийиниш хонасида ҳеч қандай норозилик ёки салбий муносабат уйғотмаган. Аксинча, жамоадаги ички муҳит ва бирдамлик сезиларли даражада мустаҳкамланган.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…