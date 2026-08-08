Моуринью «Реал»да темир интизом ўрнатди: янги қоидалар кучга кирди...

·104·Спорт
Моуринью «Реал»да темир интизом ўрнатди: янги қоидалар кучга кирди...
Қисқача

Жозе Моуринью янги мавсум олдидан Мадриднинг «Реал» клубида овқатланиш, интизом ва жароҳатдан тикланиш бўйича қатъий тартибларни жорий этди. Эндиликда футболчилар ва мураббийлар штаби тушликни биргаликда қилади, диетолог эса овқатланиш бўйича якуний қарорни қабул қилади. Машғулот бошланишидан камида бир соат олдин базага келмаган футболчилар жамоадан ажратилиб, спорт залида шуғулланади ва бу қоидадан ҳеч бир юлдузга истисно берилмайди.

Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуринью янги мавсум олдидан жамоанинг ички тартиб-қоидаларига тубдан ўзгартириш киритди. Испаниянинг нуфузли AS нашри хабарига кўра, португалиялик мутахассис майдондан ташқари ҳаётни ҳам тўлиқ назоратга олиб, овқатланиш, интизом ва жароҳатдан тикланиш тизимига қатъий талаблар жорий этди.

Мураббий Вальдебебас машғулот базасидаги муҳитни ўрганиб чиққач, футболчиларга ортиқча эркинлик бериб юборилган, деган хулосага келган.

Биргаликдаги тушлик ва диетологнинг сўнгги сўзи

Моуринью биринчи навбатда кийиниш хонасидаги ва жамоавий муҳитни жипслаштиришга эътибор қаратди:

  • Мажбурий тушлик: Эндиликда футболчилар ва мураббийлар штаби тушликни биргаликда қилишади. Авваллари бу амалиёт мунтазам бўлмаган, аммо португалиялик мутахассис уни жамоавий бирликнинг ажралмас қисми деб ҳисоблайди.

  • Овқатланиш режими: Клубда диетологнинг ваколати кескин оширилди. У энди оддий маслаҳатчи эмас, балки овқатланиш бўйича якуний қарор қабул қилувчи шахсдир. Нонушта ва енгил тановул менюси қатъий белгиланиб, футболчиларнинг шахсий хоҳиши эмас, балки спорт кўрсаткичлари бирламчи ўринга чиқди.

Жарималар ўрнига жазо машғулотлари ва пўлатдек интизом

Янги тартибга кўра, кечикишлар учун аввалгидек молиявий жарималар солинмайди. Бироқ жазо тизими янада жиддийлашган:

Янги қоида: Агар футболчи машғулот бошланишидан камида бир соат олдин базага етиб келмаса, у жамоадан ажратилган ҳолда мажбурий равишда спорт залида шуғулланади. Ушбу талабдан ҳеч бир юлдузга истисно берилмайди.

Жароҳатдан тикланиш фақат Вальдебебасда кечади

Жароҳат олган футболчиларнинг тикланиш жараёни ҳам тўлиқ клуб назоратига ўтказилди. Индивидуал мураббийлар билан ишлаш тақиқланмайди, аммо барча тикланиш жараёнлари — эрталаб ва кечқурун — фақат Вальдебебас базасида амалга оширилиши шарт.

AS нашрининг алоҳида таъкидлашича, бу каби қатъий ва темир интизомга қарамай, янги қоидалар кийиниш хонасида ҳеч қандай норозилик ёки салбий муносабат уйғотмаган. Аксинча, жамоадаги ички муҳит ва бирдамлик сезиларли даражада мустаҳкамланган.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Реал МадридЖозе МоуриньюАСВалдебебас
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инфантинога қўйилган оғир айбловлар: ФИФА расмий баёнот билан чиқдиИнфантинога қўйилган оғир айбловлар: ФИФА расмий баёнот билан чиқдиБугун, 10:11Суриштирув: Инфантино собиқ севгилисига УЕФА пулидан катта товон тўлатган!Суриштирув: Инфантино собиқ севгилисига УЕФА пулидан катта товон тўлатган!Бугун, 10:07Лайма Владсон 478 поғона юқоридаги рақибни енгди: Лейпцигда сенсация!Лайма Владсон 478 поғона юқоридаги рақибни енгди: Лейпцигда сенсация!Бугун, 07:39Жавоҳир Синдаров АҚШдаги Grand Chess Tour’да 2-ўринни эгаллади!Жавоҳир Синдаров АҚШдаги Grand Chess Tour’да 2-ўринни эгаллади!Бугун, 07:29Умар Нурмагомедов Шанхайга йўл олмоқда: Жанг постери эълон қилинди!Умар Нурмагомедов Шанхайга йўл олмоқда: Жанг постери эълон қилинди!Бугун, 07:22Уиттакер Гусковни нишонга олди: янги жанг яқинлашдими?Уиттакер Гусковни нишонга олди: янги жанг яқинлашдими?Бугун, 07:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)