Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирди
Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари замонавий футболнинг ажралмас қисми эканини айтиб, бутун эътиборини Ювентусдаги вазифаларига қаратганини билдирди. У мураббий қайси позицияга қўйса, ўша ерда жамоага бор кучи билан фойда келтиришга тайёрлигини таъкидлади. Камбиаско Интерга қарши ўртоқлик учрашувида жамоа мухлисларга муносиб ўйин кўрсатишга интилишини айтди.
Австралиянинг Перт шаҳрида Италия дербисининг навбатдаги ўртоғлик ўйини олдидан Ювентус ҳимоячиси Андреа Камбиаско матбуот анжуманида иштирок этди. TuttoJuve.com нашри хабар қилишича, футболчи жамоанинг мавсумолди тайёргарлиги, трансфер бозоридаги миш-мишлар ҳамда Интерга қарши бўлажак баҳс ҳақидаги фикрлари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Камбиасконинг таъкидлашича, Интер ва Ювентус ўртасидаги ҳар қандай учрашув доимо ўзгача эътибор ва жозибага эга. Гарчи бу сафарги тўқнашув ўртоқлашув мақомида бўлса-да, майдонда жиддий рақобат ва юқори интенсизлик ҳукм суриши кутилмоқда. Футболчи жамоа бор кучини ишга солиб, мухлисларга муносиб ўйин кўрсатишга интилишини билдирди.
Шунингдек, ҳимоячи бош мураббий қўл остида мавсумни бошлаш муҳимлигига алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра,қт ўтган сари футболчилар мураббийнинг тактика ва ғояларини чуқурроқ ўзлаштириб бормоқда. Узоқ масофаларга уюштирилган сафарлар ва чарчоққа қарамай, жамоа машғулотларда юқори иштиёқ билан ишламоқда.
Трансфер миш-мишлари ва позицияларЁзги трансфер ойнаси вақтидаги турли хабарларга муносабат билдираркан, Камбиаско бу каби ҳолатлар замонавий футболнинг ажралмас қисми эканини ва футболчилар бунга аллақачон кўникиб қолганини таъкидлади. У Ювентус шарафини ҳимоя қилаётганидан фахрланишини ҳамда бутун эътиборини фақатгина клубдаги вазифаларга қаратганини қатъий билдирди.
Майдонда қайси қанотда ҳаракат қилишининг аҳамияти йўқлигини айтган футболчи исталган позицияда жамоага фойда келтиришга тайёрлигини қўшимча қилди. Аввалги мавсумларда ҳам ўнг қанотда ўйнаганини эслаб, мураббий қаерга қўйса, ўша ерда бор кучини беришга ҳаракат қилишини таъкидлади.
Ўтган мавсум якунларига тўхталиб, Камбиаско натижалар кўнгилдагидек бўлмаганини ва бу ҳолатни унутиб бўлмаслигини эътироф этди. Ўтган йили йўл қўйилган хатолар ва етмаган жиҳатлар жамоа учун қўшимча сабоқ бўлиб, келгуси мавсумда янада қаттиқроқ ишлаш ҳамда олдинга интилиш учун асос бўлиши кераклигини қайд этди.
…