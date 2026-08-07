Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирди

·44·Спорт
Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирди
Қисқача

Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари замонавий футболнинг ажралмас қисми эканини айтиб, бутун эътиборини Ювентусдаги вазифаларига қаратганини билдирди. У мураббий қайси позицияга қўйса, ўша ерда жамоага бор кучи билан фойда келтиришга тайёрлигини таъкидлади. Камбиаско Интерга қарши ўртоқлик учрашувида жамоа мухлисларга муносиб ўйин кўрсатишга интилишини айтди.

Австралиянинг Перт шаҳрида Италия дербисининг навбатдаги ўртоғлик ўйини олдидан Ювентус ҳимоячиси Андреа Камбиаско матбуот анжуманида иштирок этди. TuttoJuve.com нашри хабар қилишича, футболчи жамоанинг мавсумолди тайёргарлиги, трансфер бозоридаги миш-мишлар ҳамда Интерга қарши бўлажак баҳс ҳақидаги фикрлари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Камбиасконинг таъкидлашича, Интер ва Ювентус ўртасидаги ҳар қандай учрашув доимо ўзгача эътибор ва жозибага эга. Гарчи бу сафарги тўқнашув ўртоқлашув мақомида бўлса-да, майдонда жиддий рақобат ва юқори интенсизлик ҳукм суриши кутилмоқда. Футболчи жамоа бор кучини ишга солиб, мухлисларга муносиб ўйин кўрсатишга интилишини билдирди.

Шунингдек, ҳимоячи бош мураббий қўл остида мавсумни бошлаш муҳимлигига алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра,қт ўтган сари футболчилар мураббийнинг тактика ва ғояларини чуқурроқ ўзлаштириб бормоқда. Узоқ масофаларга уюштирилган сафарлар ва чарчоққа қарамай, жамоа машғулотларда юқори иштиёқ билан ишламоқда.

Трансфер миш-мишлари ва позициялар

Ёзги трансфер ойнаси вақтидаги турли хабарларга муносабат билдираркан, Камбиаско бу каби ҳолатлар замонавий футболнинг ажралмас қисми эканини ва футболчилар бунга аллақачон кўникиб қолганини таъкидлади. У Ювентус шарафини ҳимоя қилаётганидан фахрланишини ҳамда бутун эътиборини фақатгина клубдаги вазифаларга қаратганини қатъий билдирди.

Майдонда қайси қанотда ҳаракат қилишининг аҳамияти йўқлигини айтган футболчи исталган позицияда жамоага фойда келтиришга тайёрлигини қўшимча қилди. Аввалги мавсумларда ҳам ўнг қанотда ўйнаганини эслаб, мураббий қаерга қўйса, ўша ерда бор кучини беришга ҳаракат қилишини таъкидлади.

Ўтган мавсум якунларига тўхталиб, Камбиаско натижалар кўнгилдагидек бўлмаганини ва бу ҳолатни унутиб бўлмаслигини эътироф этди. Ўтган йили йўл қўйилган хатолар ва етмаган жиҳатлар жамоа учун қўшимча сабоқ бўлиб, келгуси мавсумда янада қаттиқроқ ишлаш ҳамда олдинга интилиш учун асос бўлиши кераклигини қайд этди.

Андреа КамбиасоЖувентусИнтерТрансферларА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиЛионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиБугун, 17:58Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Бугун, 17:51Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!Бугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)