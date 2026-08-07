Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилди
Арсенал Нюкасл Юнайтед сардори Бруно Гимараесни 75 миллион фунт стерлинг эвазига ўз сафига қўшиб олиш борасида келишувга эришди. 28 ёшли бразилиялик яримҳимоячи клуб раҳбариятига жамоани тарк этишни истаётганини билдирганидан сўнг Нюкасл музокараларга рози бўлди. Трансфер Нюкасл Юнайтед учун сўнгги бир йил ичида таркибни тарк этган тўртинчи асосий футболчи бўлди.
Англиянинг Арсенал клуби Нюкасл Юнайтед сардори Бруно Гимараесни ўз сафига қўшиб олиш борасида келишувга эришди. Трансфер қиймати 75 миллион фунт стерлингни ташкил этиб, бразилиялик яримҳимоячи клуб раҳбариятига кетиш истагини билдирганидан сўнг музокараларда кескин бурилиш юз берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
BBC хабар беришича, 28 ёшли футболчи Испаниядаги мавсумолди йиғинида жамоадошлари ҳамда клуб ходимлари билан кўзёшлар билан видолашган. Нюкасл Юнайтед ўзининг етакчи ўйинчисини сотиш ниятида бўлмаган, бироқ вазият тақозоси билан келишувга рози бўлишга мажбур келган.
Раҳбарият изоҳи ва трансфер тафсилотлариНюкасл спорт директори Росс Уилсоннинг таъкидлашича, Бруно Гимараеснинг трансфери клубнинг ёзги режасига кирмаган эди. Бироқ футболчининг ҳиссиётга берилиб, очиқчасига жамоани тарк этишни хоҳлашини айтиши раҳбариятни қарор ўзгартиришга мажбур қилган.
«Бруно бизга нисбатан жуда ҳурмат билан, шу билан бирга катта ҳиссиётлар остида кетишни хоҳлаётганини айтди. Бу унинг шунчаки хоҳиши билан ҳал бўлмади, аммо маълум бир рақамлар доирасига келганда биз вазиятга мослашишимиз керак эди», — дейди Уилсон.
Бош ижрочи директор Девид Хопкинсон дастлаб Арсенал футболчи учун камроқ сумма таклиф қилганини, бироқ якунда клуб ўз молиявий талабларини қаноатлантирадиган нархга эришганини тасдиқлади. Унинг сўзларига кўра, бу ёшдаги ва шу позициядаги ўйинчи учун қайд этилган энг юқори трансфер суммасидир.
Нюкасл учун навбатдаги йўқотишУшбу трансфер Нюкасл Юнайтед учун сўнгги бир йил ичида таркибни тарк этган тўртинчи асосий футболчи бўлди. Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Сандро Тонали Тоттенхемга, Энтони Гордон Барселонага ўтган бўлса, ўтган йили ёзда Александр Исак Ливерпул сафига йўл олганди.
Мутахассисларнинг фикрича, Арсенал бу келишув орқали нафақат кучли ижрочини, балки майдонда ҳам, жамоадаги муҳитда ҳам катта тажрибага эга етакчини қўлга киритди. Шартнома шартлари ва молиявий жиҳатлар ҳар икки томонни ҳам қониқтирган.
…