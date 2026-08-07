Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилди

·62·Спорт
Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилди
Қисқача

Арсенал Нюкасл Юнайтед сардори Бруно Гимараесни 75 миллион фунт стерлинг эвазига ўз сафига қўшиб олиш борасида келишувга эришди. 28 ёшли бразилиялик яримҳимоячи клуб раҳбариятига жамоани тарк этишни истаётганини билдирганидан сўнг Нюкасл музокараларга рози бўлди. Трансфер Нюкасл Юнайтед учун сўнгги бир йил ичида таркибни тарк этган тўртинчи асосий футболчи бўлди.

Англиянинг Арсенал клуби Нюкасл Юнайтед сардори Бруно Гимараесни ўз сафига қўшиб олиш борасида келишувга эришди. Трансфер қиймати 75 миллион фунт стерлингни ташкил этиб, бразилиялик яримҳимоячи клуб раҳбариятига кетиш истагини билдирганидан сўнг музокараларда кескин бурилиш юз берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

BBC хабар беришича, 28 ёшли футболчи Испаниядаги мавсумолди йиғинида жамоадошлари ҳамда клуб ходимлари билан кўзёшлар билан видолашган. Нюкасл Юнайтед ўзининг етакчи ўйинчисини сотиш ниятида бўлмаган, бироқ вазият тақозоси билан келишувга рози бўлишга мажбур келган.

Раҳбарият изоҳи ва трансфер тафсилотлари

Нюкасл спорт директори Росс Уилсоннинг таъкидлашича, Бруно Гимараеснинг трансфери клубнинг ёзги режасига кирмаган эди. Бироқ футболчининг ҳиссиётга берилиб, очиқчасига жамоани тарк этишни хоҳлашини айтиши раҳбариятни қарор ўзгартиришга мажбур қилган.

«Бруно бизга нисбатан жуда ҳурмат билан, шу билан бирга катта ҳиссиётлар остида кетишни хоҳлаётганини айтди. Бу унинг шунчаки хоҳиши билан ҳал бўлмади, аммо маълум бир рақамлар доирасига келганда биз вазиятга мослашишимиз керак эди», — дейди Уилсон.

Бош ижрочи директор Девид Хопкинсон дастлаб Арсенал футболчи учун камроқ сумма таклиф қилганини, бироқ якунда клуб ўз молиявий талабларини қаноатлантирадиган нархга эришганини тасдиқлади. Унинг сўзларига кўра, бу ёшдаги ва шу позициядаги ўйинчи учун қайд этилган энг юқори трансфер суммасидир.

Нюкасл учун навбатдаги йўқотиш

Ушбу трансфер Нюкасл Юнайтед учун сўнгги бир йил ичида таркибни тарк этган тўртинчи асосий футболчи бўлди. Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Сандро Тонали Тоттенхемга, Энтони Гордон Барселонага ўтган бўлса, ўтган йили ёзда Александр Исак Ливерпул сафига йўл олганди.

Мутахассисларнинг фикрича, Арсенал бу келишув орқали нафақат кучли ижрочини, балки майдонда ҳам, жамоадаги муҳитда ҳам катта тажрибага эга етакчини қўлга киритди. Шартнома шартлари ва молиявий жиҳатлар ҳар икки томонни ҳам қониқтирган.

АрсеналНюкасл ЮнайтедБруно ГимараесПремер-лигаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиЛионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиБугун, 17:58Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Бугун, 17:51Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!Бугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)