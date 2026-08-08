Шаҳзода ижодга қайтди: “Восхишайся, жизнь одна” қўшиғи тақдим этилди (аудио)
Хонанда Шаҳзода 6 йиллик танаффусдан сўнг 7 август куни янги яккахон таронасини тақдим этди. Рус тилида ижро этилган қўшиқ “Восхишайся, жизн одна” деб номланган. Тарона мусиқаси Кости, матни эса Андрей Киданов томонидан яратилган. Шаҳзода қўшиқ устида халқаро ижодий жамоа билан ҳамкорликда ишлаган.
Хонанда Шаҳзода 6 йиллик танаффусдан сўнг мухлисларига янги яккахон таронасини тақдим этди. Сўнгги йилларда ижодкор асосан ремикслар ҳамда бошқа хонандалар билан ҳамкорликдаги лойиҳалар орқали мухлислар эътиборида бўлиб келган.
Шаҳзоданинг янги қўшиғи рус тилида ижро этилган бўлиб, “Восхишайся, жизнь одна” деб номланган. Тарона премьераси 7 август куни бўлиб ўтди.
Маълум қилинишича, қўшиқ мусиқаси Кости томонидан яратилган, матни эса Андрей Киданов қаламига мансуб. Шаҳзода янги тарона устида халқаро ижодий жамоа билан ҳамкорликда ишлаган.
Хонанданинг янги ижоди мухлислар томонидан катта қизиқиш билан кутиб олинди. 6 йиллик танаффусдан сўнг яккахон тарона билан қайтиши Шаҳзоданинг ижодий фаолиятида янги босқични бошлаб бериши кутилмоқда.
…