Ҳакан Чалҳаноглу: Лука Модричнинг ҳазиллари ва Чемпионатдаги режалар
Интер яримҳимоячиси Ҳакан Чалҳаноглу соч экдиргани сабаб жамоадошлари, рақиблари ва Лука Модричнинг ҳазилларига хотиржам муносабатда эканини айтди. 32 ёшли футболчи ўзини яхши ҳис қилаётганини ва янги қиёфаси ҳақидаги гапларга эътибор бермаслигини таъкидлади. Чалҳаноглу Интер билан ўтган мавсумдаги чемпионликни ҳимоя қилиш, Ювентус ва Милан клубларидан устун келиш ҳамда яна бир бор Чемпионлар лигаси финалида ўйнашни мақсад қилган.
Интер яримҳимоячиси Ҳакан Чалҳаноглу яқинда бошидан ўтказган соч экдириш амалиёти ва жамоадошлари ҳамда рақиблар томонидан қилинган ҳазил-ҳузуллар ҳақида очиқ гапирди. Goal.com хабар беришича, 32 ёшли туркиялик футболчи бу каби ҳазилларга эътибор бермаслигини ва ўзини яхши ҳис қилаётганини таъкидлаб, олдинга катта мақсадлар қўйган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Италия А сериясида ўз ўрнига эга бўлган ва асосий фигуралардан бирига айланган плеймейкер янги қиёфаси кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, майдондаги баҳслар вақтида унинг янги имижидан нафақат клубдаги жамоадошлари, балки машҳур футболчилар ҳам кулишган.
Майдондаги ҳазиллар ва Модричнинг сўзлариGazzetta делло Sport нашри маълумотига таяниб ёзилишича, туркиялик футболчига қаратилган энг қизиқарли ҳазиллардан бирини тажрибали яримҳимоячи Лука Модрич амалга оширган. Ўйинлардан бирида бу мавзу кўтарилиб, рақиблар ва танишлар ўртасида ҳазиломуз муносабатлар бўлиб ўтган.
Чалҳаноглу бу каби ҳазилларни хотиржам қабул қилишини ва ўзига бўлган ишончи баландлигини билдирди. У ўз интервюсида: «Мен соч экдирдим. Жамоадошларим ва бошқа куни дербида Модрич ҳам устимдан кулишди. Лекин ҳаммаси жойида, ўзимни ҳозир анча яхши сезяпман», дея вазиятга изоҳ берди.
Скудеттони ҳимоя қилиш ва Чемпионатдаги орзуларТашқи кўринишдаги ўзгаришлардан ташқари, тажрибали футболчи тўлиқ спорт мақсадларига эътибор қаратган. Интер жамоаси ўтган мавсумда чемпионликни қўлга киритган бўлиб, жамоа сардорига айланган Чалҳаноглу бу муваффақиятни сақлаб қолиш ва рақобатчилар – Ювентус ҳамда Милан клубларидан устун келишни истамоқда.
Шунингдек, футболчининг асосий шахсий орзуларидан бири яна бир бор Чемпионлар лигаси финалида майдонга тушишдир. У жамоанинг ҳар қандай рақиб билан кураша оладиган даражада кучли эканлигига ишонч билдириб, ўтган мавсумда жароҳатлар сабабли кўп ўйинларни ўтказиб юборафнидан афсусдалигини қўшимча қилди.
Карьерасининг якуний босқичларини ҳам ўйлаб қўйган яримҳимоячилик фаолиятидан кейин мураббийлик қилишни эмас, балки футбол маъмурияти ёки вакиллик йўналишида фаолият юритишни афзал кўришини яширмади.
…