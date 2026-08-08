Ҳакан Чалҳаноглу: Лука Модричнинг ҳазиллари ва Чемпионатдаги режалар

·60·Спорт
Ҳакан Чалҳаноглу: Лука Модричнинг ҳазиллари ва Чемпионатдаги режалар
Қисқача

Интер яримҳимоячиси Ҳакан Чалҳаноглу соч экдиргани сабаб жамоадошлари, рақиблари ва Лука Модричнинг ҳазилларига хотиржам муносабатда эканини айтди. 32 ёшли футболчи ўзини яхши ҳис қилаётганини ва янги қиёфаси ҳақидаги гапларга эътибор бермаслигини таъкидлади. Чалҳаноглу Интер билан ўтган мавсумдаги чемпионликни ҳимоя қилиш, Ювентус ва Милан клубларидан устун келиш ҳамда яна бир бор Чемпионлар лигаси финалида ўйнашни мақсад қилган.

Интер яримҳимоячиси Ҳакан Чалҳаноглу яқинда бошидан ўтказган соч экдириш амалиёти ва жамоадошлари ҳамда рақиблар томонидан қилинган ҳазил-ҳузуллар ҳақида очиқ гапирди. Goal.com хабар беришича, 32 ёшли туркиялик футболчи бу каби ҳазилларга эътибор бермаслигини ва ўзини яхши ҳис қилаётганини таъкидлаб, олдинга катта мақсадлар қўйган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Италия А сериясида ўз ўрнига эга бўлган ва асосий фигуралардан бирига айланган плеймейкер янги қиёфаси кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, майдондаги баҳслар вақтида унинг янги имижидан нафақат клубдаги жамоадошлари, балки машҳур футболчилар ҳам кулишган.

Майдондаги ҳазиллар ва Модричнинг сўзлари

Gazzetta делло Sport нашри маълумотига таяниб ёзилишича, туркиялик футболчига қаратилган энг қизиқарли ҳазиллардан бирини тажрибали яримҳимоячи Лука Модрич амалга оширган. Ўйинлардан бирида бу мавзу кўтарилиб, рақиблар ва танишлар ўртасида ҳазиломуз муносабатлар бўлиб ўтган.

Чалҳаноглу бу каби ҳазилларни хотиржам қабул қилишини ва ўзига бўлган ишончи баландлигини билдирди. У ўз интервюсида: «Мен соч экдирдим. Жамоадошларим ва бошқа куни дербида Модрич ҳам устимдан кулишди. Лекин ҳаммаси жойида, ўзимни ҳозир анча яхши сезяпман», дея вазиятга изоҳ берди.

Скудеттони ҳимоя қилиш ва Чемпионатдаги орзулар

Ташқи кўринишдаги ўзгаришлардан ташқари, тажрибали футболчи тўлиқ спорт мақсадларига эътибор қаратган. Интер жамоаси ўтган мавсумда чемпионликни қўлга киритган бўлиб, жамоа сардорига айланган Чалҳаноглу бу муваффақиятни сақлаб қолиш ва рақобатчилар – Ювентус ҳамда Милан клубларидан устун келишни истамоқда.

Шунингдек, футболчининг асосий шахсий орзуларидан бири яна бир бор Чемпионлар лигаси финалида майдонга тушишдир. У жамоанинг ҳар қандай рақиб билан кураша оладиган даражада кучли эканлигига ишонч билдириб, ўтган мавсумда жароҳатлар сабабли кўп ўйинларни ўтказиб юборафнидан афсусдалигини қўшимча қилди.

Карьерасининг якуний босқичларини ҳам ўйлаб қўйган яримҳимоячилик фаолиятидан кейин мураббийлик қилишни эмас, балки футбол маъмурияти ёки вакиллик йўналишида фаолият юритишни афзал кўришини яширмади.

Ҳакан ЧалҳаноглуИнтерЛука МодричА СерияЧемпионлар лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус Интерга қарши баҳсда ютқазди Дерби дИталия хулосалариЮвентус Интерга қарши баҳсда ютқазди Дерби дИталия хулосалариБугун, 18:14Лионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиЛионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиБугун, 17:58Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Бугун, 17:51Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)