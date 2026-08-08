Глейсон Бремер: «Ювентус»ни қийин дамда тарк этиш қочиш билан баробар»
Глейсон Бремер Тоттенхем, Бавария ва Интер клубларининг қизиқишига қарамай, Ювентусда қолиб, жамоани аввалги юқори чўққиларига қайтариш ниятида эканини билдирди. 29 ёшли бразилиялик футболчи қийин паллада жамоани тарк этиш қочиш билан баробар эканини, агар кеца, буни ёши улғайгач ва бошини мағрур кўтарган ҳолда амалга оширишини айтди.
Туриннинг Ювентус клуби марказий ҳимоячиси Глейсон Бремер ёзги трансфер ойнасида жамоани тарк этиши мумкинлиги ҳақидаги хабарларга қатъий нуқта қўйди. 29 ёшли бразилиялик футболчи Европанинг етакчи жамоаларидан, жумладан Тоттенхем, Бавария ва Интер клубларидан қизиқишлар бўлишига қарамай, Бианконери сафида қолишини ва жамоани аввалги юқори чўққиларга қайтариш ниятида эканини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, тажрибали ҳимоячи 2022-йилда Торино шаҳридаги қўшни жамоадан ўтганидан буён туринликлар сафида жами 122 та учрашувда майдонга тушди. Луциано Спаллетти бошчилигидаги 2025/26-йилги мавсумда Ювентус А Серияда омадсизроқ қатнашиб, олтинчи ўринни эгаллаган бўлса-да, Бремер ҳимоя чизиғида ўзининг ишончли ўйини билан ажралиб турди. У мавсум давомида ҳаводаги курашларда ғалаба қозониш (79 та) ва хавфли вазиятларни бартараф этиш (113 та) кўрсаткичлари бўйича жамоадошлари орасида иккинчи ўринни эгаллади.
Келажак борасидаги қатъий қарорЛа Gazzetta делло Sport нашрига берган интервюсида Бремер трансфер миш-мишларига ойдинлик киритиб, клуб раҳбариятига ҳеч қачон кетиш истагини билдирмаганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, айнан қийин паллада жамоадан воз кечиш ўзини ўзи алдаш ва қочиш билан тенгдир.
«Мен Ювентусга сотиб юборишимни сўраб мурожаат қилмаганим аниқ. Айниқса, клуб ва ўзим учун оғир бўлган бой берилган паллаларда бу хаёлимга ҳам келмагани рост. Агар бир куни Ювентусни тарк этадиган бўлсам, буни ёши улғайгач, бошимни мағрур кўтариб, асосий эшикдан чиқиб кетган ҳолда амалга ошираман», — деди футболчи.
Амбициялар ва янги мавсум режалариАввалроқ Бремер Ювентуснинг умумий даражаси пасайиб кетганидан норозилигини билдириб, клубдек улкан жамоа фақат А Серияда кучли тўртлик учун курашиш билан чекланиб қолмаслиги кераклигини айтганди. Бироқ футболчи бу танқидлар клубни тарк этиш учун баҳона эмаслигини, аксинча унинг юксак амбициялари ва Бианконерини собиқ шон-шуҳратига қайтариш истагидан келиб чиққанини тушунтирди.
«Мен бу сўзларни кетиш учун қидирилган баҳона сифатида айтганим йўқ. Аксинча, ўз амбицияларимни кўрсатмоқчи эдим, чунки фаолиятимни фақат битта Италия кубоги билан якунлашни истамайман. Менга кўпроқ ютуқлар керак. Спаллетти айтганидек, биз ҳали керакли даражадан бироз ортдамиз, аммо Рандал Коло Муани ва Керим Алайбегович каби муҳим пойдеворларни қўйяпмиз. Шунингдек, ўзимнинг яқин дўстим Дуглас Луизнинг имкониятларига тўла ишонаман», — дея қўшимча қилди ҳимоячи.
Олдинда Ювентусни Спаллетти тактик тизимини синовдан ўтказиш учун яна учта ўртоқлик учрашуви кутиб турибди. Туринликлар 23-август куни Фросиноне жамоасига қарши баҳс билан А Серия мавсумини бошлайди. Янги футболчиларнинг жамоага мослашуви Чемпионлар лигаси йўлланмаси учун курашда муҳим аҳамият касб этиши кутилмоқда.
…