Глейсон Бремер: «Ювентус»ни қийин дамда тарк этиш қочиш билан баробар»

·53·Спорт
Глейсон Бремер: «Ювентус»ни қийин дамда тарк этиш қочиш билан баробар»
Қисқача

Глейсон Бремер Тоттенхем, Бавария ва Интер клубларининг қизиқишига қарамай, Ювентусда қолиб, жамоани аввалги юқори чўққиларига қайтариш ниятида эканини билдирди. 29 ёшли бразилиялик футболчи қийин паллада жамоани тарк этиш қочиш билан баробар эканини, агар кеца, буни ёши улғайгач ва бошини мағрур кўтарган ҳолда амалга оширишини айтди.

Туриннинг Ювентус клуби марказий ҳимоячиси Глейсон Бремер ёзги трансфер ойнасида жамоани тарк этиши мумкинлиги ҳақидаги хабарларга қатъий нуқта қўйди. 29 ёшли бразилиялик футболчи Европанинг етакчи жамоаларидан, жумладан Тоттенхем, Бавария ва Интер клубларидан қизиқишлар бўлишига қарамай, Бианконери сафида қолишини ва жамоани аввалги юқори чўққиларга қайтариш ниятида эканини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, тажрибали ҳимоячи 2022-йилда Торино шаҳридаги қўшни жамоадан ўтганидан буён туринликлар сафида жами 122 та учрашувда майдонга тушди. Луциано Спаллетти бошчилигидаги 2025/26-йилги мавсумда Ювентус А Серияда омадсизроқ қатнашиб, олтинчи ўринни эгаллаган бўлса-да, Бремер ҳимоя чизиғида ўзининг ишончли ўйини билан ажралиб турди. У мавсум давомида ҳаводаги курашларда ғалаба қозониш (79 та) ва хавфли вазиятларни бартараф этиш (113 та) кўрсаткичлари бўйича жамоадошлари орасида иккинчи ўринни эгаллади.

Келажак борасидаги қатъий қарор

Ла Gazzetta делло Sport нашрига берган интервюсида Бремер трансфер миш-мишларига ойдинлик киритиб, клуб раҳбариятига ҳеч қачон кетиш истагини билдирмаганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, айнан қийин паллада жамоадан воз кечиш ўзини ўзи алдаш ва қочиш билан тенгдир.

«Мен Ювентусга сотиб юборишимни сўраб мурожаат қилмаганим аниқ. Айниқса, клуб ва ўзим учун оғир бўлган бой берилган паллаларда бу хаёлимга ҳам келмагани рост. Агар бир куни Ювентусни тарк этадиган бўлсам, буни ёши улғайгач, бошимни мағрур кўтариб, асосий эшикдан чиқиб кетган ҳолда амалга ошираман», — деди футболчи.

Амбициялар ва янги мавсум режалари

Аввалроқ Бремер Ювентуснинг умумий даражаси пасайиб кетганидан норозилигини билдириб, клубдек улкан жамоа фақат А Серияда кучли тўртлик учун курашиш билан чекланиб қолмаслиги кераклигини айтганди. Бироқ футболчи бу танқидлар клубни тарк этиш учун баҳона эмаслигини, аксинча унинг юксак амбициялари ва Бианконерини собиқ шон-шуҳратига қайтариш истагидан келиб чиққанини тушунтирди.

«Мен бу сўзларни кетиш учун қидирилган баҳона сифатида айтганим йўқ. Аксинча, ўз амбицияларимни кўрсатмоқчи эдим, чунки фаолиятимни фақат битта Италия кубоги билан якунлашни истамайман. Менга кўпроқ ютуқлар керак. Спаллетти айтганидек, биз ҳали керакли даражадан бироз ортдамиз, аммо Рандал Коло Муани ва Керим Алайбегович каби муҳим пойдеворларни қўйяпмиз. Шунингдек, ўзимнинг яқин дўстим Дуглас Луизнинг имкониятларига тўла ишонаман», — дея қўшимча қилди ҳимоячи.

Олдинда Ювентусни Спаллетти тактик тизимини синовдан ўтказиш учун яна учта ўртоқлик учрашуви кутиб турибди. Туринликлар 23-август куни Фросиноне жамоасига қарши баҳс билан А Серия мавсумини бошлайди. Янги футболчиларнинг жамоага мослашуви Чемпионлар лигаси йўлланмаси учун курашда муҳим аҳамият касб этиши кутилмоқда.

Глейсон БремерЮвентусА СерияТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Бугун, 17:51Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!Бугун, 16:55Арсенал бразилиялик яримҳимоячи Бруну Гимараесни ўз сафига қўшиб олдиАрсенал бразилиялик яримҳимоячи Бруну Гимараесни ўз сафига қўшиб олдиБугун, 16:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)