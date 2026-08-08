Имрон 27 кило озди: “Ҳозир саҳнада бемалол қимирлаяпман” (видео)
Хонанда Имрон “Омон-Омон” кўрсатувидаги чиқишида 27 килограмм вазн ташлаганини маълум қилди. У озганидан кейин ўзини анча енгил ҳис қилаётгани ва ҳозир саҳнада бемалол қимирлаётганини айтди. Имрон озиш жараёнида таомлардан бутунлай тийилмаган, гўштли, шўр, ёғли ва аччиқ таомларни истеъмол қилишда давом этган. Униң ширинликка унча ҳаваси йўқлигини билдирди.
Хонанда Имрон “Омон-Омон” кўрсатувидаги чиқишида 27 килограмм вазн ташлагани ва ҳозир ўзини анча енгил ҳис қилаётганини маълум қилди.
Бошловчилар ундан вазн ташлаганидан кейин ҳаётида қандай ўзгаришлар бўлгани ва ўзини қандай ҳис қилаётгани ҳақида сўради.
— Ҳозир саҳнада қимирлаяпман, аввал ундай эмас эди, — деди кулиб хонанда.
Шунингдек, Имроннинг овқатланиш тартиби ҳам қизиқиш уйғотди. Бошловчилар ундан қандай таомларни истеъмол қилаётгани ва овқатланишида чекловлар бор-йўқлигини сўрашди.
Хонанда эса озиш жараёнида ўзини таомлардан бутунлай тийиб қўймаганини айтди. Айниқса, гўштли таомларни яхши кўриши, бироқ бу унинг учун муаммо эмаслигини таъкидлади.
— Ширинликка унча ҳавасим йўқ. Лекин шўр, ёғли ва аччиқ таомларни яхши кўраман, — деди Имрон.
…