Родри трансфери Барселона ярим ҳимоясида кутилмаган вазиятни юзага келтирди

·115·Спорт
Родри трансфери Барселона ярим ҳимоясида кутилмаган вазиятни юзага келтирди
Қисқача

Родрининг Барселонага эҳтимолий трансфери Френки де Йонгнинг асосий таркибдаги ўрнига хавф туғдириши мумкин. Клуб раҳбарияти Родрини Марк Касадонинг яқин орада жамоани тарк этиши кутилаётгани ва Френки де Йонгнинг тиззасидан олган жароҳати сабаб стратегик жиҳатдан муҳим трансфер деб баҳоламоқда. Де Жонгнинг жароҳат билан клуб қароргоҳига келгани Барселона раҳбарияти ва бош мураббий Ханси Фликнинг норозилигига сабаб бўлган.

Испания терма жамоаси ва Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Родри атрофидаги вазият трансфер бозорида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Sport нашри хабар қилишича, футболчининг эҳтимолий трансфери Каталония клубининг ички режаларини тубдан ўзгартириб юбориши ва жамоанинг етакчиларидан бири учун жиддий муаммоларни келтириб чиқариши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Oraдан атиги бир неча кун олдин бош мураббий Ханси Флик ушбу чизиқни кучайтириш устувор вазифа эмаслигини қатъий таъкидлаган эди. Бироқ раҳбарият Родрини келишини стратегик жиҳатдан муҳим қадам деб баҳоламоқда. Клубни ушбу қарорга келишга мажбур қилган иккита асосий сабаб мавжуд бўлиб, улардан бири Марк Касадонинг яқин орада жамоани тарк этиши кутилаётгани бўлса, иккинчиси Френки де Йонгнинг тиззасидан олган жароҳатидир.

Френки де Йонг учун юзага келган хавф

Нашр маълумотларига кўра, айнан Френки де Йонг Родри трансферидан энг кўп жабр кўрувчи футболчига айланиши мумкин. Қисқа ва ўрта муддатли истиқболда нидерландиялик ярим ҳимоячи асосий таркибдаги ўрнидан айрилиб қолиш хавфи билан юзма-юз келмоқда. Унинг Каталония клубидаги келажаги ҳозирча сўроқ остида қолмоқда.

Клубнинг янги мавсумолди режалари Де Жонг базага қайтган заҳоти ўзгариб кетди. Ярим ҳимоячи таътил вақтида олган тизза жароҳати билан клуб қароргоҳига етиб келди. Бу ҳолат Барселона раҳбарияти, хусусан бош мураббий Ханси Фликда жиддий ғазаб уйғотди.

Мураббийлар штаби футболчи мавсум якунидаги муҳим ўйинларда қандай қилиб жароҳат билан ҳаракат қилганини тушуна олмади. Раҳбариятнинг норозилиги нафақат футболчининг ўзига, балки Нидерландия терма жамоаси тиббий ходимларига ҳам қаратилди. Натижада клуб ўзининг асосий таянч ярим ҳимоячисидан маҳрум бўлиб, кутилмаган муаммога дуч келди.

Родрининг келиши эса бу бўшлиқни тўлдириш ва жамоа марказидаги рақобатни янада кучайтиришга қаратилган қадам сифатида кўрилмоқда. Бироқ бу ҳолат мавжуд футболчилар тақдирига қандай таъсир қилиши яқин кунларда ойдинлашади.

БарселонаРодриФренки де ЙонгХанси ФликЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиЛионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиБугун, 17:58Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Бугун, 17:51Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!Бугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)