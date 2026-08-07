Урганчда «BYD Chazor» ҳайдовчиси қасддан 3 та машинани пачоқлади (видео)
4 август куни Урганч шаҳрининг «Истиқлол» маҳалласида Х.Б. қора рангли «BYD Чазор» автомашинасида учта транспорт воситасига қасддан бориб урилган. У Ш.Б.га тегишли «Кобалт» ҳамда воқеа жойида турган яна бир «BYD Чазор» ва «Дамас» автомашиналарига жиддий техник шикаст етказган. Ҳодисада фуқаролар жабрланмаган, барча иштирокчилар ушланиб, ички ишлар бўлимига олиб келинган.
Ижтимоий тармоқларда Урганч шаҳрида «BYD Chazor» русумли автомашина ҳайдовчиси бошқа транспорт воситаларига қасддан бориб урилгани ва уларга жиддий шикаст етказгани акс этган видеолавҳа тарқалиб, кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.
Хоразм вилояти Ички ишлар бошқармаси ушбу шов-шувли ҳодиса юзасидан расмий маълумот бериб, воқеа тафсилотларини ошкор қилди.
Келишмовчилик оқибати: Жаҳл устида қилинган қасддан тўқнашув
Маълум қилинишича, кўнгилсиз ҳодиса 4 август куни Урганч шаҳрининг «Истиқлол» маҳалласида содир бўлган.
Икки фуқаро — 2000 йилда туғилган Ш.Б. ва 1999 йилда туғилган Х.Б. ўртасида ўзаро келишмовчилик ва низо келиб чиққан. Шундан сўнг, Х.Б. ўз бошқарувидаги қора рангли «BYD Chazor» автомашинаси билан Ш.Б.га тегишли бўлган «Cobalt»га ҳамда воқеа жойида тўхтаб турган яна бир «BYD Chazor» ва «Damas» автомашиналарига қасддан бориб урилиб, уларга шикаст етказган.
Олиб борилган ҳаракатлар оқибатида фуқаролар орасида жабрланганлар йўқ, бироқ учта транспорт воситаси жиддий техник шикастланган.
ИИБ ходимлари томонидан ҳуқуқбузарлик тўхтатилди
Ҳодиса жойидан «Ташвиш тугмаси» орқали зудлик билан хабар берилган. Жойига етиб келган ички ишлар ходимлари ҳуқуқбузарнинг хавфли хатти-ҳаракатларига чек қўйган.
Воқеанинг барча иштирокчилари ушланиб, ички ишлар бўлимига олиб келинган. Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан Урганч шаҳар ИИБ томонидан терговга қадар текширув ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…