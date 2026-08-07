Урганчда «BYD Chazor» ҳайдовчиси қасддан 3 та машинани пачоқлади (видео)

·146·Жамият
Урганчда «BYD Chazor» ҳайдовчиси қасддан 3 та машинани пачоқлади (видео)
Қисқача

4 август куни Урганч шаҳрининг «Истиқлол» маҳалласида Х.Б. қора рангли «BYD Чазор» автомашинасида учта транспорт воситасига қасддан бориб урилган. У Ш.Б.га тегишли «Кобалт» ҳамда воқеа жойида турган яна бир «BYD Чазор» ва «Дамас» автомашиналарига жиддий техник шикаст етказган. Ҳодисада фуқаролар жабрланмаган, барча иштирокчилар ушланиб, ички ишлар бўлимига олиб келинган.

Ижтимоий тармоқларда Урганч шаҳрида «BYD Chazor» русумли автомашина ҳайдовчиси бошқа транспорт воситаларига қасддан бориб урилгани ва уларга жиддий шикаст етказгани акс этган видеолавҳа тарқалиб, кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.

Хоразм вилояти Ички ишлар бошқармаси ушбу шов-шувли ҳодиса юзасидан расмий маълумот бериб, воқеа тафсилотларини ошкор қилди.

Келишмовчилик оқибати: Жаҳл устида қилинган қасддан тўқнашув

Маълум қилинишича, кўнгилсиз ҳодиса 4 август куни Урганч шаҳрининг «Истиқлол» маҳалласида содир бўлган.

Икки фуқаро — 2000 йилда туғилган Ш.Б. ва 1999 йилда туғилган Х.Б. ўртасида ўзаро келишмовчилик ва низо келиб чиққан. Шундан сўнг, Х.Б. ўз бошқарувидаги қора рангли «BYD Chazor» автомашинаси билан Ш.Б.га тегишли бўлган «Cobalt»га ҳамда воқеа жойида тўхтаб турган яна бир «BYD Chazor» ва «Damas» автомашиналарига қасддан бориб урилиб, уларга шикаст етказган.

Олиб борилган ҳаракатлар оқибатида фуқаролар орасида жабрланганлар йўқ, бироқ учта транспорт воситаси жиддий техник шикастланган.

ИИБ ходимлари томонидан ҳуқуқбузарлик тўхтатилди

Ҳодиса жойидан «Ташвиш тугмаси» орқали зудлик билан хабар берилган. Жойига етиб келган ички ишлар ходимлари ҳуқуқбузарнинг хавфли хатти-ҳаракатларига чек қўйган.

Воқеанинг барча иштирокчилари ушланиб, ички ишлар бўлимига олиб келинган. Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан Урганч шаҳар ИИБ томонидан терговга қадар текширув ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

УрганчBYD ChazorХоразмCobaltDamas
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда формадаги шахслар уйма-уй юриб 400 минг сўм пул сўраётгани айтилмоқдаТошкентда формадаги шахслар уйма-уй юриб 400 минг сўм пул сўраётгани айтилмоқдаБугун, 16:30Қозоғистондан сохта «трансфер»: Бухорода абитуриентни 26 миллионга чув туширмоқчи бўлишдиҚозоғистондан сохта «трансфер»: Бухорода абитуриентни 26 миллионга чув туширмоқчи бўлишдиБугун, 11:26Тошкентда 20 минг долларлик «қабул» ваъдаси фош бўлди (видео)Тошкентда 20 минг долларлик «қабул» ваъдаси фош бўлди (видео)Бугун, 11:09Яккасаройда инсон ҳаётини қутқарган ходимлар тақдирландиЯккасаройда инсон ҳаётини қутқарган ходимлар тақдирландиБугун, 09:44Озодбек Назарбеков: "Қўшиқларимни айтавер, хоҳласанг клип ҳам чиқар" (видео)Озодбек Назарбеков: "Қўшиқларимни айтавер, хоҳласанг клип ҳам чиқар" (видео)Бугун, 09:20Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилдиКореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилдиБугун, 05:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди