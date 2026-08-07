«Сити» юлдузи АПЛнинг бошқа клубига ўтмоқда: 70 миллион евролик трансфер
«Манчестер Сити»нинг 28 ёшли марказий ярим ҳимоячиси Тиджани Рейндерс «Ноттингем Форест»га ўтиши кутилмоқда. «Ноттингем Форест» нидерландиялик футболчини асосий трансфер мақсади сифатида белгилаган ва 70 миллион евролик таклиф тайёрламоқда. «Манчестер Сити» раҳбарияти Рейндерс бўйича 70 миллион евро атрофидаги таклифларни кўриб чиқишга тайёр.
Англия Премьер-лигасида кутилмаган ва шов-шувли трансфер амалга ошиши мумкин. «Манчестер Сити»нинг 28 ёшли марказий ярим ҳимоячиси Тиджани Рейндерс фаолиятини «Ноттингем Форест» сафида давом эттириши кутилмоқда.
Бу ҳақда нуфузли TEAMtalk нашри ўз манбаларига таяниб хабар бермоқда.
«Ноттингем»нинг асосий нишони ва 70 миллион евролик нарх
Манба бераётган маълумотларга кўра, «Ноттингем Форест» раҳбарияти ва мураббийлар штаби майдон марказини кучайтириш учун нидерландиялик ярим ҳимоячини асосий ва биринчи рақамли трансфер мақсади қилиб белгилаган.
«Манчестер Сити» раҳбарияти ҳам ушбу келишувга қарши эмас ва Тиджани Рейндерс бўйича 70 миллион евро атрофидаги таклифларни кўриб чиқишга тўлиқ тайёрлигини билдирган.
Рейндерснинг «Сити»даги статистик кўрсаткичлари
Эслатиб ўтамиз, «шаҳарликлар» нидерландиялик футболчини ўтган ёзги трансфер ойнасида Италиянинг «Милан» клубидан 55 миллион евро эвазига сотиб олган эди.
Ўтган давр мобайнида Рейндерс «Манчестер Сити» либосида барча мусобақаларда қуйидаги кўрсаткичларни қайд этди:
Ўйинлар сони: 28 та учрашув
Урилган голлар: 5 та
Голли узатмалар (ассист): 2 та
Агар «Ноттингем Форест» 70 миллион евролик таклифни расмийлаштирса, манчестерликлар ушбу трансфер орқали сезиларли даражада молиявий фойда кўришлари мумкин бўлади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…