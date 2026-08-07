Ювентус трансфер ойнаси якунида ҳал қилинмаган муаммоларга дуч келмоқда

·73·Спорт
Ювентус трансфер ойнаси якунида ҳал қилинмаган муаммоларга дуч келмоқда
Қисқача

Ювентус янги мавсум арафасида трансфер бозорида олдига қўйган асосий вазифаларни тўлиқ ҳал қилгани йўқ. Клубга дарвоза, ҳимоя ва ярим ҳимоя чизиқларида кучайиш зарур бўлса, ҳужумда ҳам Влахович ўрнини тўлиқ боса оладиган футболчи топилмаган. Ярим ҳимояда 4-2-3-1 схемаси учун еттита марказий ўйинчи бор, ҳужум чизиғида эса 10 нафар футболчи мавжуд, бироқ уларнинг кўпчилиги сотувга қўйилган.

Италиянинг Ювентус клуби янги мавсум бошланишига саноқли ҳафталар қолганига қарамай, трансфер бозорида ўз олдига қўйган асосий вазифаларни тўлиқ ҳал этгани йўқ. Янги раҳбарият томонидан қилинган қадамларга қарамഴും, жамоа таркибида ҳамон жиддий бўшлиқлар сақланиб қолмоқда. GOAL.com хабар беришича, туринликлар таркибини кучайтиришга ҳаракат қилаётган бўлса-да, мутахассислар ҳалигача ечим топилмаган қатор муаммоларга эътибор қаратмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб раҳбариятидаги ўзгаришлар ва янги мутахассисларнинг келиши таркибга ўз таъсирини ўтказди. Хусусан, трансфер музокаралари қийинчиликлар билан кечганига қарамай, Рандал Коло Муани Континассага қайтарилди, шунингдек, Жефф Эхатор ва кутилмаган трансферлар сифатида Зеки Селик ҳамда Керим Алажбеговик жамоага қўшилди. Бироқ ижобий ўзгаришлар билан бирга, ҳимоя, ярим ҳимоя ва ҳужум чизиқларидаги эски муаммолар ҳамон долзарб бўлиб қолмоқда.

Дарвоза ва ҳимоя чизиғидаги саволлар

Жамоанинг дарвоза бўшлиғи энг муҳим оғриқли нуқталардан бири бўлиб қолмоқда. Ҳозирда таркибда Ди Грегорио, Перин ва Пинсоглио мавжуд, бироқ уларнинг келажаги сўроқ остида. Ди Грегорио бош мураббий ишончини тўлиқ оқлай олмагани ва унинг агенти атрофидаги можаролар вазиятни чигаллаштирган. Пари Сен-Жермен орқали ижарага олиниши мумкин бўлган япониялик дарвозабон ҳақидаги фикрлар эса жамоа даражасидаги клуб учун қанчалик тўғри эканлиги муҳокама қилинмоқда.

Ҳимоя чизиғида ҳам мураббий талабларига тўлиқ жавоб бермайдиган жиҳатлар етарли. Хусусан, Бологна ҳимоячиси Лукуми каби тўп билан яхши ҳаракат қиладиган ва майдонни юқорироқда ушлай оладиган футболчи жамоага кераклиги айтилмоқда. Агар бундай трансфер амалга ошса, Гатти, Ругани ёки Келлй каби футболчиларнинг кетиши эҳтимоли ортади.

Марказ ва ҳужумдаги ортиқча кадрлар

Ярим ҳимояда 4-2-3-1 схемаси учун марказий ўйинчилар жуда кўп — нақд еттита футболчи мавжуд. Локателли, МкКенние ва Турам асосий ўйинчилар сифатида кўрилаётган бўлса-да, Коопмеинерс ва Миретти каби футболчилар бўйича таклифлар кўриб чиқилиши мумкин. Шунга қарамай, жамоада Андреа Пирло ёки Миралем Пжаник каби соф таянч ярим ҳимоячиси етишмаётгани сезилмоқда.

Ҳужум чизиғида ҳам футболчилар сони кўп, жумладан 10 нафар ўйинчи мавжуд. Бироқ уларнинг кўпчилиги сотувга қўйилган. Рандал Коло Муани яхши вариант бўлса-да, у бош мураббий истаган жисмоний жиҳатдан бақувват марказий ҳужумчи эмас. Натижада, Ювентус катта саъй-ҳаракатларга қарамай, ҳамон Влахович ўрнини тўлиқ ёпа оладиган ҳужумчини топгани йўқ.

ЮвентусТрансферА СерияФутболГОАЛ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиЛионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиБугун, 17:58Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Бугун, 17:51Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!Бугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)