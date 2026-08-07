Ювентус трансфер ойнаси якунида ҳал қилинмаган муаммоларга дуч келмоқда
Ювентус янги мавсум арафасида трансфер бозорида олдига қўйган асосий вазифаларни тўлиқ ҳал қилгани йўқ. Клубга дарвоза, ҳимоя ва ярим ҳимоя чизиқларида кучайиш зарур бўлса, ҳужумда ҳам Влахович ўрнини тўлиқ боса оладиган футболчи топилмаган. Ярим ҳимояда 4-2-3-1 схемаси учун еттита марказий ўйинчи бор, ҳужум чизиғида эса 10 нафар футболчи мавжуд, бироқ уларнинг кўпчилиги сотувга қўйилган.
Италиянинг Ювентус клуби янги мавсум бошланишига саноқли ҳафталар қолганига қарамай, трансфер бозорида ўз олдига қўйган асосий вазифаларни тўлиқ ҳал этгани йўқ. Янги раҳбарият томонидан қилинган қадамларга қарамഴും, жамоа таркибида ҳамон жиддий бўшлиқлар сақланиб қолмоқда. GOAL.com хабар беришича, туринликлар таркибини кучайтиришга ҳаракат қилаётган бўлса-да, мутахассислар ҳалигача ечим топилмаган қатор муаммоларга эътибор қаратмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб раҳбариятидаги ўзгаришлар ва янги мутахассисларнинг келиши таркибга ўз таъсирини ўтказди. Хусусан, трансфер музокаралари қийинчиликлар билан кечганига қарамай, Рандал Коло Муани Континассага қайтарилди, шунингдек, Жефф Эхатор ва кутилмаган трансферлар сифатида Зеки Селик ҳамда Керим Алажбеговик жамоага қўшилди. Бироқ ижобий ўзгаришлар билан бирга, ҳимоя, ярим ҳимоя ва ҳужум чизиқларидаги эски муаммолар ҳамон долзарб бўлиб қолмоқда.
Дарвоза ва ҳимоя чизиғидаги саволларЖамоанинг дарвоза бўшлиғи энг муҳим оғриқли нуқталардан бири бўлиб қолмоқда. Ҳозирда таркибда Ди Грегорио, Перин ва Пинсоглио мавжуд, бироқ уларнинг келажаги сўроқ остида. Ди Грегорио бош мураббий ишончини тўлиқ оқлай олмагани ва унинг агенти атрофидаги можаролар вазиятни чигаллаштирган. Пари Сен-Жермен орқали ижарага олиниши мумкин бўлган япониялик дарвозабон ҳақидаги фикрлар эса жамоа даражасидаги клуб учун қанчалик тўғри эканлиги муҳокама қилинмоқда.
Ҳимоя чизиғида ҳам мураббий талабларига тўлиқ жавоб бермайдиган жиҳатлар етарли. Хусусан, Бологна ҳимоячиси Лукуми каби тўп билан яхши ҳаракат қиладиган ва майдонни юқорироқда ушлай оладиган футболчи жамоага кераклиги айтилмоқда. Агар бундай трансфер амалга ошса, Гатти, Ругани ёки Келлй каби футболчиларнинг кетиши эҳтимоли ортади.
Марказ ва ҳужумдаги ортиқча кадрларЯрим ҳимояда 4-2-3-1 схемаси учун марказий ўйинчилар жуда кўп — нақд еттита футболчи мавжуд. Локателли, МкКенние ва Турам асосий ўйинчилар сифатида кўрилаётган бўлса-да, Коопмеинерс ва Миретти каби футболчилар бўйича таклифлар кўриб чиқилиши мумкин. Шунга қарамай, жамоада Андреа Пирло ёки Миралем Пжаник каби соф таянч ярим ҳимоячиси етишмаётгани сезилмоқда.
Ҳужум чизиғида ҳам футболчилар сони кўп, жумладан 10 нафар ўйинчи мавжуд. Бироқ уларнинг кўпчилиги сотувга қўйилган. Рандал Коло Муани яхши вариант бўлса-да, у бош мураббий истаган жисмоний жиҳатдан бақувват марказий ҳужумчи эмас. Натижада, Ювентус катта саъй-ҳаракатларга қарамай, ҳамон Влахович ўрнини тўлиқ ёпа оладиган ҳужумчини топгани йўқ.
…