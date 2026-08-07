Родри трансферида бурилиш: Барселона Реал Мадридни ортда қолдирди

·50·Спорт
Родри трансферида бурилиш: Барселона Реал Мадридни ортда қолдирди
Қисқача

Манчестер Сити яримҳимоячиси Родри Реал клубига ўтиши кутилган бир пайтда, Барселонага ўтишга яқин турибди. Футболчининг Манчестер Сити билан шартномаси якунига етишига бир мавсум қолган ва инглиз клуби уни 60 миллион фунт стерлингдан (81 миллион АҚШ доллари) сал баландроқ таклифларга сотишга тайёр. Томонлар музокараларни умумий келишув босқичига ўтказган бўлса-да, трансфер ҳозирча расман эълон қилинмаган.

Испания футболининг икки азалий рақиби ўртасидаги курашда кутилмаган ва шов-шувли бурилиш юз берди. Goal.com хабар беришича, Манчестер Сити яримҳимоячиси Родри фаолиятини Мадриднинг Реал клубида давом эттириши кутилган бир пайтда, Каталониянинг Барселона жамоасига ўтишга яқин турибди. Ушбу трансфер сўнгги йиллардаги энг шов-шувли келишувлардан бирига айланиб, Ла Лига чемпионатидаги кучлар нисбатини кескин ўзгартириб юбориши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, “Қироллик клуби” ўзининг миллий терма жамоасидаги ажойиб ўйинлари ва сўнгги ютуқлари билан эътиборни қозонган футболчини пойтахтга олиб келиш учун асосий даъвогар бўлиб турганди. Бироқ сўнгги кунларда Барселона раҳбарияти мутлақо кутилмаган ва жимгина ҳаракат қилиб, вазиятни тубдан ўзгартириб юборди. Натижада, дунёнинг энг яхши таянч яримҳимоячиларидан бири ҳисобланган футболчи айнан Камп Ноу стадионини танлаши кутилмоқда.

Шартнома шартлари ва трансфер қиймати

Ушбу трансфернинг амалга ошишида молиявий омиллар ва шартнома муддати ҳал қилувчи рол ўйнамоқда. Родрининг Манчестер Сити билан амалдаги келишуви якунига етишига бор-йўғи бир мавсум қолгани клубни қийин аҳволда қолдирмоқда. Англия чемпиони футболчини ўз сақлаб қолиш учун янги шартнома бўйича музокараларни давом эттираётган бўлса-да, вазият жиддий тус олган.

Агар келишув амалга ошса, трансфер суммаси футболчининг реал бозор қийматидан сезиларли даражада паст бўлиши кутилмоқда. Манбаларга кўра, инглиз клуби футболчини кейинги йил текинга бой бермаслик учун 60 миллион фунт стерлингдан (81 миллион АҚШ доллари) сал баландроқ бўлган таклифларни кўриб чиқишга тайёр турибди. Бундай имконият эса ҳар қандай гранд жамоа учун рад этиб бўлмас таклифга айланди.

Рақобатнинг янги босқичи

Родрининг Барселона сафига қўшилиши эҳтимоли Испания матбуотида ва бутун футбол оламида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Реал Мадрид мухлислари учун бу ҳақиқий зарба бўлди, чунки жамоа бош мураббийи ва раҳбарияти футболчини ўз лойиҳасининг асосий қисми сифатида кўраётган эди. Каталониянинг жимгина ва самарали ҳаракатлари эса уларнинг трансфер бозоридаги салоҳиятини яна бир бор намойиш этди.

Ҳозирча расмий эълон қилинмаган бўлса-да, томонлар ўртасидаги музокаралар якка тартибдаги музокаралардан умумий келишув босқичига ўтмоқда. Агар барча тафсилотлар муваффақиятли якунланса, бу трансфер Испания футболидаги кучлар мувозанатини узоқ муддатга ўзгартириб юбориши шубҳасиз.

РодриБарселонаРеал МадридТрансферЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Бугун, 17:51Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!Бугун, 16:55Арсенал бразилиялик яримҳимоячи Бруну Гимараесни ўз сафига қўшиб олдиАрсенал бразилиялик яримҳимоячи Бруну Гимараесни ўз сафига қўшиб олдиБугун, 16:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)