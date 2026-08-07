Родри трансферида бурилиш: Барселона Реал Мадридни ортда қолдирди
Манчестер Сити яримҳимоячиси Родри Реал клубига ўтиши кутилган бир пайтда, Барселонага ўтишга яқин турибди. Футболчининг Манчестер Сити билан шартномаси якунига етишига бир мавсум қолган ва инглиз клуби уни 60 миллион фунт стерлингдан (81 миллион АҚШ доллари) сал баландроқ таклифларга сотишга тайёр. Томонлар музокараларни умумий келишув босқичига ўтказган бўлса-да, трансфер ҳозирча расман эълон қилинмаган.
Испания футболининг икки азалий рақиби ўртасидаги курашда кутилмаган ва шов-шувли бурилиш юз берди. Goal.com хабар беришича, Манчестер Сити яримҳимоячиси Родри фаолиятини Мадриднинг Реал клубида давом эттириши кутилган бир пайтда, Каталониянинг Барселона жамоасига ўтишга яқин турибди. Ушбу трансфер сўнгги йиллардаги энг шов-шувли келишувлардан бирига айланиб, Ла Лига чемпионатидаги кучлар нисбатини кескин ўзгартириб юбориши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, “Қироллик клуби” ўзининг миллий терма жамоасидаги ажойиб ўйинлари ва сўнгги ютуқлари билан эътиборни қозонган футболчини пойтахтга олиб келиш учун асосий даъвогар бўлиб турганди. Бироқ сўнгги кунларда Барселона раҳбарияти мутлақо кутилмаган ва жимгина ҳаракат қилиб, вазиятни тубдан ўзгартириб юборди. Натижада, дунёнинг энг яхши таянч яримҳимоячиларидан бири ҳисобланган футболчи айнан Камп Ноу стадионини танлаши кутилмоқда.
Шартнома шартлари ва трансфер қийматиУшбу трансфернинг амалга ошишида молиявий омиллар ва шартнома муддати ҳал қилувчи рол ўйнамоқда. Родрининг Манчестер Сити билан амалдаги келишуви якунига етишига бор-йўғи бир мавсум қолгани клубни қийин аҳволда қолдирмоқда. Англия чемпиони футболчини ўз сақлаб қолиш учун янги шартнома бўйича музокараларни давом эттираётган бўлса-да, вазият жиддий тус олган.
Агар келишув амалга ошса, трансфер суммаси футболчининг реал бозор қийматидан сезиларли даражада паст бўлиши кутилмоқда. Манбаларга кўра, инглиз клуби футболчини кейинги йил текинга бой бермаслик учун 60 миллион фунт стерлингдан (81 миллион АҚШ доллари) сал баландроқ бўлган таклифларни кўриб чиқишга тайёр турибди. Бундай имконият эса ҳар қандай гранд жамоа учун рад этиб бўлмас таклифга айланди.
Рақобатнинг янги босқичиРодрининг Барселона сафига қўшилиши эҳтимоли Испания матбуотида ва бутун футбол оламида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Реал Мадрид мухлислари учун бу ҳақиқий зарба бўлди, чунки жамоа бош мураббийи ва раҳбарияти футболчини ўз лойиҳасининг асосий қисми сифатида кўраётган эди. Каталониянинг жимгина ва самарали ҳаракатлари эса уларнинг трансфер бозоридаги салоҳиятини яна бир бор намойиш этди.
Ҳозирча расмий эълон қилинмаган бўлса-да, томонлар ўртасидаги музокаралар якка тартибдаги музокаралардан умумий келишув босқичига ўтмоқда. Агар барча тафсилотлар муваффақиятли якунланса, бу трансфер Испания футболидаги кучлар мувозанатини узоқ муддатга ўзгартириб юбориши шубҳасиз.
…