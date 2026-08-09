Коинотда япон ракетасининг қолдиғи жуда аниқ суратга олинди
ҲЕО компанияси Япониянинг Ҳ-ИИА ракетасидан орбитада қолган эскирган босқични 12 километр масофадан, ҳар бир пиксел учун тахминан 5 сантиметр аниқликда суратга олди. Кадр Нон-Еарт Имагинг технологияси ёрдамида олинган бўлиб, у сунъий йўлдошлар, ракета қолдиқлари ва бошқа фазовий обектларни орбитадан туриб кузатиш имконини беради. Тасвир орқали ракета босқичининг айланиши, фазовий ориентацияси ва ҳаракатлари баҳоланиб, математик моделлар текширилди.
Космик тадқиқотлар соҳасида фаолият юритувчи ҲEО компанияси Ердан ташқаридаги объектларни суратга олиш технологияси ёрдамида япон ракетасининг фазода қолиб кетган эскирган босқичини ўта юқори аниқликда муҳрлади. Ушбу ноёб кадр атиги 12 километр масофадан туриб олинган бўлиб, унинг тиниқлиги ҳар бир пиксел учун тахминан 5 сантиметрни ташкил этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, суратга олиш жараёни ҲEО томонидан ишлаб чиқилган Нон-Эарт Имагинг технологияси асосида амалга оширилган. Мазкур ёндашув сунъий йўлдошлар, ракета қолдиқлари ва бошқа фазовий элементларни бевосита орбитанинг ўзидан туриб юқори сифатда қайд этиш имконини беради.
Фазовий чиқиндиларни мониторинг қилишМутахассисларнинг тушунтиришича, олинган тасвир нафақат объектнинг ташқи кўринишини, балки унинг коинотдаги хатти-ҳаракатларини ҳам баҳолашга ёрдам беради. Суратларда Япония космик дастурига тегишли Ҳ-ИИА ракетасининг орбитада қолган чўзиқ корпус босқичи аниқ кўриниб турибди.
Компания вакилларининг маълумот беришича, бундай йирик объектлар кўпинча гравитацион-градиент стабилизация ҳолатида бўлиши мумкин. Ер тортишиш кучининг космик аппарат турли қисмларида турлича таъсир қилиши натижасида унинг фазодаги ориентацияси аста-секин муайян тартибда шаклланади.
Илмий ва амалий аҳамиятиАмалдаги кузатувлар орқали мутахассислар фойдаланишдан чиққан ракета босқичининг реал ҳаракати ҳисоб-китоб қилинган математик моделларга қанчалик мос келишини текшириш имконига эга бўлдилар. Олинган кадрлар ёрдамида объектнинг айланиши ҳамда фазовий ориентациясини баҳолаш, шунингдек, унинг ҳолатидаги ўзгаришларни мунтазам кузатиб бориш мумкин.
Бундай маълумотлар коинот чиқиндиларини назорат қилиш ва эҳтимолий хавфли яқинлашувларнинг олдини олишда муҳим ўрин тутади. Операторлар бошқариб бўлмайдиган объектларнинг орбитада қандай ҳаракатланишини қанчалик аниқ тушунса, ишлаётган сунъий йўлдошлар учун хавфларни прогноз қилиш шунчалик самарали бўлади.
Мазкур уриниш фазовий чиқиндиларни нафақат радарлардаги оддий нуқта сифатида, балки бевосита ўрганилиши керак бўлган реал объект сифатида кузатиш даврини бошлаб бермоқда.
…