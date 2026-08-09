Коинотда япон ракетасининг қолдиғи жуда аниқ суратга олинди

·50·Техно
Коинотда япон ракетасининг қолдиғи жуда аниқ суратга олинди
Қисқача

ҲЕО компанияси Япониянинг Ҳ-ИИА ракетасидан орбитада қолган эскирган босқични 12 километр масофадан, ҳар бир пиксел учун тахминан 5 сантиметр аниқликда суратга олди. Кадр Нон-Еарт Имагинг технологияси ёрдамида олинган бўлиб, у сунъий йўлдошлар, ракета қолдиқлари ва бошқа фазовий обектларни орбитадан туриб кузатиш имконини беради. Тасвир орқали ракета босқичининг айланиши, фазовий ориентацияси ва ҳаракатлари баҳоланиб, математик моделлар текширилди.

Космик тадқиқотлар соҳасида фаолият юритувчи ҲEО компанияси Ердан ташқаридаги объектларни суратга олиш технологияси ёрдамида япон ракетасининг фазода қолиб кетган эскирган босқичини ўта юқори аниқликда муҳрлади. Ушбу ноёб кадр атиги 12 километр масофадан туриб олинган бўлиб, унинг тиниқлиги ҳар бир пиксел учун тахминан 5 сантиметрни ташкил этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, суратга олиш жараёни ҲEО томонидан ишлаб чиқилган Нон-Эарт Имагинг технологияси асосида амалга оширилган. Мазкур ёндашув сунъий йўлдошлар, ракета қолдиқлари ва бошқа фазовий элементларни бевосита орбитанинг ўзидан туриб юқори сифатда қайд этиш имконини беради.

Фазовий чиқиндиларни мониторинг қилиш

Мутахассисларнинг тушунтиришича, олинган тасвир нафақат объектнинг ташқи кўринишини, балки унинг коинотдаги хатти-ҳаракатларини ҳам баҳолашга ёрдам беради. Суратларда Япония космик дастурига тегишли Ҳ-ИИА ракетасининг орбитада қолган чўзиқ корпус босқичи аниқ кўриниб турибди.

Компания вакилларининг маълумот беришича, бундай йирик объектлар кўпинча гравитацион-градиент стабилизация ҳолатида бўлиши мумкин. Ер тортишиш кучининг космик аппарат турли қисмларида турлича таъсир қилиши натижасида унинг фазодаги ориентацияси аста-секин муайян тартибда шаклланади.

Илмий ва амалий аҳамияти

Амалдаги кузатувлар орқали мутахассислар фойдаланишдан чиққан ракета босқичининг реал ҳаракати ҳисоб-китоб қилинган математик моделларга қанчалик мос келишини текшириш имконига эга бўлдилар. Олинган кадрлар ёрдамида объектнинг айланиши ҳамда фазовий ориентациясини баҳолаш, шунингдек, унинг ҳолатидаги ўзгаришларни мунтазам кузатиб бориш мумкин.

Бундай маълумотлар коинот чиқиндиларини назорат қилиш ва эҳтимолий хавфли яқинлашувларнинг олдини олишда муҳим ўрин тутади. Операторлар бошқариб бўлмайдиган объектларнинг орбитада қандай ҳаракатланишини қанчалик аниқ тушунса, ишлаётган сунъий йўлдошлар учун хавфларни прогноз қилиш шунчалик самарали бўлади.

Мазкур уриниш фазовий чиқиндиларни нафақат радарлардаги оддий нуқта сифатида, балки бевосита ўрганилиши керак бўлган реал объект сифатида кузатиш даврини бошлаб бермоқда.

Коинот чиқиндилариҲ-ИИА ракетасиҲEО компаниясиНон-Эарт ИмагингКосмик технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OnePlus Европа бозорини тарк этмоқда ва фойдаланувчиларга совғалар тарқатмоқдаOnePlus Европа бозорини тарк этмоқда ва фойдаланувчиларга совғалар тарқатмоқдаБугун, 06:54Даркнетга Boeing самолётларининг махфий чизмалари сизиб чиқдиДаркнетга Boeing самолётларининг махфий чизмалари сизиб чиқдиБугун, 03:20Amazonнинг Техасдаги янги лойиҳаси АҚШдаги энг йирик экологик ифлослантирувчига айланиши мумкинAmazonнинг Техасдаги янги лойиҳаси АҚШдаги энг йирик экологик ифлослантирувчига айланиши мумкинБугун, 02:22Redmi 17 Европада сотувга чиқди: 7500 мА·ч батарея ва 120 Hz экранRedmi 17 Европада сотувга чиқди: 7500 мА·ч батарея ва 120 Hz экранБугун, 01:29OpenAI тақдимотлар тайёрловчи НехтСлиде стартапини сотиб олдиOpenAI тақдимотлар тайёрловчи НехтСлиде стартапини сотиб олдиБугун, 00:58Nvidia RTX Spark N1X процессори Geekbench синовида рақобатчиларини ортда қолдирдиNvidia RTX Spark N1X процессори Geekbench синовида рақобатчиларини ортда қолдирдиБугун, 00:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди