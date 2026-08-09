Барселона предмавсум баҳсида Ноттингем Форестни таслим этди
Барселона Удине шаҳрида бошланган учбурчак турнир доирасида Ноттингем Форестни 1:0 ҳисобида мағлуб этди. Учрашувдаги ягона гол ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда пеналтидан Рафиня томонидан киритилди. Ноттингем Форест баҳсни фаол бошлаб, юқори прессинг орқали каталонияликларга қийинчилик туғдирган бўлса-да, Барселона ўйин охиригача курашиб, турнирдаги илк ғалабасини қўлга киритди.
Шанба оқшомида Удине шаҳрида бошланган учбурчак турнир доирасида Каталониянинг Барселона жамоаси Ноттингем Форест устидан 1:0 ҳисобида драматик ғалаба қозонди. Marca нашри хабар беришича, учрашувдаги ягона гол ўйин охирида, ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда пеналтидан киритилди ва бразилиялик вингер Рафиня жамоасига ғалаба келтирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гарчи Ханси Флик шогирдлари ўйин давомида турлича ҳаракат қилган бўлса-да, охир-оқибат ирода кўрсатиб, муваффақиятга эришишди. Бош мураббий предмавсумнинг ушбу босқичи учун оптимал жисмоний кондицияга эришиш йўлида ҳали кўп ишлаш кераклигини яхши тушунади ва бу ҳолат мутлақо табиий қабул қилинмоқда.
Таркибдаги тажриба ва ёшлар уйғунлигиГерманиялик мутахассис мазкур баҳсда асосий таркиб футболчилари ҳамда ёшлар академияси битирувчиларини ўзаро уйғунлаштирган ҳолда майдонга туширди. Хусусан, мисрлик ҳужумчи Ҳамза Абделкарим Комо ҳамда Бирмингемга қарши баҳслардан сўнг, мазкур учрашувда ҳам марказий ҳужумчи сифатида асосий таркибда имконият олди.
Шунингдек, Фермин Лопес ҳамда Рафиня жорий предмавсумда илк бор майдонга тушишди, Карим Адееми эса ўз ўрнини асосий таркибда сақлаб қолди. Ҳимоя чизиғидаги қанотларни бор-йўғи 17 ёшли футболчилар Эспарт ва Бискер эгаллаган бўлса, майдон марказида Фаринас ҳаракат қилди.
Ўйин сценарийси ва ҳал қилувчи лаҳзаНоттингем Форест учрашувни фаол бошлаб, юқори прессинг эвазига Барселона футболчиларига дастлабки дақиқаларданоқ жиддий қийинчиликлар туғдирди. Бироқ каталонияликлар рақиб босимига муносиб жавоб қайтариб, майдонни ўз назоратига олишга интилишди ва рақиб бўш зона қолдирмаганига қарамай, охиригача курашишди.
Учрашув тақдирини ҳал қилган вазият баҳснинг сўнгги дақиқаларида юзага келди. Белгиланган ўн икки метрлик жарима зарбасини совуққонлик билан амалга оширган Рафиня Барселона учун қийин кечган учрашувда муқаррар мағлубиятдан қутқариб қолди ва жамоасига турнирдаги илк ғалабани тақдим этди.
…