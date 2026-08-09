Барселона предмавсум баҳсида Ноттингем Форестни таслим этди

·60·Спорт
Барселона предмавсум баҳсида Ноттингем Форестни таслим этди
Қисқача

Барселона Удине шаҳрида бошланган учбурчак турнир доирасида Ноттингем Форестни 1:0 ҳисобида мағлуб этди. Учрашувдаги ягона гол ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда пеналтидан Рафиня томонидан киритилди. Ноттингем Форест баҳсни фаол бошлаб, юқори прессинг орқали каталонияликларга қийинчилик туғдирган бўлса-да, Барселона ўйин охиригача курашиб, турнирдаги илк ғалабасини қўлга киритди.

Шанба оқшомида Удине шаҳрида бошланган учбурчак турнир доирасида Каталониянинг Барселона жамоаси Ноттингем Форест устидан 1:0 ҳисобида драматик ғалаба қозонди. Marca нашри хабар беришича, учрашувдаги ягона гол ўйин охирида, ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда пеналтидан киритилди ва бразилиялик вингер Рафиня жамоасига ғалаба келтирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гарчи Ханси Флик шогирдлари ўйин давомида турлича ҳаракат қилган бўлса-да, охир-оқибат ирода кўрсатиб, муваффақиятга эришишди. Бош мураббий предмавсумнинг ушбу босқичи учун оптимал жисмоний кондицияга эришиш йўлида ҳали кўп ишлаш кераклигини яхши тушунади ва бу ҳолат мутлақо табиий қабул қилинмоқда.

Таркибдаги тажриба ва ёшлар уйғунлиги

Германиялик мутахассис мазкур баҳсда асосий таркиб футболчилари ҳамда ёшлар академияси битирувчиларини ўзаро уйғунлаштирган ҳолда майдонга туширди. Хусусан, мисрлик ҳужумчи Ҳамза Абделкарим Комо ҳамда Бирмингемга қарши баҳслардан сўнг, мазкур учрашувда ҳам марказий ҳужумчи сифатида асосий таркибда имконият олди.

Шунингдек, Фермин Лопес ҳамда Рафиня жорий предмавсумда илк бор майдонга тушишди, Карим Адееми эса ўз ўрнини асосий таркибда сақлаб қолди. Ҳимоя чизиғидаги қанотларни бор-йўғи 17 ёшли футболчилар Эспарт ва Бискер эгаллаган бўлса, майдон марказида Фаринас ҳаракат қилди.

Ўйин сценарийси ва ҳал қилувчи лаҳза

Ноттингем Форест учрашувни фаол бошлаб, юқори прессинг эвазига Барселона футболчиларига дастлабки дақиқаларданоқ жиддий қийинчиликлар туғдирди. Бироқ каталонияликлар рақиб босимига муносиб жавоб қайтариб, майдонни ўз назоратига олишга интилишди ва рақиб бўш зона қолдирмаганига қарамай, охиригача курашишди.

Учрашув тақдирини ҳал қилган вазият баҳснинг сўнгги дақиқаларида юзага келди. Белгиланган ўн икки метрлик жарима зарбасини совуққонлик билан амалга оширган Рафиня Барселона учун қийин кечган учрашувда муқаррар мағлубиятдан қутқариб қолди ва жамоасига турнирдаги илк ғалабани тақдим этди.

БарселонаРафиняНоттингем ФорестХанси ФликЧемпионлар лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью Бернарду Силванинг жисмоний ҳолатига танқидий баҳо бердиЖозе Моуринью Бернарду Силванинг жисмоний ҳолатига танқидий баҳо бердиБугун, 02:31Реал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалабага эришдиРеал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалабага эришдиБугун, 02:10Манчестер Сити да сардорлик тизими ўзгарадиМанчестер Сити да сардорлик тизими ўзгарадиБугун, 01:54Вест Хем Манор Соломон трансфери бўйича Тоттенхем билан келишувга эришдиВест Хем Манор Соломон трансфери бўйича Тоттенхем билан келишувга эришдиБугун, 00:35Реал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалаба қозондиРеал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалаба қозондиБугун, 00:11Евлоев Волкановскига қарши: UFC 333'нинг асосий жанги маълум бўлмоқда!Евлоев Волкановскига қарши: UFC 333'нинг асосий жанги маълум бўлмоқда!Кеча, 23:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)