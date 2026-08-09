Жозе Моуринью Бернарду Силванинг жисмоний ҳолатига танқидий баҳо берди

·106·Спорт
Жозе Моуринью Бернарду Силванинг жисмоний ҳолатига танқидий баҳо берди
Қисқача

Реал Мадрид бош мураббийи Жозе Моуринью Бернарду Силванинг мавсумолди йиғинига паст жисмоний ҳолатда келганини айтди. Будапештда ўтказилган ўртоқлик учрашувида Реал Мадрид Ференсварошни 2:1 ҳисобида мағлуб этди, голларни 41-дақиқада Марио Ривас ва иккинчи бўлим бошида Карлос Эспи киритди. Моуринью Винисиус Жуниор ва Бернарду Силванинг майдонда кам вақт ўтказгани ҳамда позициялар ўзгариши жамоавий уюшқоқликка таъсир қилганини таъкидлади.

Реал Мадрид бош мураббийи Жозе Моуринью жамоадаги илк учрашувини ўтказган яримҳимоячи Бернарду Силванинг жисмоний тайёргарлиги ҳақида очиқча фикр билдирди. Goal.com хабар беришича, тажрибали мутахассис футболчининг мавсумолди йиғинига паст жисмоний ҳолатда келиб қўшилганини таъкидлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Будапештда бўлиб ўтган ўртоқлик учрашувида Реал Мадрид Ференсварош устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Мазкур баҳс "қироллик клуби" учун мавсумолди тайёргарлик доирасидаги навбатдаги синов бўлди.

Ўйин таҳлили ва мураббий хулосалари

Учрашувнинг 41-минутида Марио Ривас ҳисобни очган бўлса, иккинчи бўлиш бошида Карлос Эспи устунликни мустаҳкамлади. Ўйиндан сўнг Реал Мадрид ТВ каналига интервю берган Жозе Моуринью рақибга миннатдорчилик билдириб, ўйин шиддатига юқори баҳо берди.

Шу билан бирга, португалиялик мутахассис танаффусдан кейин жамоа ўйинида тартиб бироз бузилганига эътибор қаратди. Моуриньюнинг сўзларига кўра, Винисиус Жуниор ва Бернарду Силва каби футболчиларнинг майдонда кам вақт ўтказгани ва позициялар ўзгариши жамоавий уюшқоқликка таъсир қилган.

Бернарду Силванинг ҳолати ва Моуриньюнинг режаси

Ёзда Манчестер Сити сафидан икки йиллик шартнома асосида келиб қўшилган Бернарду Силва ўйин диққат марказида бўлди. Бироқ Жозе Моуринью яримҳимоячининг ҳозирги жисмоний имкониятларидан тўлиқ қониқмаганини яширмади.

“Шўрлик йигит таътил пайтида дам олиб, жисмоний ҳолати бироз паст даражада етиб келди”, — деди Моуринью. Таъкидланишича, футболчи терма жамоа сафида Жаҳон чемпионатида иштирок этиб, оғир мавсумни бошдан кечирган.

Мураббий футболчининг ҳозирги жисмоний имкониятларидан келиб чиқиб, уни майдонда 10-рақам позициясига кўчирганини ва у бир нечта чизиқларда ҳаракат қила олишини қўшимча қилди. Реал Мадрид навбатдаги учрашувларини Депортиво Ла Коруна ва Счалке жамоаларига қарши ўтказади.

Жозе МоуриньюБернарду СилваРеал МадридФеренсварошФутбол трансферлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалабага эришдиРеал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалабага эришдиБугун, 02:10Барселона предмавсум баҳсида Ноттингем Форестни таслим этдиБарселона предмавсум баҳсида Ноттингем Форестни таслим этдиБугун, 01:55Манчестер Сити да сардорлик тизими ўзгарадиМанчестер Сити да сардорлик тизими ўзгарадиБугун, 01:54Вест Хем Манор Соломон трансфери бўйича Тоттенхем билан келишувга эришдиВест Хем Манор Соломон трансфери бўйича Тоттенхем билан келишувга эришдиБугун, 00:35Реал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалаба қозондиРеал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалаба қозондиБугун, 00:11Евлоев Волкановскига қарши: UFC 333'нинг асосий жанги маълум бўлмоқда!Евлоев Волкановскига қарши: UFC 333'нинг асосий жанги маълум бўлмоқда!Кеча, 23:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)