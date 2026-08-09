Жозе Моуринью Бернарду Силванинг жисмоний ҳолатига танқидий баҳо берди
Реал Мадрид бош мураббийи Жозе Моуринью Бернарду Силванинг мавсумолди йиғинига паст жисмоний ҳолатда келганини айтди. Будапештда ўтказилган ўртоқлик учрашувида Реал Мадрид Ференсварошни 2:1 ҳисобида мағлуб этди, голларни 41-дақиқада Марио Ривас ва иккинчи бўлим бошида Карлос Эспи киритди. Моуринью Винисиус Жуниор ва Бернарду Силванинг майдонда кам вақт ўтказгани ҳамда позициялар ўзгариши жамоавий уюшқоқликка таъсир қилганини таъкидлади.
Реал Мадрид бош мураббийи Жозе Моуринью жамоадаги илк учрашувини ўтказган яримҳимоячи Бернарду Силванинг жисмоний тайёргарлиги ҳақида очиқча фикр билдирди. Goal.com хабар беришича, тажрибали мутахассис футболчининг мавсумолди йиғинига паст жисмоний ҳолатда келиб қўшилганини таъкидлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Будапештда бўлиб ўтган ўртоқлик учрашувида Реал Мадрид Ференсварош устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Мазкур баҳс "қироллик клуби" учун мавсумолди тайёргарлик доирасидаги навбатдаги синов бўлди.
Ўйин таҳлили ва мураббий хулосалариУчрашувнинг 41-минутида Марио Ривас ҳисобни очган бўлса, иккинчи бўлиш бошида Карлос Эспи устунликни мустаҳкамлади. Ўйиндан сўнг Реал Мадрид ТВ каналига интервю берган Жозе Моуринью рақибга миннатдорчилик билдириб, ўйин шиддатига юқори баҳо берди.
Шу билан бирга, португалиялик мутахассис танаффусдан кейин жамоа ўйинида тартиб бироз бузилганига эътибор қаратди. Моуриньюнинг сўзларига кўра, Винисиус Жуниор ва Бернарду Силва каби футболчиларнинг майдонда кам вақт ўтказгани ва позициялар ўзгариши жамоавий уюшқоқликка таъсир қилган.
Бернарду Силванинг ҳолати ва Моуриньюнинг режасиЁзда Манчестер Сити сафидан икки йиллик шартнома асосида келиб қўшилган Бернарду Силва ўйин диққат марказида бўлди. Бироқ Жозе Моуринью яримҳимоячининг ҳозирги жисмоний имкониятларидан тўлиқ қониқмаганини яширмади.
“Шўрлик йигит таътил пайтида дам олиб, жисмоний ҳолати бироз паст даражада етиб келди”, — деди Моуринью. Таъкидланишича, футболчи терма жамоа сафида Жаҳон чемпионатида иштирок этиб, оғир мавсумни бошдан кечирган.
Мураббий футболчининг ҳозирги жисмоний имкониятларидан келиб чиқиб, уни майдонда 10-рақам позициясига кўчирганини ва у бир нечта чизиқларда ҳаракат қила олишини қўшимча қилди. Реал Мадрид навбатдаги учрашувларини Депортиво Ла Коруна ва Счалке жамоаларига қарши ўтказади.
…