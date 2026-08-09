Эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Эркак саккиз йил бирга яшаган рафиқасининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансублигини билиб қолди. Тўй арафасида аёл саломатлигида ҳеч қандай муаммо йўқлигини айтган, шундан сўнг жуфтлик турмуш қурган. Бу хусусият нима сабабдан никоҳдан олдин ёки саккиз йиллик оилавий ҳаёт давомида аниқланмагани, шунингдек, ҳолат қайси тиббий текширув натижасида маълум бўлгани ҳозирча номаълум.
Тўй арафасида аёл саломатлигида ҳеч қандай муаммо йўқлигини айтган. Шундан сўнг жуфтлик турмуш қуриб, саккиз йил давомида бирга яшаган.
Бироқ орадан йиллар ўтгач, эркак рафиқасининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансублигини билиб қолган. Бу маълумот унинг учун кутилмаган ҳолат бўлгани айтилмоқда.
Энг кўп савол туғдираётган жиҳат, мазкур хусусият нима сабабдан никоҳдан олдин ёки саккиз йиллик оилавий ҳаёт давомида аниқланмаганидир. Шунингдек, бу ҳолат қандай тиббий текширув натижасида маълум бўлгани ҳақида ҳам ҳозирча аниқ маълумот берилмаган.
Воқеанинг бошқа тафсилотлари очиқланмагани сабабли, ҳолат юзасидан турли саволлар ҳали жавобсиз қолмоқда.
…