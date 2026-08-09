Эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди

·157·Дунё
Эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Қисқача

Эркак саккиз йил бирга яшаган рафиқасининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансублигини билиб қолди. Тўй арафасида аёл саломатлигида ҳеч қандай муаммо йўқлигини айтган, шундан сўнг жуфтлик турмуш қурган. Бу хусусият нима сабабдан никоҳдан олдин ёки саккиз йиллик оилавий ҳаёт давомида аниқланмагани, шунингдек, ҳолат қайси тиббий текширув натижасида маълум бўлгани ҳозирча номаълум.

Тўй арафасида аёл саломатлигида ҳеч қандай муаммо йўқлигини айтган. Шундан сўнг жуфтлик турмуш қуриб, саккиз йил давомида бирга яшаган.

Бироқ орадан йиллар ўтгач, эркак рафиқасининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансублигини билиб қолган. Бу маълумот унинг учун кутилмаган ҳолат бўлгани айтилмоқда.

Энг кўп савол туғдираётган жиҳат, мазкур хусусият нима сабабдан никоҳдан олдин ёки саккиз йиллик оилавий ҳаёт давомида аниқланмаганидир. Шунингдек, бу ҳолат қандай тиббий текширув натижасида маълум бўлгани ҳақида ҳам ҳозирча аниқ маълумот берилмаган.

Воқеанинг бошқа тафсилотлари очиқланмагани сабабли, ҳолат юзасидан турли саволлар ҳали жавобсиз қолмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этдиЛойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этдиБугун, 05:59Шўх Момота исмли оқ айиқча бошига конус кийиб, қилиқлари билан интернетни забт этдиШўх Момота исмли оқ айиқча бошига конус кийиб, қилиқлари билан интернетни забт этдиБугун, 05:43Пентагонда кутилмаган истеъфо: Украинага ёрдам беришни мувофиқлаштирувчи генерал ҳайдалди!Пентагонда кутилмаган истеъфо: Украинага ёрдам беришни мувофиқлаштирувчи генерал ҳайдалди!Кеча, 23:41Будапешт марказида «саргардон» тўнғиз метро ҳаракатини тўхтатиб қўйдиБудапешт марказида «саргардон» тўнғиз метро ҳаракатини тўхтатиб қўйдиКеча, 23:29Ҳўрмуз бўғози бўйича келишув яқин: Эрон қандай шарт қўймоқда?Ҳўрмуз бўғози бўйича келишув яқин: Эрон қандай шарт қўймоқда?Кеча, 23:242,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказидаКеча, 16:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди