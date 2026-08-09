Amazonнинг Техасдаги янги лойиҳаси АҚШдаги энг йирик экологик ифлослантирувчига айланиши мумкин

·47·Техно
Amazonнинг Техасдаги янги лойиҳаси АҚШдаги энг йирик экологик ифлослантирувчига айланиши мумкин
Қисқача

Amazon компаниясининг Техас штати Пекос округида қуришни режалаштираётган маълумотлар маркази учун табиий газда ишлайдиган стансия йилига 33 миллион тонна карбонат ангидрид чиқариши мумкин. Бу кўрсаткич АҚШдаги амалдаги бошқа электр стансияларининг чиқиндиларидан юқори бўлиб, мажмуа мамлакатдаги энг йирик иқлим ифлослантирувчи манбалардан бирига айланиши эҳтимоли бор.

Amazon компаниясининг АҚШнинг Техас штати Пекос округида барпо этилиши режалаштирилган йирик маълумотлар маркази мамлакатдаги энг йирик иқлим ифлослантирувчи манбалардан бирига айланиши мумкин. Те Нев Ёрк Times нашри тарқатган маълумотларга кўра, мазкур технологик мажмуа учун мўлжалланган махсус станция табиий газ ёрдамида ишлайди ва йилига 33 миллион тонна карбонат ангидрид газини атмосферага чиқариш учун рухсатномага эга бўлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу кўрсаткич АҚШдаги бошқа ҳар қандай амалдаги электр станциясининг чиқиндилар ҳажмидан ҳам юқори эканлиги мутахассисларни ташвишга солмоқда. Маълумотлар марказларининг электр энергияси нархига салбий таъсири ва энергия тақчиллиги масалалари ҳозирда жамоатчилик ҳамда сиёсатчилар ўртасида жиддий норозиликларга сабаб бўлмоқда. Шу боисдан ҳам йирик технология гигантлари ўз объектларини энергия билан узлуксиз таъминлаш учун мустақил генерация манбаларини қидиришга мажбур бўлмоқда.

Сунъий интеллект ва углерод изининг ўсиши

Сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши ва уларга бўлган талабнинг ортиши Amazon компаниясининг углерод чиқиндилари кўрсаткичига бевосита таъсир кўрсатди. Компания тақдим этган ҳисоботларга кўра, ўтган йили унинг иссиқхона газлари чиқиндилари 16 фоизга ошган. Бу ҳолат корпорациянинг 2040-йилга бориб углерод чиқиндиларини нолга тушириш ҳақидаги асосий мақсадларига зид келади.

Бироқ сунъий интеллект инфратузилмасини қувватлантириш учун электр энергиясига бўлган эҳтиёж мисли кўрилмаган даражада ошиб бормоқда. Натижада Amazon ва бошқа йирик технология компаниялари улкан табиий газ станцияларини ривожлантиришга фаол сармоя киритишмоқда. Бу эса экологик ташаббуслар ва энергия хавфсизлигини таъминлаш ўртасидаги зидиятларни янада кучайтирмоқда.

Томонларнинг расмий позицияси

Amazon вакиллари мазкур танқидларга муносабат билдириб, Техасдаги янги маълумотлар маркази маҳаллий оилалар учун электр энергияси нархининг ошишига олиб келмаслигини таъкидладилар. Компания вакилининг сўзларига кўра, мажмуа бутунлай янги он-сите генерация қувватлари ҳисобидан қувватланади ва бу истеъмолчиларга қўшимча юклама келтириб чиқармайди.

Шу билан бирга, компания вакили иқлим ўзгаришига қарши кураш борасидаги вазият ўзгарганини тан олди. "Дунё биз иқлим кафолатига асос солган пайтдагидан ҳозир бошқача кўринишга эга, бироқ бизнинг мажбуриятларимиз ўзгармаган", дея қайд этди Amazon вакили ўз баёнотида. Гарчи технология гиганти экологик мақсадларга содиқлигини таъкидласа-да, амалдаги йирик қазилма ёқилғи лойиҳалари келажакдаги иқлим стратегияларига қандай таъсир қилиши ҳозирча номаълум бўлиб қолмоқда.

AmazonМаълумотлар марказиЭкологияСунъий интеллектТехас
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OnePlus Европа бозорини тарк этмоқда ва фойдаланувчиларга совғалар тарқатмоқдаOnePlus Европа бозорини тарк этмоқда ва фойдаланувчиларга совғалар тарқатмоқдаБугун, 06:54Коинотда япон ракетасининг қолдиғи жуда аниқ суратга олиндиКоинотда япон ракетасининг қолдиғи жуда аниқ суратга олиндиБугун, 04:28Даркнетга Boeing самолётларининг махфий чизмалари сизиб чиқдиДаркнетга Boeing самолётларининг махфий чизмалари сизиб чиқдиБугун, 03:20Redmi 17 Европада сотувга чиқди: 7500 мА·ч батарея ва 120 Hz экранRedmi 17 Европада сотувга чиқди: 7500 мА·ч батарея ва 120 Hz экранБугун, 01:29OpenAI тақдимотлар тайёрловчи НехтСлиде стартапини сотиб олдиOpenAI тақдимотлар тайёрловчи НехтСлиде стартапини сотиб олдиБугун, 00:58Nvidia RTX Spark N1X процессори Geekbench синовида рақобатчиларини ортда қолдирдиNvidia RTX Spark N1X процессори Geekbench синовида рақобатчиларини ортда қолдирдиБугун, 00:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди