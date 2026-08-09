Amazonнинг Техасдаги янги лойиҳаси АҚШдаги энг йирик экологик ифлослантирувчига айланиши мумкин
Amazon компаниясининг Техас штати Пекос округида қуришни режалаштираётган маълумотлар маркази учун табиий газда ишлайдиган стансия йилига 33 миллион тонна карбонат ангидрид чиқариши мумкин. Бу кўрсаткич АҚШдаги амалдаги бошқа электр стансияларининг чиқиндиларидан юқори бўлиб, мажмуа мамлакатдаги энг йирик иқлим ифлослантирувчи манбалардан бирига айланиши эҳтимоли бор.
Amazon компаниясининг АҚШнинг Техас штати Пекос округида барпо этилиши режалаштирилган йирик маълумотлар маркази мамлакатдаги энг йирик иқлим ифлослантирувчи манбалардан бирига айланиши мумкин. Те Нев Ёрк Times нашри тарқатган маълумотларга кўра, мазкур технологик мажмуа учун мўлжалланган махсус станция табиий газ ёрдамида ишлайди ва йилига 33 миллион тонна карбонат ангидрид газини атмосферага чиқариш учун рухсатномага эга бўлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу кўрсаткич АҚШдаги бошқа ҳар қандай амалдаги электр станциясининг чиқиндилар ҳажмидан ҳам юқори эканлиги мутахассисларни ташвишга солмоқда. Маълумотлар марказларининг электр энергияси нархига салбий таъсири ва энергия тақчиллиги масалалари ҳозирда жамоатчилик ҳамда сиёсатчилар ўртасида жиддий норозиликларга сабаб бўлмоқда. Шу боисдан ҳам йирик технология гигантлари ўз объектларини энергия билан узлуксиз таъминлаш учун мустақил генерация манбаларини қидиришга мажбур бўлмоқда.
Сунъий интеллект ва углерод изининг ўсишиСунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши ва уларга бўлган талабнинг ортиши Amazon компаниясининг углерод чиқиндилари кўрсаткичига бевосита таъсир кўрсатди. Компания тақдим этган ҳисоботларга кўра, ўтган йили унинг иссиқхона газлари чиқиндилари 16 фоизга ошган. Бу ҳолат корпорациянинг 2040-йилга бориб углерод чиқиндиларини нолга тушириш ҳақидаги асосий мақсадларига зид келади.
Бироқ сунъий интеллект инфратузилмасини қувватлантириш учун электр энергиясига бўлган эҳтиёж мисли кўрилмаган даражада ошиб бормоқда. Натижада Amazon ва бошқа йирик технология компаниялари улкан табиий газ станцияларини ривожлантиришга фаол сармоя киритишмоқда. Бу эса экологик ташаббуслар ва энергия хавфсизлигини таъминлаш ўртасидаги зидиятларни янада кучайтирмоқда.
Томонларнинг расмий позициясиAmazon вакиллари мазкур танқидларга муносабат билдириб, Техасдаги янги маълумотлар маркази маҳаллий оилалар учун электр энергияси нархининг ошишига олиб келмаслигини таъкидладилар. Компания вакилининг сўзларига кўра, мажмуа бутунлай янги он-сите генерация қувватлари ҳисобидан қувватланади ва бу истеъмолчиларга қўшимча юклама келтириб чиқармайди.
Шу билан бирга, компания вакили иқлим ўзгаришига қарши кураш борасидаги вазият ўзгарганини тан олди. "Дунё биз иқлим кафолатига асос солган пайтдагидан ҳозир бошқача кўринишга эга, бироқ бизнинг мажбуриятларимиз ўзгармаган", дея қайд этди Amazon вакили ўз баёнотида. Гарчи технология гиганти экологик мақсадларга содиқлигини таъкидласа-да, амалдаги йирик қазилма ёқилғи лойиҳалари келажакдаги иқлим стратегияларига қандай таъсир қилиши ҳозирча номаълум бўлиб қолмоқда.
…