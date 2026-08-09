Реал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалабага эришди
Реал Мадрид Шанба куни Венгрияда ўтказилган ўртоқлик учрашувида Ференкваросни 2:1 ҳисобида мағлуб етди. Марио Ривас 41-дақиқада бурчак тўпидан кейин боши билан аниқ зарба бериб, мадридликларни олдинга олиб чиқди. Учрашув давомида Арда Гюлер, Ендрикк ва Браҳим Диаз хавфли вазиятлар яратди, бироқ Ференкварос дарвозабони Ендриккнинг зарбасини қайтарди. Иккинчи бўлимда мезбонлар босимни кучайтирганига қарамай, Реал Мадрид устунликни сақлаб қолди.
Шанба куни бўлиб ўтган ўртоқлик учрашувида Испаниянинг Реал Мадрид клуби Венгриянинг Ференкварос жамоасини 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Гарчи мадридликлар учрашув давомида сезиларли устунликка эришган бўлсалар-да, иккинчи бўлимда мезбонларнинг фаоллашуви охиригача интриқани сақлаб қолишга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув шиддатли ҳужумлар остида бошланди. Дастлабки дақиқаларданоқ майдонга тушган Арда Гюлер 7-дақиқада жарима майдони ташқарисидан дарвозани нишонга олган бўлса-да, унинг зарбаси устун ёнидан ўтиб кетди. Oraдан тўрт дақиқа ўтиб Эндрик яқин масофадан дарвозани ишғол эта олмади. Мезбонлар сафида ҳам Даниел Арзани фаоллик кўрсатиб, 4 ва 10-дақиқаларда хавфли вазиятлар яратишга ҳаракат қилди, бироқ бу уринишлар Реал Мадрид дарвозасига жиддий хавф туғдирмади.
Биринчи бўлимнинг ўрталарига келиб ҳам испанияликлар босимни тўхтатмади. Браҳим Диаз 14-дақиқада ноаниқ зарба йўллаган бўлса, 37-дақиқада Ференкварос дарвозабони Эндрикнинг кучли зарбасини маҳорат билан қайтариб қолди. Шунга қарамай, учрашувдаги ҳисоб бўлим охирида очилди.
Биринчи бўлимдаги гол ва иккинчи бўлимдаги ўзгаришларixbt.com ва халқаро спорт нашрлари маълумотига кўра, 41-дақиқада бурчак тўпидан узатилган тўпни Алексис Сериа шеригига етказиб берди ва Марио Ривас яқин масофадан боши билан аниқ зарба бериб, Реал Мадридни олдинга олиб чиқди. Бўлим охиригача венгерлар ҳисобни тенглаштиришга интилди, хусусан, 42-дақиқада Zenте Варга дарвозани ишғол қилиши мумкин эди, аммо унинг зарбаси ноаниқ чиқди.
Иккинчи бўлим бошида ҳар икки мураббий ҳам таркибда кескин ўзгаришларни амалга оширди. Реал Мадрид сафида майдонга Винисиус Жуниор, Бернардо Силва, Трент Александер-Арнолд, Антонио Рюдигер, Деан Ҳуижсен ҳамда Карлос Эспи каби футболчилар туширилди. Ференкварос ҳам ўз таркибини сезиларли даражада янгилаб, ўйин динамикасини ўзгартиришга уринди.
Ўйиннинг сўнгги дақиқаларигача венгерлар босимни кучайтириб, мухлисларга ҳақиқий курашни тақдим этди. Шунга қарамай, тажрибали Реал Мадрид футболчлари устунликни сақлаб қолиб, ўртоқлик учрашувида якуний ғалабани расмийлаштиришди.
…