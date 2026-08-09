Реал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалабага эришди

·60·Спорт
Реал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалабага эришди
Қисқача

Реал Мадрид Шанба куни Венгрияда ўтказилган ўртоқлик учрашувида Ференкваросни 2:1 ҳисобида мағлуб етди. Марио Ривас 41-дақиқада бурчак тўпидан кейин боши билан аниқ зарба бериб, мадридликларни олдинга олиб чиқди. Учрашув давомида Арда Гюлер, Ендрикк ва Браҳим Диаз хавфли вазиятлар яратди, бироқ Ференкварос дарвозабони Ендриккнинг зарбасини қайтарди. Иккинчи бўлимда мезбонлар босимни кучайтирганига қарамай, Реал Мадрид устунликни сақлаб қолди.

Шанба куни бўлиб ўтган ўртоқлик учрашувида Испаниянинг Реал Мадрид клуби Венгриянинг Ференкварос жамоасини 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Гарчи мадридликлар учрашув давомида сезиларли устунликка эришган бўлсалар-да, иккинчи бўлимда мезбонларнинг фаоллашуви охиригача интриқани сақлаб қолишга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув шиддатли ҳужумлар остида бошланди. Дастлабки дақиқаларданоқ майдонга тушган Арда Гюлер 7-дақиқада жарима майдони ташқарисидан дарвозани нишонга олган бўлса-да, унинг зарбаси устун ёнидан ўтиб кетди. Oraдан тўрт дақиқа ўтиб Эндрик яқин масофадан дарвозани ишғол эта олмади. Мезбонлар сафида ҳам Даниел Арзани фаоллик кўрсатиб, 4 ва 10-дақиқаларда хавфли вазиятлар яратишга ҳаракат қилди, бироқ бу уринишлар Реал Мадрид дарвозасига жиддий хавф туғдирмади.

Биринчи бўлимнинг ўрталарига келиб ҳам испанияликлар босимни тўхтатмади. Браҳим Диаз 14-дақиқада ноаниқ зарба йўллаган бўлса, 37-дақиқада Ференкварос дарвозабони Эндрикнинг кучли зарбасини маҳорат билан қайтариб қолди. Шунга қарамай, учрашувдаги ҳисоб бўлим охирида очилди.

Биринчи бўлимдаги гол ва иккинчи бўлимдаги ўзгаришлар

ixbt.com ва халқаро спорт нашрлари маълумотига кўра, 41-дақиқада бурчак тўпидан узатилган тўпни Алексис Сериа шеригига етказиб берди ва Марио Ривас яқин масофадан боши билан аниқ зарба бериб, Реал Мадридни олдинга олиб чиқди. Бўлим охиригача венгерлар ҳисобни тенглаштиришга интилди, хусусан, 42-дақиқада Zenте Варга дарвозани ишғол қилиши мумкин эди, аммо унинг зарбаси ноаниқ чиқди.

Иккинчи бўлим бошида ҳар икки мураббий ҳам таркибда кескин ўзгаришларни амалга оширди. Реал Мадрид сафида майдонга Винисиус Жуниор, Бернардо Силва, Трент Александер-Арнолд, Антонио Рюдигер, Деан Ҳуижсен ҳамда Карлос Эспи каби футболчилар туширилди. Ференкварос ҳам ўз таркибини сезиларли даражада янгилаб, ўйин динамикасини ўзгартиришга уринди.

Ўйиннинг сўнгги дақиқаларигача венгерлар босимни кучайтириб, мухлисларга ҳақиқий курашни тақдим этди. Шунга қарамай, тажрибали Реал Мадрид футболчлари устунликни сақлаб қолиб, ўртоқлик учрашувида якуний ғалабани расмийлаштиришди.

Реал МадридФеренкваросЎртоқлик учрашувиМарио РивасФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью Бернарду Силванинг жисмоний ҳолатига танқидий баҳо бердиЖозе Моуринью Бернарду Силванинг жисмоний ҳолатига танқидий баҳо бердиБугун, 02:31Барселона предмавсум баҳсида Ноттингем Форестни таслим этдиБарселона предмавсум баҳсида Ноттингем Форестни таслим этдиБугун, 01:55Манчестер Сити да сардорлик тизими ўзгарадиМанчестер Сити да сардорлик тизими ўзгарадиБугун, 01:54Вест Хем Манор Соломон трансфери бўйича Тоттенхем билан келишувга эришдиВест Хем Манор Соломон трансфери бўйича Тоттенхем билан келишувга эришдиБугун, 00:35Реал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалаба қозондиРеал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалаба қозондиБугун, 00:11Евлоев Волкановскига қарши: UFC 333'нинг асосий жанги маълум бўлмоқда!Евлоев Волкановскига қарши: UFC 333'нинг асосий жанги маълум бўлмоқда!Кеча, 23:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)