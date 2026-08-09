Даркнетга Boeing самолётларининг махфий чизмалари сизиб чиқди

·158·Техно
Даркнетга Boeing самолётларининг махфий чизмалари сизиб чиқди
Қисқача

Boeing 737 ва Boeing 787 самолётларига оид 70 гигабайт ҳажмдаги техник ҳужжатлар ва муҳандислик чизмалари даркнетда 200 минг АҚШ долларига сотувга қўйилди. Архивда ишчи чизмалар, СТЕП-файллар, 3D моделлар, материаллар спецификацияси, ишлаб чиқариш жиҳозлари ва деталларни ясаш жараёнларига оид маълумотлар борлиги айтилмоқда.

Жаҳон авиациясининг етакчи ишлаб чиқарувчиларидан бири бўлган Boeing компаниясига тегишли муҳим техник ҳужжатлар ва муҳандислик чизмалари даркнетда сотувга қўйилди. Мазкур ҳолат нафақат корпоратив хавфсизликка, балки халқаро даражадаги экспорт назоратига ҳам жиддий хавф туғдириши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, номаълум хакер умумий ҳажм 70 гигабайтни ташкил этувчи йирик архивни сотувга чиқарган. Ушбу ҳужжатлар Boeing 737 ва Boeing 787 лайнерларини ишлаб чиқариш жараёнлари билан бевосита боғлиқ бўлиб, улар учун 200 минг АҚШ доллари миқдорида нарх белгиланган. Шу билан бирга, сотувчи нархни муҳокама қилишга тайёрлигини билдирган.

Сизиб чиққан маълумотлар таркиби ва манбаси

Мутахассисларнинг таҳлил қилишича, маълумотларнинг тахминий манбаси сифатида АҚШда фаолият юритувчи ва Япониянинг Секисуи Чемикал корпорациясига тегишли бўлган СEКИSUI Аэроспасе компанияси кўрсатилмоқда. Ушбу корхона композицион ҳамда термопластик материаллардан авиация компонентларини ишлаб чиқариб, Boeing дастурлари учун асосий етакчи таъминотчилардан бири саналади.

Сотувчининг таъкидлашича, қўлга киритилган архив қуйидаги муҳим техник материалларни ўз ичига олади:

  • ПДФ форматидаги ишчи чизмалар ва муҳандислик СТEП-файллари
  • Уч ўлчамли (3D) моделлар ҳамда материал ва бутловчи қисмлар спецификациялари
  • Ишлаб чиқариш жиҳозлари ҳақидаги маълумотлар ва деталларни ясаш технологик жараёнлари тавсифи
  • Boeing каталог рақамлари, фюзеляж, қанот, куч тузилмалари ва интерер элементларига оид ҳужжатлар

Хавфсизлик ва экспорт назорати масалалари

Мутахассислар тақдим этилган маълумотлар орасида АҚШнинг экспорт назорати билан тартибга солинувчи махсус маркировкага эга ҳужжатлар борлигини алоҳида таъкидламоқда. Агар ушбу файллар ҳақиқатан ҳам аслига мос ва тўғри бўлса, уларнинг учинчи шахсларга сотилиши техник маълумотларни узатиш ҳамда экспорт қилиш бўйича қатъий америкалик чекловларнинг бузилишига олиб келиши мумкин.

Маълумот учун, СEКИSUI Аэроспасе фақатгина Boeing билан чекланиб қолмайди. Компаниянинг мижозлари ва ҳамкорлари қаторига Спирит АэроСйстеms, Триумпҳ Груп, шунингдек, NASA, Lockheed Martin ва Northrop Grumman каби йирик аэрокосмик ташкилотлар ҳам киради. Бироқ, ҳозирча мазкур кенг кўламли сизиб чиқиш бошқа муассасаларнинг махфий материалларига дахл қилгани ҳақида ҳеч қандай расмий тасдиқ йўқ.

BoeingДаркнетКиберхавфсизликАвиацияСEКИSUI Аэроспасе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI ходимлари акцияларини 7 миллиард долларга сотиб олдиOpenAI ходимлари акцияларини 7 миллиард долларга сотиб олдиБугун, 05:22Сунъий интеллект хуружлари кўпайгани сабабли OpenAI янги кибер моделни тақдим этдиСунъий интеллект хуружлари кўпайгани сабабли OpenAI янги кибер моделни тақдим этдиБугун, 04:55Jeff Bezos Ливерпул футбол клубидан улуш сотиб олиши мумкинJeff Bezos Ливерпул футбол клубидан улуш сотиб олиши мумкинБугун, 04:21Атоммаш AES ускуналари сифатини текшириш учун роботни ишга туширдиАтоммаш AES ускуналари сифатини текшириш учун роботни ишга туширдиБугун, 03:58Рипплинг ва Рунлаер стартапи ўртасида патент можароси бошландиРипплинг ва Рунлаер стартапи ўртасида патент можароси бошландиБугун, 03:29Alphabet сунъий интеллект харажатларини қоплаш учун $25 миллиардгача қарз жалб қилмоқдаAlphabet сунъий интеллект харажатларини қоплаш учун $25 миллиардгача қарз жалб қилмоқдаБугун, 03:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди