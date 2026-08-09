Даркнетга Boeing самолётларининг махфий чизмалари сизиб чиқди
Boeing 737 ва Boeing 787 самолётларига оид 70 гигабайт ҳажмдаги техник ҳужжатлар ва муҳандислик чизмалари даркнетда 200 минг АҚШ долларига сотувга қўйилди. Архивда ишчи чизмалар, СТЕП-файллар, 3D моделлар, материаллар спецификацияси, ишлаб чиқариш жиҳозлари ва деталларни ясаш жараёнларига оид маълумотлар борлиги айтилмоқда.
Жаҳон авиациясининг етакчи ишлаб чиқарувчиларидан бири бўлган Boeing компаниясига тегишли муҳим техник ҳужжатлар ва муҳандислик чизмалари даркнетда сотувга қўйилди. Мазкур ҳолат нафақат корпоратив хавфсизликка, балки халқаро даражадаги экспорт назоратига ҳам жиддий хавф туғдириши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, номаълум хакер умумий ҳажм 70 гигабайтни ташкил этувчи йирик архивни сотувга чиқарган. Ушбу ҳужжатлар Boeing 737 ва Boeing 787 лайнерларини ишлаб чиқариш жараёнлари билан бевосита боғлиқ бўлиб, улар учун 200 минг АҚШ доллари миқдорида нарх белгиланган. Шу билан бирга, сотувчи нархни муҳокама қилишга тайёрлигини билдирган.
Сизиб чиққан маълумотлар таркиби ва манбасиМутахассисларнинг таҳлил қилишича, маълумотларнинг тахминий манбаси сифатида АҚШда фаолият юритувчи ва Япониянинг Секисуи Чемикал корпорациясига тегишли бўлган СEКИSUI Аэроспасе компанияси кўрсатилмоқда. Ушбу корхона композицион ҳамда термопластик материаллардан авиация компонентларини ишлаб чиқариб, Boeing дастурлари учун асосий етакчи таъминотчилардан бири саналади.
Сотувчининг таъкидлашича, қўлга киритилган архив қуйидаги муҳим техник материалларни ўз ичига олади:
- ПДФ форматидаги ишчи чизмалар ва муҳандислик СТEП-файллари
- Уч ўлчамли (3D) моделлар ҳамда материал ва бутловчи қисмлар спецификациялари
- Ишлаб чиқариш жиҳозлари ҳақидаги маълумотлар ва деталларни ясаш технологик жараёнлари тавсифи
- Boeing каталог рақамлари, фюзеляж, қанот, куч тузилмалари ва интерер элементларига оид ҳужжатлар
Хавфсизлик ва экспорт назорати масалалариМутахассислар тақдим этилган маълумотлар орасида АҚШнинг экспорт назорати билан тартибга солинувчи махсус маркировкага эга ҳужжатлар борлигини алоҳида таъкидламоқда. Агар ушбу файллар ҳақиқатан ҳам аслига мос ва тўғри бўлса, уларнинг учинчи шахсларга сотилиши техник маълумотларни узатиш ҳамда экспорт қилиш бўйича қатъий америкалик чекловларнинг бузилишига олиб келиши мумкин.
Маълумот учун, СEКИSUI Аэроспасе фақатгина Boeing билан чекланиб қолмайди. Компаниянинг мижозлари ва ҳамкорлари қаторига Спирит АэроСйстеms, Триумпҳ Груп, шунингдек, NASA, Lockheed Martin ва Northrop Grumman каби йирик аэрокосмик ташкилотлар ҳам киради. Бироқ, ҳозирча мазкур кенг кўламли сизиб чиқиш бошқа муассасаларнинг махфий материалларига дахл қилгани ҳақида ҳеч қандай расмий тасдиқ йўқ.
…