Будапешт марказида «саргардон» тўнғиз метро ҳаракатини тўхтатиб қўйди

·85·Дунё
Будапешт марказида «саргардон» тўнғиз метро ҳаракатини тўхтатиб қўйди
Қисқача

Будапешт марказидаги «Лаёш Кошут майдони» метро бекатига кириб қолган тўнғиз сабаб йўловчилар эвакуация қилиниб, M2 йўналишида поездлар ҳаракати вақтинча тўхтатилди. БКВ ходимлари бекатни ёпиб, йўловчилар учун махсус автобуслар қатновини йўлга қўйди. Фавқулодда вазиятлар хизмати тўнғизни тутган, бироқ унинг оғир яралангани аниқлангач, ветеринар уни отиб ташлаш (ухлатиш) ҳақида қарор қабул қилган.

Венгрия пойтахти Будапешт марказида кутилмаган ва фавқулодда ҳодиса юз берди. Шаҳар кўчалари бўйлаб кезиб юрган тўнғиз метро бекатига тушиб кетиши оқибатида йўловчилар зудлик билан эвакуация қилинди ҳамда поездлар қатнови вақтинча тўхтатилди.

Бу ҳақда Будапешт транспорт компанияси (BKV) расмий маълумот тарқатди.

Вагонга кирган «кутилмаган йўловчи» ва тезкор эвакуация

Транспорт компанияси вакилларининг маълум қилишича, ёвойи ҳайвон кутилмаганда «Лайош Кошут майдони» метро бекатида пайдо бўлган:

«Ҳайвон қисқа вақтга вагонлардан бирига кириб олган, хайриятки, ҳеч бир йўловчи жабрланмаган. Кейин эса у вагондан чиқиб, хизмат зинаси орқали пастга тушган ва бекатда турган поезд остига кириб олиб яширинган. BKV ходимлари зудлик билан бекатдаги одамларни эвакуация қилиб, ҳудудни ёпишди. Барча йўловчилар бекатни хавфсиз тарзда тарк этишди», — дейилади BKV баёнотида.

Ушбу фавқулодда вазият сабабли метронинг M2 йўналишида поездлар ҳаракати вақтинча чекланиб, йўловчилар учун махсус автобуслар қатнови йўлга қўйилди.

Будапешт мэрининг муносабати ва ветеринар қарори

Воқеа жойига етиб келган фавқулодда вазиятлар хизмати ходимлари тўнғизни тутишга муваффақ бўлишган. Бироқ текширув давомида ҳайвоннинг оғир яралангани аниқланган. Чақирилган ветеринар шифокор вазиятни баҳолаб, одамлар хавфсизлиги ва ҳайвоннинг азобланишининг олдини олиш мақсадида уни отиб ташлаш (ухлатиш) ҳақида қарор қабул қилган.

Венгрия Миллий овчилик палатаси матбуот котиби Аттила Фелдварининг таъкидлашича, ёвойи тўнғизлар аҳоли гавжум жойларда инсонлар учун жиддий хавф туғдириши мумкин. Шу сабабли бундай вазиятларда уларни зарарсизлантиришнинг энг хавфсиз йўли ушбу усул ҳисобланади.

Будапешт мэри Гергелий Карачон ҳам Facebook ижтимоий тармоғидаги саҳифасида ушбу ғаройиб ҳодисага муносабат билдирди:

«Бундай воқеа ҳақида ёзишимга тўғри келишини ҳеч қачон ўйламаган эдим. Тўнғиз “Лайош Кошут майдони” каби марказий метро бекатига қандай қилиб кириб қолгани ҳозирча жумбоқлигича қолмоқда», — деб ёзади шаҳар мэри.

Ҳозирда ҳайвоннинг қаерда яралангани ва шаҳар марказидаги метро бекатига қандай етиб келгани юзасидан суриштирув ишлари олиб борилмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

БудапештВенгрияБКВГергей Карачон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этдиЛойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этдиБугун, 05:59Шўх Момота исмли оқ айиқча бошига конус кийиб, қилиқлари билан интернетни забт этдиШўх Момота исмли оқ айиқча бошига конус кийиб, қилиқлари билан интернетни забт этдиБугун, 05:43Эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолдиЭркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолдиБугун, 05:37Пентагонда кутилмаган истеъфо: Украинага ёрдам беришни мувофиқлаштирувчи генерал ҳайдалди!Пентагонда кутилмаган истеъфо: Украинага ёрдам беришни мувофиқлаштирувчи генерал ҳайдалди!Кеча, 23:41Ҳўрмуз бўғози бўйича келишув яқин: Эрон қандай шарт қўймоқда?Ҳўрмуз бўғози бўйича келишув яқин: Эрон қандай шарт қўймоқда?Кеча, 23:242,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказидаКеча, 16:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди