40 сония ичида икки зилзила: Венесуэлада даҳшатли оқибатлар
Венесуэлада содир бўлган кучли зилзилалардан кейин 50 мингдан ортиқ одам бедарак йўқолган. БМТнинг гуманитар масалалар бўйича раҳбари Том Флетчер қутқарув ишлари ўта мураккаб шароитда давом этаётганини маълум қилди.
Сўнгги маълумотларга кўра, табиий офат оқибатида камида 920 киши ҳалок бўлган, 3 360 нафардан ортиқ одам жароҳатланган. Қутқарувчилар вайроналар остида қолганларни топиш учун кеча-ю кундуз иш олиб бормоқда.
Зилзила 24 июнь куни кечқурун содир бўлган. Қарийб 40 сония оралиғида 7,2 ва 7,5 магнитудали иккита кучли ер силкиниши қайд этилган. Асосий зилзилалардан кейин юзлаб афтершоклар кузатилган.
Кўплаб бинолар қулаб тушган, айрим ҳудудларда эса бутун маҳаллалар вайронага айланган. Оилалар бедарак яқинларини топиш умидида қидирув ишларида иштирок этмоқда.
Расмийлар қурбонлар сони яна ортиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда.
…