Сунъий интеллект монополиясига қарши: Mark Zuckerberg манифести

·38·Техно
Сунъий интеллект монополиясига қарши: Mark Zuckerberg манифести
Қисқача

Meta раҳбари Mark Zuckerberg сунъий интеллект устидан назорат бир нечта йирик тузилма ёки ҳукумат қўлида тўпланишига қарши чиқиб, очиқ моделларни ривожлантириш ташаббусини илгари сурди. У «Келажак барчаники: ижобий сунъий интеллект келажагига йўл» манифестида шахслар имкониятларини кенгайтириш, ихтирочиликни рағбатлантириш ва кучлар мувозанати орқали хавфсизликни таъминлашни асосий тамойиллар сифатида белгилади.

Meta раҳбари Mark Zuckerberg келажакдаги сунъий интеллект технологиялари устидан назорат бир нечта йирик тузилмалар ёки ҳукуматлар қўлида тўпланиб қолишига қарши чиқиб, янги манифестини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ҳужжат орқали корпорация сунъий интеллект соҳасидаги очиқлик тарафдори эканини қатъий таъкидлаб, сунъий интеллект моделларини эркин тарқатиш ташаббусини илгари сурди ҳамда бир миллиард долларлик махсус фонд таъсис этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

«Келажак барчаники: ижобий сунъий интеллект келажагига йўл» деб номланган манифестда инсоният ақл-заковатидан устун келиши кутилаётган сунъий интеллект — AGI технологияларини ривожлантиришнинг учта асосий тамойили белгилаб берилди. Булар ҳар бир шахснинг имкониятларини кенгайтириш, ихтирочиликни асосий мақсад этиб белгилаш ҳамда хавфсизлик кафолати сифатида кучлар мувозанатини сақлашдан иборат. Зуккерберг фойдаланувчилар марказлашган чекловларга бўйсуниши эмас, балки ўз ҳаракатлари учун ўзлари масъул бўлиши лозимлигини қайд этди.

Хавфсизлик чоралари ва моделлар эркинлиги

Компания раҳбари йирик ва қудратли алгоритмлар жавоблари асосида кичикроқ нейрон тармоқларни ўқитиш жараёни бўлган моделлар дистиллациясини ҳимоя қилди. Унинг фикрича, дастурчилар кузатиладиган натижалар асосида билим олиш ҳуқуқига эга бўлиши керак. Хавфсизликни назорат қилиш мақсадида Meta релизларни маъқуллаш тизимига директорлар кенгашини киритди. Эндиликда модел вазнларини чиқариш тўғрисидаги қарорлар кенгаш томонидан тасдиқланган мезонларга асосан қабул қилинади.

Шунингдек, давлат томонидан тартибга солиш масаласига тўхталиб, компания раҳбари сунъий интеллект лабораториялари ва ҳукуматлар ўртасида қатъий муддатларга эга бюрократик текширувлар ўрнига эрта ва фаол ҳамкорликни йўлга қўйишга чақирди. Meta очиқ кодли моделларни чиқаришни қайта тиклашини ва компаниянинг маълумотлар марказлари яқинидаги жамоаларни қўллаб-қувватлаш учун «Келажак барчаники» жамғармасига бир миллиард доллар йўналтирилишини эълон қилди.

Тармоқдаги муҳокамалар ва ёндашувлар зиддияти

Мазкур нашр тармоқда ва ихтисослашган нашрларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. 404 Медиа ва Гизмодо нашрлари моделлар эркин тарқатилиш концепцияси автоном агентларни суиистеъмол қилиш хавфларига етарли жавоб бермаслигини таъкидлаб, бу қадам Meta компаниясининг очиқ вазнларни тарқатиш бўйича бизнес моделини ҳимоя қилишга хизмат қилишини қайд этишди.

Нейрон тармоқларнинг вазнларига очиқ кириш имконияти маҳаллий даражада ишга тушириш, созлаш ва мустақил мутахассислар томонидан аудит қилиш имкониятларини кенгайтиради. Бироқ дастлабки параметрларнинг ҳаммага очиқлиги хавфли функцияларни қайтариб олиш ҳамда технология фойдаланувчи қурилмасига юклангач унинг қўлланилишини назорат қилишни қийинлаштиради. Эълон қилинган манифест тармоқда қатъий марказлаштирилган назоратга эга ёпиқ экотизимлар ҳамда масъулиятни охирги фойдаланувчига юклайдиган очиқ модел ўртасидаги тўғридан-тўғри зиддиятни яққол кўрсатиб берди.

MetaMark ZuckerbergСунъий интеллектAGIТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI Линух фойдаланувчилари учун махсус ChatGPT иловасини чиқардиOpenAI Линух фойдаланувчилари учун махсус ChatGPT иловасини чиқардиБугун, 00:25Google компаниясининг Gemini иловаси фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиGoogle компаниясининг Gemini иловаси фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиКеча, 23:59OpenAI бош директори ўринбосари Брад Лигҳткап компанияни тарк этдиOpenAI бош директори ўринбосари Брад Лигҳткап компанияни тарк этдиКеча, 23:27Игор Бабусчкин сунъий интеллект стартапи 1,1 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиИгор Бабусчкин сунъий интеллект стартапи 1,1 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиКеча, 23:20Дегенцентралашган Bluesky тармоғи фаоллиги пасаймоқдаДегенцентралашган Bluesky тармоғи фаоллиги пасаймоқдаКеча, 22:54Яндексдан янги технология: браузерлар учун Сплитвю белгисиЯндексдан янги технология: браузерлар учун Сплитвю белгисиКеча, 22:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди