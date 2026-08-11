Сунъий интеллект монополиясига қарши: Mark Zuckerberg манифести
Meta раҳбари Mark Zuckerberg сунъий интеллект устидан назорат бир нечта йирик тузилма ёки ҳукумат қўлида тўпланишига қарши чиқиб, очиқ моделларни ривожлантириш ташаббусини илгари сурди. У «Келажак барчаники: ижобий сунъий интеллект келажагига йўл» манифестида шахслар имкониятларини кенгайтириш, ихтирочиликни рағбатлантириш ва кучлар мувозанати орқали хавфсизликни таъминлашни асосий тамойиллар сифатида белгилади.
Meta раҳбари Mark Zuckerberg келажакдаги сунъий интеллект технологиялари устидан назорат бир нечта йирик тузилмалар ёки ҳукуматлар қўлида тўпланиб қолишига қарши чиқиб, янги манифестини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ҳужжат орқали корпорация сунъий интеллект соҳасидаги очиқлик тарафдори эканини қатъий таъкидлаб, сунъий интеллект моделларини эркин тарқатиш ташаббусини илгари сурди ҳамда бир миллиард долларлик махсус фонд таъсис этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
«Келажак барчаники: ижобий сунъий интеллект келажагига йўл» деб номланган манифестда инсоният ақл-заковатидан устун келиши кутилаётган сунъий интеллект — AGI технологияларини ривожлантиришнинг учта асосий тамойили белгилаб берилди. Булар ҳар бир шахснинг имкониятларини кенгайтириш, ихтирочиликни асосий мақсад этиб белгилаш ҳамда хавфсизлик кафолати сифатида кучлар мувозанатини сақлашдан иборат. Зуккерберг фойдаланувчилар марказлашган чекловларга бўйсуниши эмас, балки ўз ҳаракатлари учун ўзлари масъул бўлиши лозимлигини қайд этди.
Хавфсизлик чоралари ва моделлар эркинлигиКомпания раҳбари йирик ва қудратли алгоритмлар жавоблари асосида кичикроқ нейрон тармоқларни ўқитиш жараёни бўлган моделлар дистиллациясини ҳимоя қилди. Унинг фикрича, дастурчилар кузатиладиган натижалар асосида билим олиш ҳуқуқига эга бўлиши керак. Хавфсизликни назорат қилиш мақсадида Meta релизларни маъқуллаш тизимига директорлар кенгашини киритди. Эндиликда модел вазнларини чиқариш тўғрисидаги қарорлар кенгаш томонидан тасдиқланган мезонларга асосан қабул қилинади.
Шунингдек, давлат томонидан тартибга солиш масаласига тўхталиб, компания раҳбари сунъий интеллект лабораториялари ва ҳукуматлар ўртасида қатъий муддатларга эга бюрократик текширувлар ўрнига эрта ва фаол ҳамкорликни йўлга қўйишга чақирди. Meta очиқ кодли моделларни чиқаришни қайта тиклашини ва компаниянинг маълумотлар марказлари яқинидаги жамоаларни қўллаб-қувватлаш учун «Келажак барчаники» жамғармасига бир миллиард доллар йўналтирилишини эълон қилди.
Тармоқдаги муҳокамалар ва ёндашувлар зиддиятиМазкур нашр тармоқда ва ихтисослашган нашрларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. 404 Медиа ва Гизмодо нашрлари моделлар эркин тарқатилиш концепцияси автоном агентларни суиистеъмол қилиш хавфларига етарли жавоб бермаслигини таъкидлаб, бу қадам Meta компаниясининг очиқ вазнларни тарқатиш бўйича бизнес моделини ҳимоя қилишга хизмат қилишини қайд этишди.
Нейрон тармоқларнинг вазнларига очиқ кириш имконияти маҳаллий даражада ишга тушириш, созлаш ва мустақил мутахассислар томонидан аудит қилиш имкониятларини кенгайтиради. Бироқ дастлабки параметрларнинг ҳаммага очиқлиги хавфли функцияларни қайтариб олиш ҳамда технология фойдаланувчи қурилмасига юклангач унинг қўлланилишини назорат қилишни қийинлаштиради. Эълон қилинган манифест тармоқда қатъий марказлаштирилган назоратга эга ёпиқ экотизимлар ҳамда масъулиятни охирги фойдаланувчига юклайдиган очиқ модел ўртасидаги тўғридан-тўғри зиддиятни яққол кўрсатиб берди.
…