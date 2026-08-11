OpenAI бош директори ўринбосари Брад Лигҳткап компанияни тарк этди
OpenAI компаниясининг узоқ муддат фаолият юритган раҳбарларидан бири Брад Лигҳткап лавозимини тарк этиб, янги венчур лойиҳасини бошлашини эълон қилди. У OpenAIга 2018-йилда қўшилган, дастлаб тўрт йил бош молиявий директор, 2022-йилдан эса бош операцион директор лавозимида ишлаган. Лигҳткап компаниянинг миссиясига ишончи ўзгармаслигини билдирган.
Сунъий интеллект соҳасида етакчи бўлган OpenAI компаниясининг энг узоқ муддат фаолият юритган юқори мартабали раҳбарларидан бири Брад Lightкап ўз лавозимини тарк этиб, янги лойиҳа бошлашини эълон қилди. Бу ҳақда ixbt.com нашри хабар тарқатди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания жамоасига сешанба куни эълон қилинган ички хабарга кўра, Брад Lightкап учун бу қадам «аччиқ-ширин» кечганини билдирган. У ўзининг янги ташаббуст устида ишлашни бошлашини таъкидлаб, OpenAI миссиясига бўлган ишончи ўзгармаслигини қайд этган.
Компаниядаги узоқ йиллик фаолият2018-йилда OpenAI сафига қўшилган Брад Lightкап дастлаб тўрт йил давомида бош молиявий директор лавозимида ишлаган. Шундан сўнг у 2022-йилда бош операцион директор лавозимига кўтарилган ва жорий йил бошигача шу лавозимда фаолият юритган.
Компаниядаги сўнгги раҳбарият ўзгаришлари фонида у махсус лойиҳаларни бошқаришга ўтган эди. OpenAI'га келишидан олдин у Й Комбинатор венчур фондида бош директори Sam Altman билан бирга ишлаган тажрибага ҳам эга.
Ўзининг хайрлашув хатида Lightкап шундай деб ёзган: «Молия, юридик, кадрлар, ҳамкорлик ва бошқа йўналишдаги илк операцион ҳамда бизнес жамоаларини шакллантириш шарафига муяссар бўлдим. Бу йўлдаги энг қувончли жиҳатлардан бири ҳар бир жамоанинг ёрқин етакчилар қўл остида улғайганини кузатиш бўлди».
Келажакдаги режалар ва кадрлар ўзгаришиБрад Lightкап ўз хатида келгуси режалари ҳақида қисқача тўхталиб, янги венчур лойиҳаси устида иш бошлаётганини ишора қилди. Унинг сўзларига кўра, сўнгги ойларда у навбатдаги босқич ва миссия муваффақиятига нима тўсқинлик қилиши мумкинлиги устида бош қотирган.
Сунъий интеллект оламида муҳим аҳамият касб этувчи IPO (акцияларни бирламчи оммавий жойлаштириш) жараёнига тайёргарлик кўраётган OpenAI сўнгги пайтларда бир қатор юқори даражадаги раҳбарлар алмашинувини бошдан кечирмоқда. Жумладан, июль ойида сунъий умумий интеллект (AGI) ривожланишига раҳбарлик қилган Фиджи Симо ҳам ўз лавозимидан кетишини маълум қилган эди.
Шунингдек, Sora видео генераторининг собиқ раҳбари Билл Пиблс ва компаниянинг фан йўналиши вице-президенти Кевин Вейл каби масъуллар ҳам яқинда компанияни тарк этган мутахассислар қаторидан жой олди.
…