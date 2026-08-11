OpenAI бош директори ўринбосари Брад Лигҳткап компанияни тарк этди

·33·Техно
OpenAI бош директори ўринбосари Брад Лигҳткап компанияни тарк этди
Қисқача

OpenAI компаниясининг узоқ муддат фаолият юритган раҳбарларидан бири Брад Лигҳткап лавозимини тарк этиб, янги венчур лойиҳасини бошлашини эълон қилди. У OpenAIга 2018-йилда қўшилган, дастлаб тўрт йил бош молиявий директор, 2022-йилдан эса бош операцион директор лавозимида ишлаган. Лигҳткап компаниянинг миссиясига ишончи ўзгармаслигини билдирган.

Сунъий интеллект соҳасида етакчи бўлган OpenAI компаниясининг энг узоқ муддат фаолият юритган юқори мартабали раҳбарларидан бири Брад Lightкап ўз лавозимини тарк этиб, янги лойиҳа бошлашини эълон қилди. Бу ҳақда ixbt.com нашри хабар тарқатди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания жамоасига сешанба куни эълон қилинган ички хабарга кўра, Брад Lightкап учун бу қадам «аччиқ-ширин» кечганини билдирган. У ўзининг янги ташаббуст устида ишлашни бошлашини таъкидлаб, OpenAI миссиясига бўлган ишончи ўзгармаслигини қайд этган.

Компаниядаги узоқ йиллик фаолият

2018-йилда OpenAI сафига қўшилган Брад Lightкап дастлаб тўрт йил давомида бош молиявий директор лавозимида ишлаган. Шундан сўнг у 2022-йилда бош операцион директор лавозимига кўтарилган ва жорий йил бошигача шу лавозимда фаолият юритган.

Компаниядаги сўнгги раҳбарият ўзгаришлари фонида у махсус лойиҳаларни бошқаришга ўтган эди. OpenAI'га келишидан олдин у Й Комбинатор венчур фондида бош директори Sam Altman билан бирга ишлаган тажрибага ҳам эга.

Ўзининг хайрлашув хатида Lightкап шундай деб ёзган: «Молия, юридик, кадрлар, ҳамкорлик ва бошқа йўналишдаги илк операцион ҳамда бизнес жамоаларини шакллантириш шарафига муяссар бўлдим. Бу йўлдаги энг қувончли жиҳатлардан бири ҳар бир жамоанинг ёрқин етакчилар қўл остида улғайганини кузатиш бўлди».

Келажакдаги режалар ва кадрлар ўзгариши

Брад Lightкап ўз хатида келгуси режалари ҳақида қисқача тўхталиб, янги венчур лойиҳаси устида иш бошлаётганини ишора қилди. Унинг сўзларига кўра, сўнгги ойларда у навбатдаги босқич ва миссия муваффақиятига нима тўсқинлик қилиши мумкинлиги устида бош қотирган.

Сунъий интеллект оламида муҳим аҳамият касб этувчи IPO (акцияларни бирламчи оммавий жойлаштириш) жараёнига тайёргарлик кўраётган OpenAI сўнгги пайтларда бир қатор юқори даражадаги раҳбарлар алмашинувини бошдан кечирмоқда. Жумладан, июль ойида сунъий умумий интеллект (AGI) ривожланишига раҳбарлик қилган Фиджи Симо ҳам ўз лавозимидан кетишини маълум қилган эди.

Шунингдек, Sora видео генераторининг собиқ раҳбари Билл Пиблс ва компаниянинг фан йўналиши вице-президенти Кевин Вейл каби масъуллар ҳам яқинда компанияни тарк этган мутахассислар қаторидан жой олди.

OpenAIБрад ЛигҳткапСунъий интеллектТехнологияЯнги лойиҳа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI Линух фойдаланувчилари учун махсус ChatGPT иловасини чиқардиOpenAI Линух фойдаланувчилари учун махсус ChatGPT иловасини чиқардиБугун, 00:25Google компаниясининг Gemini иловаси фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиGoogle компаниясининг Gemini иловаси фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиКеча, 23:59Сунъий интеллект монополиясига қарши: Mark Zuckerberg манифестиСунъий интеллект монополиясига қарши: Mark Zuckerberg манифестиКеча, 23:25Игор Бабусчкин сунъий интеллект стартапи 1,1 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиИгор Бабусчкин сунъий интеллект стартапи 1,1 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиКеча, 23:20Дегенцентралашган Bluesky тармоғи фаоллиги пасаймоқдаДегенцентралашган Bluesky тармоғи фаоллиги пасаймоқдаКеча, 22:54Яндексдан янги технология: браузерлар учун Сплитвю белгисиЯндексдан янги технология: браузерлар учун Сплитвю белгисиКеча, 22:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди