Бокуда даҳшатли «камбек»: «Сабаҳ» Дания клубини 4:0 ҳисобида тор-мор этди

·46·Спорт
Бокуда даҳшатли «камбек»: «Сабаҳ» Дания клубини 4:0 ҳисобида тор-мор этди
Қисқача

«Сабаҳ» Бокуда «Орхус»ни 4:0 ҳисобида мағлуб этиб, икки учрашув натижасига кўра 5:2 ҳисобида Европа Чемпионлар лигаси плей-офф босқичига йўл олди. Голларни 59-дақиқада Симич, 67-дақиқада Солвет, 78-дақиқада Микелс ва 89-дақиқада Северина киритди. Ўзбекистонлик ярим ҳимоячи Умарали Раҳмоналиев баҳсда тўлиқ 90 дақиқа ўйнаб, жамоасининг ғалабасига ҳисса қўшди.

Озарбайжоннинг «Сабаҳ» клуби Европа Чемпионлар лигаси 3-саралаш босқичи жавоб учрашувида Даниянинг «Орхус» жамоаси устидан йирик ва ажойиб ғалабани қўлга киритди. Бокуда кечган беллашувда мезбонлар рақиб дарвозасига жавобсиз 4 та тўп киритиб, қитъанинг энг нуфузли клублар турнирининг плей-офф босқичига йўл олди. Ўзбекистонлик иқтидорли ярим ҳимоячи Умарали Раҳмоналиев ушбу тарихий баҳсда тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди.

Икки ўйин натижасига кўра (илк баҳсда данияликлар 2:1 ҳисобида зафар қучган эди), «Сабаҳ» умумий 5:2 ҳисобида зафар қучиб, ЕЧЛ умумий гуруҳ босқичи остонасига етиб келди.

Бокудаги «камбек» ва иккинчи бўлимдаги шоу

Данияда кечган биринчи учрашувдаги мағлубиятдан сўнг (1:2) «Сабаҳ» ўз майдонидаги баҳсга пухта тайёргарлик кўргани биринчи дақиқаларданоқ кўзга ташланди. Биринчи бўлим тенг курашлар остида ўтиб, ҳисоб очилмаган бўлса-да, иккинчи бўлимда Боку клуби рақибини мутлақо таслим этди.

  • 59-дақиқа: Симич ҳисобни очди — 1:0;

  • 67-дақиқа: Солвет фарқни оширди — 2:0;

  • 78-дақиқа: Микелс учинчи голни уриб, камбекни мустаҳкамлади — 3:0;

  • 89-дақиқа: Северина учрашувдаги якуний нуқтани қўйди — 4:0.

Умарали Раҳмоналиев майдон марказида фаол ҳаракат қилиб, ҳам ҳимоявий, ҳам ҳужумкор ҳаракатларда юқори тактик интизом намойиш этди ва жамоасининг йирик ғалабасига муносиб ҳисса қўшди.

ЕЧЛ умумий гуруҳ босқичи остонасида: Навбатдаги рақиб ким бўлади?

Ушбу ғалаба орқали «Сабаҳ» Европа Чемпионлар лигасининг ҳал қилувчи плей-офф босқичига йўл олди. Энди Озарбайжон чемпиони ЕЧЛнинг асосий (умумий) гуруҳ босқичига чиқиш учун «Ҳапоэль» (Беэр-Шева, Исроил) ҳамда «Црвена Звезда» (Сербия) жуфтлиги ғолибига қарши майдонга тушади.

Ушбу жамоалар ўртасидаги дастлабки учрашувда «Ҳапоэль» клуби минимал 1:0 ҳисобида ғалаба қозонган эди.

Раҳмоналиевнинг «Сабаҳ»даги муваффақиятли тарихи

22 ёшли Умарали Раҳмоналиевнинг Европа майдонларидаги тажрибаси тобора бойиб бормоқда. «Бунёдкор» академияси тарбияланувчиси ҳисобланган футболчининг фаолиятидаги муҳим босқичлар қуйидагича кечган:

  • 2023 йил: Тошкентнинг «Бунёдкор» клубидан Россиянинг «Рубин» (Қозон) жамоасига эркин агент мақомида кўчиб ўтди;

  • 2025 йил январь: «Рубин»да етарли ўйин амалиётига эга бўлмагач, «Сабаҳ»га ижарага берилди. Кейинчалик Боку клуби унинг трансфер ҳуқуқини тўлиқ сотиб олди;

  • Статистика ва совринлар: Ўтган мавсумда Умарали Озарбайжон чемпионати ва кубогида жами 34 та ўйинда майдонга тушиб, 6 та гол урди ва 2 та голли узатма муаллифи бўлди.

Ҳозирга қадар Раҳмоналиев «Сабаҳ» таркибида Озарбайжон чемпиони ҳамда икки карра мамлакат кубоги соҳибига айланиб гуруҳ босқичи ва еврокубокларда ўз ўрнини мустаҳкамлади.

Учрашув баённомаси

Европа Чемпионлар лигаси — 3-саралаш босқичи (Жавоб ўйини)

«Сабаҳ» (Озарбайжон) – «Орхус» (Дания) — 4:0

(Дастлабки ўйин: 1:2. Умумий ҳисоб: 5:2)

  • Голлар: Симич (59), Солвет (67), Микелс (78), Северина (89).

  • Умарали Раҳмоналиев: Асосий таркибда майдонга тушди ва тўлиқ 90 дақиқа ўйнади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

СабахУмарали РахмоналиевОрхусУЕФА Чемпионлар ЛигасиБоку
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рафаел Леао келажаги ва Милан атрофидаги трансфер вазиятиРафаел Леао келажаги ва Милан атрофидаги трансфер вазиятиБугун, 00:51Тоттенхем Фоларин Балогун трансфери бўйича музокараларни бошладиТоттенхем Фоларин Балогун трансфери бўйича музокараларни бошладиБугун, 00:50Майкл Оуен Арсенални чемпионликка асосий даъвогар деб атадиМайкл Оуен Арсенални чемпионликка асосий даъвогар деб атадиБугун, 00:37Месси отасининг вафоти сабаб АҚШга қайтишдан бош тортди: Футбол оламида қайғули онларМесси отасининг вафоти сабаб АҚШга қайтишдан бош тортди: Футбол оламида қайғули онларБугун, 00:19«Уни камтарроқ қилиб қўямиз»: Махачев Гаррининг шов-шувли баёнотига жавоб қайтарди«Уни камтарроқ қилиб қўямиз»: Махачев Гаррининг шов-шувли баёнотига жавоб қайтардиБугун, 00:09Хабиб Нурмагомедов Нью-Джерсидаги учрашувда шов-шувли баёнот берди...Хабиб Нурмагомедов Нью-Джерсидаги учрашувда шов-шувли баёнот берди...Бугун, 00:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди