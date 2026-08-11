Бокуда даҳшатли «камбек»: «Сабаҳ» Дания клубини 4:0 ҳисобида тор-мор этди
«Сабаҳ» Бокуда «Орхус»ни 4:0 ҳисобида мағлуб этиб, икки учрашув натижасига кўра 5:2 ҳисобида Европа Чемпионлар лигаси плей-офф босқичига йўл олди. Голларни 59-дақиқада Симич, 67-дақиқада Солвет, 78-дақиқада Микелс ва 89-дақиқада Северина киритди. Ўзбекистонлик ярим ҳимоячи Умарали Раҳмоналиев баҳсда тўлиқ 90 дақиқа ўйнаб, жамоасининг ғалабасига ҳисса қўшди.
Озарбайжоннинг «Сабаҳ» клуби Европа Чемпионлар лигаси 3-саралаш босқичи жавоб учрашувида Даниянинг «Орхус» жамоаси устидан йирик ва ажойиб ғалабани қўлга киритди. Бокуда кечган беллашувда мезбонлар рақиб дарвозасига жавобсиз 4 та тўп киритиб, қитъанинг энг нуфузли клублар турнирининг плей-офф босқичига йўл олди. Ўзбекистонлик иқтидорли ярим ҳимоячи Умарали Раҳмоналиев ушбу тарихий баҳсда тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди.
Икки ўйин натижасига кўра (илк баҳсда данияликлар 2:1 ҳисобида зафар қучган эди), «Сабаҳ» умумий 5:2 ҳисобида зафар қучиб, ЕЧЛ умумий гуруҳ босқичи остонасига етиб келди.
Бокудаги «камбек» ва иккинчи бўлимдаги шоу
Данияда кечган биринчи учрашувдаги мағлубиятдан сўнг (1:2) «Сабаҳ» ўз майдонидаги баҳсга пухта тайёргарлик кўргани биринчи дақиқаларданоқ кўзга ташланди. Биринчи бўлим тенг курашлар остида ўтиб, ҳисоб очилмаган бўлса-да, иккинчи бўлимда Боку клуби рақибини мутлақо таслим этди.
59-дақиқа: Симич ҳисобни очди — 1:0;
67-дақиқа: Солвет фарқни оширди — 2:0;
78-дақиқа: Микелс учинчи голни уриб, камбекни мустаҳкамлади — 3:0;
89-дақиқа: Северина учрашувдаги якуний нуқтани қўйди — 4:0.
Умарали Раҳмоналиев майдон марказида фаол ҳаракат қилиб, ҳам ҳимоявий, ҳам ҳужумкор ҳаракатларда юқори тактик интизом намойиш этди ва жамоасининг йирик ғалабасига муносиб ҳисса қўшди.
ЕЧЛ умумий гуруҳ босқичи остонасида: Навбатдаги рақиб ким бўлади?
Ушбу ғалаба орқали «Сабаҳ» Европа Чемпионлар лигасининг ҳал қилувчи плей-офф босқичига йўл олди. Энди Озарбайжон чемпиони ЕЧЛнинг асосий (умумий) гуруҳ босқичига чиқиш учун «Ҳапоэль» (Беэр-Шева, Исроил) ҳамда «Црвена Звезда» (Сербия) жуфтлиги ғолибига қарши майдонга тушади.
Ушбу жамоалар ўртасидаги дастлабки учрашувда «Ҳапоэль» клуби минимал 1:0 ҳисобида ғалаба қозонган эди.
Раҳмоналиевнинг «Сабаҳ»даги муваффақиятли тарихи
22 ёшли Умарали Раҳмоналиевнинг Европа майдонларидаги тажрибаси тобора бойиб бормоқда. «Бунёдкор» академияси тарбияланувчиси ҳисобланган футболчининг фаолиятидаги муҳим босқичлар қуйидагича кечган:
2023 йил: Тошкентнинг «Бунёдкор» клубидан Россиянинг «Рубин» (Қозон) жамоасига эркин агент мақомида кўчиб ўтди;
2025 йил январь: «Рубин»да етарли ўйин амалиётига эга бўлмагач, «Сабаҳ»га ижарага берилди. Кейинчалик Боку клуби унинг трансфер ҳуқуқини тўлиқ сотиб олди;
Статистика ва совринлар: Ўтган мавсумда Умарали Озарбайжон чемпионати ва кубогида жами 34 та ўйинда майдонга тушиб, 6 та гол урди ва 2 та голли узатма муаллифи бўлди.
Ҳозирга қадар Раҳмоналиев «Сабаҳ» таркибида Озарбайжон чемпиони ҳамда икки карра мамлакат кубоги соҳибига айланиб гуруҳ босқичи ва еврокубокларда ўз ўрнини мустаҳкамлади.
Учрашув баённомаси
Европа Чемпионлар лигаси — 3-саралаш босқичи (Жавоб ўйини)
«Сабаҳ» (Озарбайжон) – «Орхус» (Дания) — 4:0
(Дастлабки ўйин: 1:2. Умумий ҳисоб: 5:2)
Голлар: Симич (59), Солвет (67), Микелс (78), Северина (89).
Умарали Раҳмоналиев: Асосий таркибда майдонга тушди ва тўлиқ 90 дақиқа ўйнади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…