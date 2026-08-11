Актриса Фарангиз Абдазова илк бор она бўлди

·58·Маданият
Актриса Фарангиз Абдазова илк бор она бўлди
Қисқача

Актриса Фарангиз Абдазова 8 август куни илк бор она бўлиб, ўғил фарзандли бўлганини маълум қилди. У хушхабарни Instagram саҳифасидаги видео орқали эълон қилди ва фарзандининг туғилган санасини 08.08.2026 деб кўрсатди. Фарангиз Абдазова ўғлига "Хуш келибсан, ўғлим!" дея мурожаат қилди. Мухлислари актрисани оналик бахти билан табриклаб, чақалоққа соғлик, бахт ва узоқ умр тилашди.

Актриса Фарангиз Абдазова ҳаётидаги энг қувончли янгиликлардан бирини мухлислари билан бўлишди. У илк бор она бўлганини маълум қилиб, 8 август куни ўғил фарзандли бўлганини эълон қилди.

Актриса ушбу хушхабарни Instagram саҳифасида жойлаштирган видеоси орқали маълум қилган. У фарзандининг дунёга келган санасини ҳам кўрсатиб, видео остига “Хуш келибсан, ўғлим! 08.08.2026” дея изоҳ қолдирган.

Мазкур қувончли хабар актрисанинг кузатувчиларини ҳам бефарқ қолдирмади. Улар Фарангиз Абдазовани оналик бахти билан муборакбод этиб, янги меҳмон — ўғилчасига соғлик, бахт ва узоқ умр тилашмоқда.

Фарангиз АбдазоваInstagram
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зебо Рахимова Монакодаги кактуслар боғига бориб, ноодатий кактусларни кўрсатди (видео)Зебо Рахимова Монакодаги кактуслар боғига бориб, ноодатий кактусларни кўрсатди (видео)Кеча, 23:59Дипломат бўлиши кутилган Шаҳзода Матчонова қандай қилиб актриса бўлиб қолди?Дипломат бўлиши кутилган Шаҳзода Матчонова қандай қилиб актриса бўлиб қолди?Кеча, 17:08Дубайда Дурдона Қурбоновага ўхшаш қиз топилди (видео)Дубайда Дурдона Қурбоновага ўхшаш қиз топилди (видео)Кеча, 15:58Дилноза Кубаева нега айнан Зебо Рахимовани шогирдликка олган?Дилноза Кубаева нега айнан Зебо Рахимовани шогирдликка олган?Кеча, 15:21«Ўргимчак одам» уйи сотилди: янги эгаси ҳайратда«Ўргимчак одам» уйи сотилди: янги эгаси ҳайратдаКеча, 11:28Хитойликлар нега 4 рақамини омадсиз деб билишади?Хитойликлар нега 4 рақамини омадсиз деб билишади?Кеча, 10:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Туркиялик модель ва актёр Бурак Ўзчивитнинг янги кўриниши гап-сўзларга сабаб бўлди
Туркиялик модель ва актёр Бурак Ўзчивитнинг янги кўриниши гап-сўзларга сабаб бўлди
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!