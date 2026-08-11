Актриса Фарангиз Абдазова илк бор она бўлди
Актриса Фарангиз Абдазова 8 август куни илк бор она бўлиб, ўғил фарзандли бўлганини маълум қилди. У хушхабарни Instagram саҳифасидаги видео орқали эълон қилди ва фарзандининг туғилган санасини 08.08.2026 деб кўрсатди. Фарангиз Абдазова ўғлига "Хуш келибсан, ўғлим!" дея мурожаат қилди. Мухлислари актрисани оналик бахти билан табриклаб, чақалоққа соғлик, бахт ва узоқ умр тилашди.
Актриса Фарангиз Абдазова ҳаётидаги энг қувончли янгиликлардан бирини мухлислари билан бўлишди. У илк бор она бўлганини маълум қилиб, 8 август куни ўғил фарзандли бўлганини эълон қилди.
Актриса ушбу хушхабарни Instagram саҳифасида жойлаштирган видеоси орқали маълум қилган. У фарзандининг дунёга келган санасини ҳам кўрсатиб, видео остига “Хуш келибсан, ўғлим! 08.08.2026” дея изоҳ қолдирган.
Мазкур қувончли хабар актрисанинг кузатувчиларини ҳам бефарқ қолдирмади. Улар Фарангиз Абдазовани оналик бахти билан муборакбод этиб, янги меҳмон — ўғилчасига соғлик, бахт ва узоқ умр тилашмоқда.
…