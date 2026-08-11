Саудия Арабистони бир оёқли непаллик йигит ҳаётини ўзгартирди
Интернет оламида миллионлаб қалбларни ларзага келтирган машҳур видеони кўпчилик эсласа керак. Ғалаёнлар ва тартибсизликлар авж олган бир пайтда, бир оёғидан айрилган непаллик йигитча ҳеч қандай қўрқувга берилмасдан, ёлғиз ўзи масжид остонасида тик турган ва уни ҳимоя қилган эди. Унинг бу жасорати ва матонати қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, ҳақиқий қаҳрамонлик тимсолига айланган.
Ушбу воқеа нафақат интернет фойдаланувчилари, балки эзгу ишлари билан танилган саховатпеша инсонлар ва Саудия Арабистони ҳукумати эътиборидан ҳам четда қолмади. Йигитнинг жасорати қадрланиб, уни қидириб топиш ишлари амалга оширилди.
Энг қувонарлиси, бу воқеа унинг ҳаётида янги саҳифа очилишига сабаб бўлди. Непаллик йигит муқаддас Макка шаҳрига таклиф қилиниб, унга Умра зиёратини адо этиш бахти ҳадя қилинди. Шу тариқа у нафақат ўз жасорати билан эътироф этилди, балки муқаддас заминни зиёрат қилиш имкониятига ҳам эга бўлди.
Бироқ унга кўрсатилган ёрдам бу билан чекланмади. Саудия Арабистонидаги тиббиёт мутахассислари йигитга замонавий протез ўрнатиб беришни ўз зиммаларига олди. Бу эса унинг кундалик ҳаётга янада эркин қайтиши, мустақил ҳаракатланиши ва келажакка ишонч билан қадам ташлаши учун катта имконият яратди.
Шундай қилиб, бир пайтлар масжид остонасида қўрқмасдан турган бир оёқли непаллик йигитнинг жасорати унинг ҳаётини бутунлай ўзгартирди. Унинг матонати эътиборсиз қолмади ва бу воқеа эзгулик, инсонпарварлик ҳамда жасорат ҳар доим қадрланишини яна бир бор кўрсатди.
…