Саудия Арабистони бир оёқли непаллик йигит ҳаётини ўзгартирди

·0·Дунё
Саудия Арабистони бир оёқли непаллик йигит ҳаётини ўзгартирди

Интернет оламида миллионлаб қалбларни ларзага келтирган машҳур видеони кўпчилик эсласа керак. Ғалаёнлар ва тартибсизликлар авж олган бир пайтда, бир оёғидан айрилган непаллик йигитча ҳеч қандай қўрқувга берилмасдан, ёлғиз ўзи масжид остонасида тик турган ва уни ҳимоя қилган эди. Унинг бу жасорати ва матонати қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, ҳақиқий қаҳрамонлик тимсолига айланган.

Ушбу воқеа нафақат интернет фойдаланувчилари, балки эзгу ишлари билан танилган саховатпеша инсонлар ва Саудия Арабистони ҳукумати эътиборидан ҳам четда қолмади. Йигитнинг жасорати қадрланиб, уни қидириб топиш ишлари амалга оширилди.

Энг қувонарлиси, бу воқеа унинг ҳаётида янги саҳифа очилишига сабаб бўлди. Непаллик йигит муқаддас Макка шаҳрига таклиф қилиниб, унга Умра зиёратини адо этиш бахти ҳадя қилинди. Шу тариқа у нафақат ўз жасорати билан эътироф этилди, балки муқаддас заминни зиёрат қилиш имкониятига ҳам эга бўлди.

Бироқ унга кўрсатилган ёрдам бу билан чекланмади. Саудия Арабистонидаги тиббиёт мутахассислари йигитга замонавий протез ўрнатиб беришни ўз зиммаларига олди. Бу эса унинг кундалик ҳаётга янада эркин қайтиши, мустақил ҳаракатланиши ва келажакка ишонч билан қадам ташлаши учун катта имконият яратди.

Шундай қилиб, бир пайтлар масжид остонасида қўрқмасдан турган бир оёқли непаллик йигитнинг жасорати унинг ҳаётини бутунлай ўзгартирди. Унинг матонати эътиборсиз қолмади ва бу воқеа эзгулик, инсонпарварлик ҳамда жасорат ҳар доим қадрланишини яна бир бор кўрсатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда 130 йиллик иссиқлик рекорди янгиланиб, тарихий кўрсаткич қайд этилдиАҚШда 130 йиллик иссиқлик рекорди янгиланиб, тарихий кўрсаткич қайд этилдиБугун, 23:0035 йилдан кейин топилган шоколад барчани ҳайратга солди35 йилдан кейин топилган шоколад барчани ҳайратга солдиБугун, 22:44Жанубий Кореяда кўчада бир метрлик калтакесак пайдо бўлдиЖанубий Кореяда кўчада бир метрлик калтакесак пайдо бўлдиБугун, 22:38Полшада уч эркак 5-қаватдан тушаётган қизчани қутқариб қолдиПолшада уч эркак 5-қаватдан тушаётган қизчани қутқариб қолдиБугун, 20:19Денгиз отларида болаларни эркаклари дунёга келтиришини билармидингиз? (видео)Денгиз отларида болаларни эркаклари дунёга келтиришини билармидингиз? (видео)Бугун, 18:34Ҳиндистонда ток уриб ўлган сигир учун аҳоли трансформаторни вайрон қилдиҲиндистонда ток уриб ўлган сигир учун аҳоли трансформаторни вайрон қилдиБугун, 18:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди