Трамп сурати туширилган янги АҚШ паспорти намойиш этилди

·0·Дунё
Трамп сурати туширилган янги АҚШ паспорти намойиш этилди

АҚШ президенти Дональд Трамп 26 июнь куни мамлакат мустақиллигининг 250 йиллиги муносабати билан тайёрланган махсус эсдалик паспорти намунасини жамоатчиликка тақдим қилди. Чекланган миқдорда ишлаб чиқариладиган ушбу паспортнинг энг диққатга сазовор жиҳати — унда президентнинг шахсий сурати жойлаштирилганидир. Бу ҳақда CNN хабар берди.

Трамп Truth Social ижтимоий тармоғида ушбу паспорт тасвирини эълон қилиб, унга: «АҚШнинг янги паспорти. Унда “Хуш келибсиз, аммо ўзингизни яхши тутинг!” деб ёзилган», дея изоҳ қолдирди.

Тақдим этилган намунада Дональд Трамп Овал кабинетдаги машҳур Резолют столи ортида турган ҳолда тасвирланган. Сурат фонида АҚШ Мустақиллик декларациясининг асл матни жойлаштирилган бўлса, пастки қисмида президентнинг имзоси акс этган. Паспортнинг қарама-қарши саҳифасида эса рассом Жон Трамбулл чизган машҳур «Мустақиллик декларацияси» асари тасвирланган.

Маълум қилинишича, ушбу портрет Вашингтондаги Смитсон миллий портрет галереясида сақланаётган расмий портрет асосида тайёрланган. Бу дизайн Давлат департаменти 2026 йил бошида намойиш этган аввалги намунадан фарқ қилади.

Donald Tramp portreti va AQSH mustaqillik deklaratsiyasi tasvirlangan hujjat nusxasi.

26 июнь куни кечқурун Оқ уйнинг Х ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифасида ҳам мазкур паспорт макети эълон қилинди. Постга «Американинг 250 йиллигига бағишланган янги АҚШ паспорти» сарлавҳаси берилди. Бироқ журналистлар бу дизайн якуний расмий вариант эканини сўраганида, Оқ уй изоҳ беришни Давлат департаменти ваколатига ҳавола қилди. CNN телеканали бу масала юзасидан расмий муносабат олиш учун Давлат департаментига мурожаат қилган.

Паспорт кимларга берилади?

Махсус эсдалик паспорти илк бор апрель ойида АҚШ мустақиллигининг 250 йиллик тантаналари доирасида эълон қилинган эди. Расмийлар уни тарихий санага бағишланган, муқоваси ва ички саҳифалари махсус дизайн ҳамда такомиллаштирилган тасвирлар билан безатилган ҳужжат сифатида таърифлаган.

Маълумотларга кўра, паспорт тайёр бўлгач, Вашингтондаги паспорт агентлигига шахсан келиб ҳужжатини янгилаган фуқароларга стандарт вариант сифатида тақдим этилади. Онлайн мурожаат қилувчилар ёки мамлакатнинг бошқа ҳудудларида яшовчилар эса ҳозирги амалдаги паспорт дизайнидан фойдаланишда давом этади.

Ҳозирги АҚШ паспортларининг ички муқовасида рассом Перси Моран чизган асар жойлашган бўлиб, унда Френсис Скотт Кейнинг Форт-Макенри қамали вақтидаги тарихи акс этган. Шу воқеа кейинчалик АҚШ давлат мадҳияси яратилишига илҳом бергани таъкидланади.

Шу билан бирга, АҚШ Молия вазирлиги май ойида Дональд Трамп тасвири туширилган 250 долларлик янги банкнота чиқариш ташаббусини ҳам илгари сурган эди. Маълумотларга кўра, айрим расмийлар ушбу лойиҳани тезлаштириш мақсадида АҚШ Ғазначилиги таркибидаги босма ва ўйма бюросига босим ўтказган. Таклиф этилган дизайн намуналарида банкнотанинг марказий қисмида Трампнинг сурати, шунингдек АҚШ президенти ва молия вазири Скотт Бессентнинг имзолари акс этган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда коррупсиявий жиноятлар учун мансабдорларни ўлимга ҳукм қилиш таклиф этилдиРоссияда коррупсиявий жиноятлар учун мансабдорларни ўлимга ҳукм қилиш таклиф этилдиБугун, 13:26Грузия парламентида муштлашув: баҳорги сессия жанжал билан ёпилдиГрузия парламентида муштлашув: баҳорги сессия жанжал билан ёпилдиБугун, 13:2240 сония ичида икки зилзила: Венесуэлада даҳшатли оқибатлар40 сония ичида икки зилзила: Венесуэлада даҳшатли оқибатларБугун, 13:18Dior ва Chanel сумкалари учун 7 йил: Жанубий Кореянинг собиқ биринчи хоним қамалдиDior ва Chanel сумкалари учун 7 йил: Жанубий Кореянинг собиқ биринчи хоним қамалдиБугун, 13:13Бугун Ер яқинидан улкан астероид учиб ўтади: хавф борми?Бугун Ер яқинидан улкан астероид учиб ўтади: хавф борми?Бугун, 12:34Индонезияда «тозалаш»: 4,7 миллионта болалар аккаунтлари ўчириб ташландиИндонезияда «тозалаш»: 4,7 миллионта болалар аккаунтлари ўчириб ташландиБугун, 12:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди