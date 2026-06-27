Трамп сурати туширилган янги АҚШ паспорти намойиш этилди
АҚШ президенти Дональд Трамп 26 июнь куни мамлакат мустақиллигининг 250 йиллиги муносабати билан тайёрланган махсус эсдалик паспорти намунасини жамоатчиликка тақдим қилди. Чекланган миқдорда ишлаб чиқариладиган ушбу паспортнинг энг диққатга сазовор жиҳати — унда президентнинг шахсий сурати жойлаштирилганидир. Бу ҳақда CNN хабар берди.
Трамп Truth Social ижтимоий тармоғида ушбу паспорт тасвирини эълон қилиб, унга: «АҚШнинг янги паспорти. Унда “Хуш келибсиз, аммо ўзингизни яхши тутинг!” деб ёзилган», дея изоҳ қолдирди.
Тақдим этилган намунада Дональд Трамп Овал кабинетдаги машҳур Резолют столи ортида турган ҳолда тасвирланган. Сурат фонида АҚШ Мустақиллик декларациясининг асл матни жойлаштирилган бўлса, пастки қисмида президентнинг имзоси акс этган. Паспортнинг қарама-қарши саҳифасида эса рассом Жон Трамбулл чизган машҳур «Мустақиллик декларацияси» асари тасвирланган.
Маълум қилинишича, ушбу портрет Вашингтондаги Смитсон миллий портрет галереясида сақланаётган расмий портрет асосида тайёрланган. Бу дизайн Давлат департаменти 2026 йил бошида намойиш этган аввалги намунадан фарқ қилади.
26 июнь куни кечқурун Оқ уйнинг Х ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифасида ҳам мазкур паспорт макети эълон қилинди. Постга «Американинг 250 йиллигига бағишланган янги АҚШ паспорти» сарлавҳаси берилди. Бироқ журналистлар бу дизайн якуний расмий вариант эканини сўраганида, Оқ уй изоҳ беришни Давлат департаменти ваколатига ҳавола қилди. CNN телеканали бу масала юзасидан расмий муносабат олиш учун Давлат департаментига мурожаат қилган.
Паспорт кимларга берилади?
Махсус эсдалик паспорти илк бор апрель ойида АҚШ мустақиллигининг 250 йиллик тантаналари доирасида эълон қилинган эди. Расмийлар уни тарихий санага бағишланган, муқоваси ва ички саҳифалари махсус дизайн ҳамда такомиллаштирилган тасвирлар билан безатилган ҳужжат сифатида таърифлаган.
Маълумотларга кўра, паспорт тайёр бўлгач, Вашингтондаги паспорт агентлигига шахсан келиб ҳужжатини янгилаган фуқароларга стандарт вариант сифатида тақдим этилади. Онлайн мурожаат қилувчилар ёки мамлакатнинг бошқа ҳудудларида яшовчилар эса ҳозирги амалдаги паспорт дизайнидан фойдаланишда давом этади.
Ҳозирги АҚШ паспортларининг ички муқовасида рассом Перси Моран чизган асар жойлашган бўлиб, унда Френсис Скотт Кейнинг Форт-Макенри қамали вақтидаги тарихи акс этган. Шу воқеа кейинчалик АҚШ давлат мадҳияси яратилишига илҳом бергани таъкидланади.
Шу билан бирга, АҚШ Молия вазирлиги май ойида Дональд Трамп тасвири туширилган 250 долларлик янги банкнота чиқариш ташаббусини ҳам илгари сурган эди. Маълумотларга кўра, айрим расмийлар ушбу лойиҳани тезлаштириш мақсадида АҚШ Ғазначилиги таркибидаги босма ва ўйма бюросига босим ўтказган. Таклиф этилган дизайн намуналарида банкнотанинг марказий қисмида Трампнинг сурати, шунингдек АҚШ президенти ва молия вазири Скотт Бессентнинг имзолари акс этган.
…