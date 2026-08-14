Океанда “ўз умрини орқага қайтариши” мумкин бўлган жонзот бор

·52·Дунё
Океанда “ўз умрини орқага қайтариши” мумкин бўлган жонзот бор
Қисқача

Турритопсис доҳрнии деб аталадиган майда медуза оғир шароитларда ҳаёт сиклини катта медуза босқичидан ёш полип босқичига қайтара олади. Жароҳатланиш ёки очлик каби стресс ҳолатларида унинг айрим махсуслашган ҳужайралари ўз хусусиятини ўзгартириб, бошқа турдаги ҳужайраларга айланади ва бу жараён трансдифференсиация деб аталади.

Океанларда инсон тасаввурини ҳайратга соладиган жонзотлар жуда кўп. Аммо улар орасида ҳаёт циклини гўё «орқага қайтариш» қобилияти билан машҳур бўлган бир тур бор. Гап Turritopsis dohrnii — «ўлмас медуза» деб аталадиган майда жонзот ҳақида кетмоқда.

Ушбу медузанинг энг ғайриоддий хусусияти шундаки, у оғир шароитга тушганда одатий ҳаёт циклини тескари йўналтириши мумкин. Масалан, жароҳатланиш ёки очлик каби стресс ҳолатларида катта медуза шаклидан яна ёш полип босқичига қайтади. Кейин эса ушбу босқичдан яна янги медуза ривожланади.

Бу жараён оддий қариш жараёнидан кескин фарқ қилади. Медузанинг айрим махсуслашган ҳужайралари ўз хусусиятини ўзгартириб, бошқа турдаги ҳужайраларга айлана олади. Илмий тилда бу жараён трансдифференциация деб аталади. Шу орқали жонзот ҳаёт циклини қайта бошлаш имконига эга бўлади.

Шу сабабли олимлар Turritopsis dohrniiни биологик жиҳатдан «ўлмас» деб аташади. Бироқ бу уни мутлақо ҳеч қачон ўлмайди, дегани эмас. Медуза касаллик, йиртқичлар ҳужуми ёки бошқа ташқи хавфлар туфайли ҳалок бўлиши мумкин. «Ўлмаслик» тушунчаси асосан унинг қарилик туфайли ҳаёт циклини тугатишдан қоча олишига ишора қилади.

Турритопсис дорнии
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қуёш тутилишидан сўнг кўз оғриғи бўйича қидирувлар кескин ошдиҚуёш тутилишидан сўнг кўз оғриғи бўйича қидирувлар кескин ошдиБугун, 13:36Футболчи шлемини кийиб, қарийб бир соат илон билан машғулот қилди Футболчи шлемини кийиб, қарийб бир соат илон билан машғулот қилди Бугун, 12:59Водородли автомобил 653 км/соат тезликка чиқиб, рекорд ўрнатдиВодородли автомобил 653 км/соат тезликка чиқиб, рекорд ўрнатдиБугун, 12:58Туркияда имом томоғига ширинлик тиқилган қизалоқни қутқардиТуркияда имом томоғига ширинлик тиқилган қизалоқни қутқардиБугун, 12:48Ҳиндистонда ёмғир ёғиши учун эшаклар никоҳлантирилдиҲиндистонда ёмғир ёғиши учун эшаклар никоҳлантирилдиБугун, 12:44Ҳиндистонда кўлдаги “жасад” кутилмаганда тирилиб кетди (видео)Ҳиндистонда кўлдаги “жасад” кутилмаганда тирилиб кетди (видео)Бугун, 12:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди