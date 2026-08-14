Жуд Беллингем Лионель Месси ёки Криштиану Роналду эмас

·14·Спорт
Жуд Беллингем Лионель Месси ёки Криштиану Роналду эмас
Қисқача

Жон Бернзнинг фикрича, Жуд Беллингем Лионель Месси ёки Криштиано Роналдо даражасида ўйин тақдирини ёлғиз ҳал қила оладиган футболчи эмас, балки Брян Робсон каби универсал саккизинчи рақамдир. 23 ёшли Реал Мадрид ярим ҳимоячиси Бирмингем Сити сафида фаолиятини бошлаган, Боруссия Дортмунд орқали катта футболга кириб келган ва Англия терма жамоаси етакчиларидан бирига айланган.

Англия терма жамоаси ва Реал Мадрид ярим ҳимоячиси Жуд Беллингем ўзининг ўйин услуби ва имкониятлари бўйича Лионель Месси ёки Криштиану Роналду даражасидаги яккағар солиштириб бўлмайдиган футболчи эмас. Goal.com хабар беришича, Англия терма жамоасининг собиқ юлдузи Жон Бернз футболчи ўйин тақдирини ёлғиз ўзи ҳал қилолмаслигини ва у кўпроқ Брян Робсон каби универсал саккизинчи рақамли ўйинчи эканини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда 23 ёшда бўлган истеъдодли футболчи фаолиятини Бирмингем Сити сафида бошлаган ва ўз вақтида Ливерпул афсонаси Стивен Джеррард билан солиштирилган эди. Боруссия Дортмунд орқали катта футболга кириб келган Беллингэм қисқа вақт ичида Треэ Лионс (Уч шерлар) етакчисига айланди. Унинг Евро-2024 мусобақасидаги ёрқин ўйинлари ва терма жамоадаги сермаҳсул ҳаракатлари мухлислар эътиборидан четда қолмади.

Майдондаги позиция ва жамоавий ўйин

Жуд Беллингем фаолияти давомида ҳам чуқурроқ позицияда, ҳам ҳужумга яқинроқ бўлган креатив ўн рақам ролида ўйнаб келди. Реал Мадрид сафида Килиан Мбаппе ортида ҳаракат қилиб, ўзининг тўпурарлик қобилиятини намойиш этаётган бўлса-да, мутахассислар унинг имкониятлари чуқурроқ зонада тўлиқ очилишини таъкидлашмоқда. Англия терма жамоасида эса мураббий унга майдондан муносиб плаймейкерлик жойини топиб бермоқда.

Шунга қарамай, 247Bet билан ҳамкорликда фикр билдирган Жон Бернз футболчининг сўнгги жароҳатларидан кейинги ҳолати ҳақида гапирар экан, терма жамоанинг асосий мақсади яккахон юлдузларга таяниб қолиш эмаслигини уқтирди. Унинг сўзларига кўра, энг яхши ҳолатдаги Жуд Беллингем ҳам Англияга жаҳон чемпионлигини ёлғиз ўзи олиб келолмайди.

Жаҳон чемпионлигига эришиш йўли

Жон Бернз футболчи ва сардор Гарри Кейн каби етакчилар айрим учрашувларда тақдирни ҳал қилиши мумкинлигини, бироқ энг юқори чўққиларга чиқиш учун бутун жамоавий муҳит яхшиланиши шартлигини билдирди. "Жуд Беллингем ва Гарри Кейн ўзларича жаҳон чемпионатини ютиб беришмайди", дея қайд этди собиқ футболчи.

Мутахассиснинг фикрича, ўртамиёна жамоада битта юлдузнинг ёрқин порлашидан кўра, соғлом рақобат муҳитини яратиш муҳимроқ. Англия терма жамоаси таркибида бундан ҳам яхшироқ натижаларга эришиш учун етарли даражада кучли футболчилар етишади ва асосий эътибор индивидуал маҳоратга эмас, балки яхлит жамоавий ўйинга қаратилиши лозим.

Жуде БеллингэмЖон БернзРеал МадридАнглия терма жамоасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар сунъий майдон туфайли Палмеирасга қарши ўйинда майдонга тушмаслиги мумкинНеймар сунъий майдон туфайли Палмеирасга қарши ўйинда майдонга тушмаслиги мумкинБугун, 13:11Temuрхўжа Абдухолиқов оиласида оғир жудолик юз бердиTemuрхўжа Абдухолиқов оиласида оғир жудолик юз бердиБугун, 12:45Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Саудия Арабистонига йўл олмоқдаМанчестер Сити ярим ҳимоячиси Саудия Арабистонига йўл олмоқдаБугун, 12:36Реал Мадрид жамоасида илк муаммолар: ҳимоя чизиғидаги кризисРеал Мадрид жамоасида илк муаммолар: ҳимоя чизиғидаги кризисБугун, 12:34Уэсли Фофана Челсидеа барқарорлик зарурлигини таъкидладиУэсли Фофана Челсидеа барқарорлик зарурлигини таъкидладиБугун, 12:15Интер Куртис Жонес трансфери устида ишламоқдаИнтер Куртис Жонес трансфери устида ишламоқдаБугун, 12:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди