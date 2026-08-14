Жуд Беллингем Лионель Месси ёки Криштиану Роналду эмас
Жон Бернзнинг фикрича, Жуд Беллингем Лионель Месси ёки Криштиано Роналдо даражасида ўйин тақдирини ёлғиз ҳал қила оладиган футболчи эмас, балки Брян Робсон каби универсал саккизинчи рақамдир. 23 ёшли Реал Мадрид ярим ҳимоячиси Бирмингем Сити сафида фаолиятини бошлаган, Боруссия Дортмунд орқали катта футболга кириб келган ва Англия терма жамоаси етакчиларидан бирига айланган.
Англия терма жамоаси ва Реал Мадрид ярим ҳимоячиси Жуд Беллингем ўзининг ўйин услуби ва имкониятлари бўйича Лионель Месси ёки Криштиану Роналду даражасидаги яккағар солиштириб бўлмайдиган футболчи эмас. Goal.com хабар беришича, Англия терма жамоасининг собиқ юлдузи Жон Бернз футболчи ўйин тақдирини ёлғиз ўзи ҳал қилолмаслигини ва у кўпроқ Брян Робсон каби универсал саккизинчи рақамли ўйинчи эканини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда 23 ёшда бўлган истеъдодли футболчи фаолиятини Бирмингем Сити сафида бошлаган ва ўз вақтида Ливерпул афсонаси Стивен Джеррард билан солиштирилган эди. Боруссия Дортмунд орқали катта футболга кириб келган Беллингэм қисқа вақт ичида Треэ Лионс (Уч шерлар) етакчисига айланди. Унинг Евро-2024 мусобақасидаги ёрқин ўйинлари ва терма жамоадаги сермаҳсул ҳаракатлари мухлислар эътиборидан четда қолмади.
Майдондаги позиция ва жамоавий ўйинЖуд Беллингем фаолияти давомида ҳам чуқурроқ позицияда, ҳам ҳужумга яқинроқ бўлган креатив ўн рақам ролида ўйнаб келди. Реал Мадрид сафида Килиан Мбаппе ортида ҳаракат қилиб, ўзининг тўпурарлик қобилиятини намойиш этаётган бўлса-да, мутахассислар унинг имкониятлари чуқурроқ зонада тўлиқ очилишини таъкидлашмоқда. Англия терма жамоасида эса мураббий унга майдондан муносиб плаймейкерлик жойини топиб бермоқда.
Шунга қарамай, 247Bet билан ҳамкорликда фикр билдирган Жон Бернз футболчининг сўнгги жароҳатларидан кейинги ҳолати ҳақида гапирар экан, терма жамоанинг асосий мақсади яккахон юлдузларга таяниб қолиш эмаслигини уқтирди. Унинг сўзларига кўра, энг яхши ҳолатдаги Жуд Беллингем ҳам Англияга жаҳон чемпионлигини ёлғиз ўзи олиб келолмайди.
Жаҳон чемпионлигига эришиш йўлиЖон Бернз футболчи ва сардор Гарри Кейн каби етакчилар айрим учрашувларда тақдирни ҳал қилиши мумкинлигини, бироқ энг юқори чўққиларга чиқиш учун бутун жамоавий муҳит яхшиланиши шартлигини билдирди. "Жуд Беллингем ва Гарри Кейн ўзларича жаҳон чемпионатини ютиб беришмайди", дея қайд этди собиқ футболчи.
Мутахассиснинг фикрича, ўртамиёна жамоада битта юлдузнинг ёрқин порлашидан кўра, соғлом рақобат муҳитини яратиш муҳимроқ. Англия терма жамоаси таркибида бундан ҳам яхшироқ натижаларга эришиш учун етарли даражада кучли футболчилар етишади ва асосий эътибор индивидуал маҳоратга эмас, балки яхлит жамоавий ўйинга қаратилиши лозим.
…