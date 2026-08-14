Футболчи шлемини кийиб, қарийб бир соат илон билан машғулот қилди
АҚШнинг Арканзас штатидаги Маумелле шаҳрида мактаб футболчиси машғулот пайтида кутилмаган ва хавфли «меҳмон» билан бирга майдонда бўлганини кейинроқ билди.
Ҳодиса 6 август куни Маумелле мактабидаги футбол машғулоти вақтида содир бўлган. Ўқувчи қизиш машқларидан кейин шлеми ичида ғалати ҳаракат сезган. Шундан сўнг у бош кийимини ҳимоя мураббийига кўрсатган.
Шлемнинг ички қисми текширилганда эса унинг қопламаси ортига яширинган тахминан 60 сантиметрлик илон аниқланган. Кейинроқ мутахассислар бу илон Арканзасда учрайдиган заҳарли cottonmouth, яъни сув мокасини эканини тасдиқлаган.
Энг ҳайратланарлиси, футболчи илон шлем ичида эканини сезгунига қадар уни қарийб бир соат кийиб юрган. Шунга қарамай, илон уни чақмаган. Маумелле ҳайвонларни назорат қилиш хизмати директори Крис Дэвис футболчининг чақилишдан омон қолганини катта омад деб баҳолаган.
Илонни шлемдан чиқариш ҳам осон кечмаган. У ички қоплама орасига жойлашиб олгани учун мутахассислар уни чиқариш мақсадида шлемга сув қуйишга мажбур бўлган. Шундан кейин илон эҳтиёткорлик билан олиб чиқилиб, ҳайвонларни назорат қилиш хизмати ходимларига топширилган.
Кейин илон мактаб ҳудудидан узоқроқдаги ўрмонзорга олиб борилиб, табиат қўйнига қўйиб юборилган. Футболчи эса бошқа шлемни кийиб, машғулотни давом эттирган.
…