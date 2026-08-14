Футболчи шлемини кийиб, қарийб бир соат илон билан машғулот қилди

·0·Дунё
Футболчи шлемини кийиб, қарийб бир соат илон билан машғулот қилди

АҚШнинг Арканзас штатидаги Маумелле шаҳрида мактаб футболчиси машғулот пайтида кутилмаган ва хавфли «меҳмон» билан бирга майдонда бўлганини кейинроқ билди.

Ҳодиса 6 август куни Маумелле мактабидаги футбол машғулоти вақтида содир бўлган. Ўқувчи қизиш машқларидан кейин шлеми ичида ғалати ҳаракат сезган. Шундан сўнг у бош кийимини ҳимоя мураббийига кўрсатган.

Шлемнинг ички қисми текширилганда эса унинг қопламаси ортига яширинган тахминан 60 сантиметрлик илон аниқланган. Кейинроқ мутахассислар бу илон Арканзасда учрайдиган заҳарли cottonmouth, яъни сув мокасини эканини тасдиқлаган.

Энг ҳайратланарлиси, футболчи илон шлем ичида эканини сезгунига қадар уни қарийб бир соат кийиб юрган. Шунга қарамай, илон уни чақмаган. Маумелле ҳайвонларни назорат қилиш хизмати директори Крис Дэвис футболчининг чақилишдан омон қолганини катта омад деб баҳолаган.

Илонни шлемдан чиқариш ҳам осон кечмаган. У ички қоплама орасига жойлашиб олгани учун мутахассислар уни чиқариш мақсадида шлемга сув қуйишга мажбур бўлган. Шундан кейин илон эҳтиёткорлик билан олиб чиқилиб, ҳайвонларни назорат қилиш хизмати ходимларига топширилган.

Кейин илон мактаб ҳудудидан узоқроқдаги ўрмонзорга олиб борилиб, табиат қўйнига қўйиб юборилган. Футболчи эса бошқа шлемни кийиб, машғулотни давом эттирган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Водородли автомобил 653 км/соат тезликка чиқиб, рекорд ўрнатдиВодородли автомобил 653 км/соат тезликка чиқиб, рекорд ўрнатдиБугун, 12:58Туркияда имом томоғига ширинлик тиқилган қизалоқни қутқардиТуркияда имом томоғига ширинлик тиқилган қизалоқни қутқардиБугун, 12:48Ҳиндистонда ёмғир ёғиши учун эшаклар никоҳлантирилдиҲиндистонда ёмғир ёғиши учун эшаклар никоҳлантирилдиБугун, 12:44Ҳиндистонда кўлдаги “жасад” кутилмаганда тирилиб кетди (видео)Ҳиндистонда кўлдаги “жасад” кутилмаганда тирилиб кетди (видео)Бугун, 12:37Токиода эркакнинг чамадонидан 200 та калтакесак чиқдиТокиода эркакнинг чамадонидан 200 та калтакесак чиқдиБугун, 12:06Жонли эфирдаги провокация: Қозоғистон россиялик стримерни мамлакатдан чиқариб юбордиЖонли эфирдаги провокация: Қозоғистон россиялик стримерни мамлакатдан чиқариб юбордиБугун, 12:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди